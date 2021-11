Proti outsiderům s jistotou, teď čeká hokejový Hradec týden pravdy

Zatímco minulý týden hostili Kladno a Zlín, dva nejhorší týmy v tabulce, a byli hosty Karlových Varů, které na tom nejsou o moc lépe, už v úterý jim začne z hlediska soupeřů naprosto rozdílný scénář. A hned s aktuálně nejtěžším možným soupeřem, v Třinci se utkají s lídrem soutěže, půjde o atraktivní duel prvního s druhým.

K tomu je, po pátečním domácím utkání s Olomoucí, nutné přidat nedělní derby v Pardubicích, což je v tuto chvíli zápas druhého se třetím.

To vše si Hradečtí připravili i dvěma výhrami 4:1 z konce minulého týdne. V Karlových Varech i doma nad Zlínem totiž vyhráli shodně 4:1. „Dvě třetiny jsme hráli velice slušný hokej. Pomohli jsme si přesilovkami, myslím, že jsme šli zaslouženě do vedení. Mrzí mě závěr druhé třetiny, kdy jsme propadli, udělali zbytečný faul a domácí nás potrestali v přesilovce. Mělo to vliv na celou třetí část, kdy jsme byli pod velkým tlakem Varů a několikrát jsme se i s velkým štěstím ubránili,“ řekl k pátečnímu utkání hlavní kouč Mountfieldu Tomáš Martinec.

Duel se Zlínem nabídl podobný scénář. V úvodu jasná převaha Hradeckých, což ukazuje například poměr střel v první třetině: 19:4. Výsledkem byly dva góly, první už po pár vteřinách hry. Na začátku druhé ale poslední tým tabulky snížil a pak chvíli držel domácí fanoušky v napětí. Krátce po polovině utkání ale Oksanen zvýšil na 3:1 a pak už zápas spěl k jednoznačnému konci.

„První a třetí třetinu jsme hráli poměrně slušně, měli dobrý pohyb, vytvářeli si šance a hráli zodpovědně do obrany. Tří bodů si moc vážíme a musíme se s pokorou připravovat dál,“ komentoval Martinec výhru nad Zlínem.