Hradec může napravit špatný domácí start. A pak už na derby

Pro fanoušky by to mohlo vyznít jako příjemná předehra s těžkým soupeřem před tím, na co se soustředí jejich zájem nejvíc. Minimálně dva borci v hradeckém Mountfieldu ale budou brát páteční zápas s Plzní, který bude předcházet nedělnímu duelu v Pardubicích, pravděpodobně velmi prestižně.

„Působil jsem tam tři roky, takže znám skoro všechny. S klukama jsem byl každý den v kabině a moc se to tam ani nezměnilo,“ říká hradecký útočník Matěj Chalupa, první z nich.

O tom, že se v kabině soupeře nic od jeho působení nezměnilo, nemůže mluvit brankář Mountfieldu Marek Mazanec, byť angažmá v Hradci pro něj v Česku přišlo hned po tom v Plzni. Mezi nimi ale byla šestiletá pauza, kterou nová posila Hradce vyplnila zámořím a KHL.

Ostatně souboj Hradce s Plzní by mohl nabídnout i zajímavou konfrontaci gólmanů, kteří stojí na opačné straně barikády. O Mazancovi už byla řeč, naopak do Plzně v létě po několika letech strávených v Hradci zamířil Jaroslav Pavelka. Zatímco Mazanec ale v Hradci zatím odchytal oba zápasy, Pavelka se zatím do plzeňské branky nedostal a nedostane se do ní kvůli zdravotním problémům ani teď.

To samé platí i o obránci Bohumilu Jankovi, jenž v Mountfieldu odehrál jeho první tři hradecké sezony a pak se přes Třinec a Chomutov v létě dostal právě do Plzně, kde ale na premiérový zápis do extraligy čeká.

Hradec Králové vs. Plzeň Online reportáž v pátek od 18 hodin

Určitě se však mohou hradečtí fanoušci těšit na útočníka Tomáše Mertla. Elitní plzeňský centr, před lety opora Mountfieldu, totiž stihl po svém návratu z čínského Kanlunu, s nímž loni působil v KHL, nasbírat ve dvou extraligových duelech pět bodů.

Hradci bude v pátečním zápase vedle dlouhodobých marodů , obránce Linharta a útočníka Koukala, chybět další útočná opora, kvůli zranění bude pár dnů mimo hru Vincour.

Mountfield první utkání nové sezony na svém ledě prohrál 3:6 s Libercem, teď tak bude mít možnost poprvé své fanoušky potěšit domácí výhrou. „První zápas se nám nevyvedl, teď budeme chtít určitě vyhrát,“ uvedl Chalupa.

Utkání 3. kola hokejové extraligy mezi Hradcem a Plzní začne v 18 hodin, nedělní derby v Pardubicích o hodinu dříve.