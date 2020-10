Opět triumf a dál zatím nic. Nemoc nutí hradeckého lídra přibrzdit

Ve středu totiž vedení klubu odložilo na dnešek narychlo naplánovaný zápas s Plzní. Kdy se Mountfield do extraligového kolotoče vrátí, nebylo zatím známo. „Někteří hráči vykazují příznaky nachlazení, o dalším postupu rozhodne podle vývoje situace klubový lékař, případně Krajská hygienická stanice,“ uvedl ve středu ve svém prohlášení klub, ale další informace neposkytl.

Hradec zatím jako jediný odehrál tolik zápasů, kolik mu los soutěže předepisoval, i když los nebylo možno přesně dodržet. Hned zápas 2. kola s Vítkovicemi totiž byl odložen kvůli nákaze v týmu Vítkovic, což Hradec vyřešil předehrávkou s Litvínovem. Poté v úterý si své následující zápasy odložily rovněž nakažené Pardubice, jež měly dnes hrát derby právě v Hradci. Místo nich měla do Hradce dorazit Plzeň, ale na to už také nedojde. Tentokrát poprvé Mountfieldu odpadne zápas kvůli jeho problémům, ne kvůli problémům soupeře.

Možné důsledky? Je pravděpodobné, že se hradečtí hráči už podrobili či ještě podrobí testům na koronavirus. Teprve podle jejich výsledků se bude odvíjet jejich další program. Už teď je jisté, že v neděli do Hradce nepřijede Litvínov, protože je v karanténě. Na úterý je naplánována dohrávka 2. kola s Vítkovicemi, za týden v pátek by měl Hradec vyrazit do Prahy k zápasu se Spartou, ale obě utkání jsou nyní v nejistotě.

Přerušení přišlo v situaci, kdy měl Mountfield výbornou formu. V úterý večer v Olomouci vyhrál i své čtvrté venkovní utkání sezony, výhrou 6:1 i počtvrté venku neztratil ani bod.

„Start do sezony je perfektní. Jsme za to strašně rádi, soupeři jsou kvalitní a není to jednoduché. Snažíme se soustředit na naši hru a jít do všeho naplno,“ uvedl po zápase s Olomoucí David Kočí, jeden z asistentů kouče Růžičky, „hráči chtějí, pracují, poslouchají naše instrukce a zatím hrají zodpovědně, funguje to.“

Teď ale možná přijde pauza.