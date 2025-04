Jako soupeř do hokejového Litvínova jezdil nerad. A teď coby jeho nový trenér se chce zasadit, aby to přetrvalo. Mistr světa Michal Broš věří, že chemici i pod jeho vedením budou šperkem extraligy....

MS v hokeji do 18 let 2025: program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Ještě před světovým šampionátem mužů se předvedou hokejisté do 18 let. Mistrovství světa se bude hrát v USA ve městech Allen a Frisco od 23. dubna do 4. května. Čeští reprezentanti by rádi ukončili...