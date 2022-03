Hradecký Pavlík před čtvrtfinále: Máme neskutečně vyrovnaný tým

Jednak jako jeden z mála hráčů v týmu ví, jaké to je dojít až do vítězného finále, což před lety zažil v Litvínově. A jednak také jako jeden z mála hráčů současného Mountfieldu pamatuje zatím poslední úspěšné čtvrtfinále hradeckého mužstva.

Před pěti lety totiž Mountfield ve čtvrtfinále zdolal v sedmi zápasech Liberec a zopakovat něco podobného bude v následujících dnech jeho hlavní úkol. V duelech s Mladou Boleslaví bude navazovat na zatím veleúspěšnou sezonu. V disciplíně, o které se s oblibou říká, že jde oproti základní části o trochu jiný sport.

„Tým musí být skvěle naladěný a hlavně podávat výkony. Nesmí se rozsypat třeba kvůli zraněním, aby ho výpadky neoslabovaly,“ tvrdí borec, jenž vedle dalších kladných hokejových vlastností už několik let týmu dodává výhodu nejtvrdší střely v soutěži.

Ještě něco podle vás?

Dobrá parta, kabina a nálada, to je základ.

To si váš tým v této sezoně chválí. Platí to i po nynější krátké pauze, kterou jste měli před dnešním vstupem do play off?

Platí a pauza přišla určitě i v tomto směru vhod. Sezona už byla hodně dlouhá, potřebovali jsme si trochu odfrknout. Základní část pro nás dopadla naprosto skvěle a za každou cenu na to chceme navázat a dojít co nejdále. Tohle je v kabině cítit.

Budete potřebovat také přednosti nezbytné pro úspěch v tak vyhecovaném zápolení, jakým play off bývá. Kterou považujete za hlavní?

Ohromnou vyrovnanost, máme neskutečně vyrovnaný tým. Jsme poskládáni tak, aby gól mohla dát každá pětka, už mnohokrát se ukázalo, že zápasy rozhodla třetí čtvrtá lajna. Jde o ohromnou výhodu, všechny naše formace jsou sestavené opravdu úderně.

Vy v Hradci hrajete pátou sezonu, cítíte, že letos má tým největší sílu?

Už tady jsem jeden z nejstarších mohykánů, takže to asi posoudit trochu můžu. Tým má obrovskou sílu, o tom nemůže být po vydařené základní části pochyb. Víme to a cítíme, jaké výkony jsme podávali.A bylo to vidět i na výsledcích. Teď to musíme přenést do play off. Vrchol sezony nás teprve čeká.

Na co jste se v posledních dnech zaměřili především? Co třeba přesilovky, které vám v některých částech základní části moc nešly?

Je pravda, že jsme se hře ve speciálních formacích věnovali. Nedá se ale říct, že jen na ně, připravovali jsme se na všechno, abychom vrchol sezony zvládli a nic nás nepřekvapilo.

Jenomže soupeře jste se dozvěděli až na poslední chvíli, dva dny před prvním zápasem čtvrtfinálové série. Nebyl to trochu problém?

Nemyslím si, princip přípravy je stále stejný, liší se jen v některých detailech, protože každý tým hraje trochu jinak. Obecně ale lze říct, že se vždycky chystáme podobně.

Téměř dva týdny jste nehráli ligový zápas, zatímco Mladá Boleslav je v plném zápasovém vytížení. Výhoda, nebo nevýhoda?

Celé to má dvě stránky. Může to být výhoda pro nás, protože celý tým načerpal energii, zahojily se malé rány ze základní části. Na druhé straně soupeř je rozehraný a v tempu. Myslím si, že když tohle dáme proti sobě, situace obou mužstev by měla být určitou výhodou pro nás. Měli jsme více volna a tím pádem bychom měli mít i více sil.

O play off se říká, že úspěch v něm hodně stojí na brankářích. Vy do něj půjdete s dvojicí Filip Novotný, Henri Kiviaho. Důležitá jistota?

Věřím tomu. Oba jsou výbornými gólmany. Henri to prokazuje celou sezonu, Filip přišel během sezony a hodně nám pomohl. Chytal skvěle, navíc jeho hra holí je jedna z nejlepších v celé extralize, dokáže nám obráncům nesmírně ulehčit práci. Věřím, že oba budou ve svých výkonech pokračovat i v play off.

Jdete do play off jako vítězové základní části, tedy jako jedni ze spolufavoritů na titul, který jste před lety získal s Litvínovem. Vzpomenete si na to právě teď, kdy byste si něco podobného mohl zopakovat v Hradci?

Určitě vzpomenu, tak krásné vzpomínky člověk nikdy nevymaže. V hlavě to stále mám, ale že bych na titul myslel před play off? To ne, chci se soustředit na to, abychom dokázali udělat úspěch teď a tady.