Smutný konec, přesto výborná sezona. Kam hradecké hokejisty nasměrovala?

Zklamaní hokejisté Hradce Králové poté, co počtvrté prohráli s Pardubicemi a přišli o šanci postoupit do finále extraligy. | foto: ČTK

„Zcela jednoznačně považuji sezonu za úspěšnou, i když stále vstřebávám vypadnutí z play off. Jsem rád, že to vidí stejně také zástupci akcionářů,“ charakterizoval tuto rozpolcenost jen pár hodin po jejím skončení Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu.

Pro Mountfield byla jedna z nejúspěšnějších v jeho hradecké historii. Finálová účast Komety Brno znamená pro Hradec konečnou čtvrtou příčku. Společně s druhým místem v základní části je to výsledek, který bude v klubové historii výrazně svítit.

Co ukázala a kam hradecký klub nasměrovala pro další měsíce?

Na psychickou odolnost

Dvakrát šli v právě skončené sezoně s nadějí na dobrý výsledek do její nové fáze a dvakrát hned na startu dostali těžké rány. Nejen na ledě, ale i od některých fanoušků. V obou případech se ale dokázali zvednout. Jak po mizerném úvodu sezony, v němž šli od porážky k porážce, tak po vstupu do play off, v jehož čtvrtfinále s Mladou Boleslaví prohráli hned oba úvodní duely, oba dokonce na domácím ledě.

Strkanice mezi hráči Hradce Králové a Mladé Boleslavi během sedmého čtvrtfinálového zápasu.

Přesto nakonec základní část dokončili na druhé příčce a v play off přes Mladou Boleslav prošli, když je nezlomil ani zpackaný závěr šestého duelu, v němž se už téměř jistě viděli v semifinále. Tým tím ukázal, jak se umí poprat s nezdary, což není vždy jednoduché.

Na čtvrtfinálovou jistotu

Mají za sebou dvanáct extraligových sezon a jedenáct účastí ve čtvrtfinále, v němž nechyběli ani jednou. Že vám to početně nevychází? To je dáno tím, že v covidovém roce sezona 2019/2020 skončila ve chvíli, kdy Mountfield hrál s Karlovými Vary předkolo. Nic na tom ale nemění, že se čtvrtfinálovými starty je v extralize stálicí, s čímž se zdaleka ne všechny kluby mohou chlubit.

Radost hradeckých hokejistů po postupu do semifinále extraligy.

Navíc jen dvakrát se Hradec do čtvrtfinále probojoval z předkola, všechny ostatní účasti byly přímé za umístění v základní části. A aby té hradecké čtvrtfinálové jistoty nebylo málo, táhne se mnohem déle, od sezony 2003/04. Od chvíle, kdy po druholigovém marastu předcházející éry klub odehrál první sezonu v 1. lize. V každé další minimálně do čtvrtfinále došel, byť dlouho jen prvoligového. O deset let později začal sbírat extraligová, což trvá dodnes.

Na důvěru v nastoupenou cestu

Až na výjimky svého soupeře herně přetlačili a svým pohybem ve hře ničili. Díky tomu vyprodukovali víc střel než oni, ale ne vždy to bylo znát na výsledku. Nezaměnitelný rukopis kouče Tomáše Martince tak sice klubu přináší úspěchy, ale někdy doprovázené horšími obdobími, kdy se výsledkově tak nedaří.

Trenér hradeckých hokejistů Tomáš Martinec (vlevo) a jeho asistent Peter Frühauf.

Třeba i proto, že soupeři na hradecký styl pochopitelně reagují a někdy se jim to daří. Tak jako třeba v úvodu právě skončené sezony, kdy tým tápal. Bylo to dáno i tím, že při poměrně velké letní obměně kádru někteří noví hráči hradeckou hokejovou filozofii teprve vstřebávali. V těch chvílích byla potřebná trpělivost, kterou vedení klubu ukázalo. Mountfield tak ze své herní cesty necukl a vyplatilo se mu to.

Na spíše méně změn v kádru

Loňské poměrně rozsáhlé změny v kádru už byly naznačeny, nyní jsou fanoušci v očekávání příštích. Podle vedení klubu to nebude dlouho trvat a budou odtajněny. Nebude jich ale asi tolik jako před rokem, ale budou. „Prozatím jsme podepsali čtyři nové hráče,“ uvedl ještě v průběhu play off generální manažer Kmoníček.

Choreo fanoušků Hradce Králové během šestého semifinále s Pardubicemi.

Zároveň i to, že někteří hráči s platnou smlouvou klub pravděpodobně opustí. V této souvislosti asi klub pracuje také na tom, jak se vypořádat s počtem cizinců. Hradec jich měl v této sezoně nejvíc v celé extralize a poté nastaly situace, že ne všichni mohli s ohledem na extraligová pravidla o jejich počtu do zápasu nastoupit.

Na stejnou brankářskou dvojici

Úspěch týmu podpořili v této sezoně i brankáři. Nová dvojice Stanislav Škorvánek, Filip Novotný sice v úvodu výsledkově trpěla s týmem, ale pak se hlavně Škorvánek stal nezpochybnitelnou oporou, kterou Novotný dobře doplňoval.

Hradecký brankář Stanislav Škorvánek v akci během šestého semifinálového utkání s Pardubicemi.

I proto Mountfield s největší pravděpodobností půjde do nové sezony se stejným tandemem jako do té právě skončené. Není to v Mountfieldu tak obvyklé, stane se to v jeho hradecké éře teprve potřetí. Do sezon 2013/14 a 2014/15 společně šli Ondřej Kacetl a Pavel Kantor, které doprovázel Jaroslav Pavelka. Sezonu 2019/20 a následující Mountfield zahájil s Markem Mazancem a Štěpánem Lukešem.

Na návrat do Ligy mistrů

Jedna z příjemných odměn za to, že tým vystoupal v základní části až na stříbrnou příčku. Hlavně s ohledem na sezonu 2019/20, kdy tým v Lize mistrů dokráčel až do finále, které si ve skvělé atmosféře zahrál na domácím ledě. Nyní se do soutěže vrací po dvouleté pauze, když při své posledním, zatím pátém startu v Lize mistrů došel do čtvrtfinále. Přinese to náročnější program, jenž začne ještě před novým extraligovým ročníkem. Na druhé straně je Liga mistrů mezi hradeckými fanoušky docela oblíbená a vlakové výjezdy na zápasy u soupeřů jsou pověstné. „Pokud se nějaká vhodná destinace objeví, tak se o to zcela určitě pokusíme,“ připustil manažer Kmoníček.