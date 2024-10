Šťastný se konečně trefil a přiznal: Možná výměna? Není lehké být na radaru

Učinil tak jen den poté, co vedení klubu představilo novou posilu, kanadského útočníka Connora Bunnamana, borce ze zkušenostmi z NHL, od něhož se právě góly budou čekat.

„Je to blbé, ale je to hokej,“ reagoval Šťastný na otázku ohledně pocitů, které provázejí jeho hokejové působení v posledních dnech a týdnech.

„Když přijdete do týmu, máte mu něco dát a ono to není a nedaří se, tak musíte čekat, že jste na ráně,“ nehledal výmluvy jedenatřicetiletý útočník.

Co se s tím dá dělat?

Nezbývá vám nic jiného než pracovat a věřit. V hlavě můžete mít, že právě vy na radaru jste, ale já se snažil být pozitivní, makal jsem. Uvidíme, jak to dopadne.

Konečně jste vstřelil gól, ulevilo se vám?

Určitě. Pro mě je vždycky nejtěžší dát právě ten první v sezoně. Do hlavy se to dostává, protože se od vás čekají. V posledních zápasech už ale přišla alespoň trochu radost z toho, že to herně vypadalo lépe. Na druhé straně, když člověk má v zápase tři čtyři šance a ani jednu nepromění, tak ho to trochu trápí. Teď se to povedlo, snad to pomůže.

Zápas vyšel celému týmu, máte tři body, které vám v tabulce hodně pomohou. Dvojnásobná radost?

Určitě hlavně z toho, že máme tři body, s tím jsme spokojení. Je třeba říct, že v naší hře byly nějaké výpadky, ale výhra je hodně důležitá.

I proto, že šlo o zápas dvou soupeřů, kterým se nedaří. Bylo to ještě víc motivující?

Motivaci máme na každý zápas, ale nyní byla opravdu možná ještě větší právě proto, že jsme byli sousedy v tabulce, navíc na jejím dně.

K vítězství vám výrazně pomohla první třetina, v níž jste nasázeli tři góly, soupeře jste přestříleli a byli jasně lepší.

První třetiny byly v poslední době od nás dobré, ale teprve tentokrát nám tam napadaly i góly. Musíme u toho zůstat. Myslím si, že nám pomohlo derby, po něm naše zápasy vypadají docela dobře. Někdy nám k lepšímu výsledku chybělo trochu štěstí, doufám, že se to nyní začíná obracet.

Bodově vás zatím drží domácí prostředí, zatímco na ledě soupeřů jste ještě nevyhráli. Proč je podle vás tak velký rozdíl mezi výsledky doma a venku?

Tak to vůbec netuším. Kdybyste věděli vy, čím to je, můžete nám poradit. Domácí prostředí je pochopitelně pro nás lepší. Máme tu svoje fanoušky, člověk se tady cítí lépe. Dobrý tým musí body získávat i venku, což se nám nedaří.

Nyní před sebou máte sérii domácích utkání, po Českých Budějovicích přijdou rychle za sebou další čtyři. Výhoda?

Doufám, že ano! V těchto zápasech musíme tyhle body potvrdit.