A kdo bude chytat? Hradec intenzivně řeší brankáře, manažer přiznal: Máme problém

Ve čtvrtek vedení usilovně řešilo, kdo se v hradeckém dresu do branky postaví už ve dvou víkendových zápasech, tedy v pátek v Kladně a v neděli odpoledne na domácím ledě proti Plzni.
„Situaci v brankovišti intenzivně řešíme, protože tam v tuto chvíli máme problém,“ připustil generální manažer Aleš Kmoníček.
Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic
Mountfield se do vážných problémů dostal hodně nečekaně. Ty začaly v nedělním zápase s Českými Budějovicemi, když se už v první třetině zranil Stanislav Škorvánek, jasná jednička minulé a dosavadní části probíhající sezony.
Do branky tak naskočil zkušený Filip Novotný a zbytek zápasu zvládl skvěle. Už nedostal ani jeden gól a tým s ním za zády si došel pro výhru 4:2, ačkoliv při jeho nástupu na začátku druhé třetiny prohrával 0:2.
Výborný výkon a Škorvánkova nucená absence tak Novotného delegovala do branky i ve středeční dohrávce v Třinci. Jenže ouha! Novotný v brance pobyl jen dvě třetiny, pak kvůli zdravotním potížím odstoupil.
Do branky tak musel na poslední dějství Jan Kasal, brankář bez jediného startu v extralize.
Svoji premiéru si však dvacetiletý brankář se zkušenostmi ze zámoří určitě představoval jinak. Čisté konto udržel jen 84 vteřin, předtím si sotva sáhl na puk. A za necelé dvě minuty inkasoval podruhé. „Moc jsme mu nepomohli, ale chytal výborně,“ uvedl obránce Petr Šenkeřík.
Hradec s Kasalem v brance v Třinci v poslední třetině inkasoval ještě jednou. Když se tým vracel domů, bylo už jasné, že v současnosti je jediným zdravým brankářem, jenž může v pátek a v neděli do extraligového zápasu nastoupit.
A tak vedení klubu muselo usilovně shánět někoho k němu, případně gólmana, který by se do hradecké branky mohl postavil rovnou.
Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody
Možností není pochopitelně mnoho. V úvahu přicházejí brankáři, kteří aktuálně ve svých extraligových klubech nejsou vytíženi. Větší pravděpodobnost úspěšného hledání přináší snaha získat někoho z 1. ligy.
Kasal si letos zachytal za Kolín, kde se daří i Jakubu Soukupovi. Fanoušci spekulují také o Tomáši Sajdlovi z druholigového Pelhřimova, pro něj by se ale mohlo jednat o velký skok,
Dalším propíraným jménem byl Jaroslav Pavelka. Dvaatřicetiletý gólman s výraznou hradeckou minulostí chytá v týmu prvoligového lídra pražské Slavie a vede si tam velmi dobře. Hradec by ho podle informací iDNES.cz měl mít na soupisce borců s možností střídavých startů.
Ani podle čtvrtečního tréninku zatím nelze nic poznat. Po nočním návratu z Třince byl pouze dobrovolný, většina borců pochopitelně dala přednost regeneraci.
Utkání s Kladnem bude pro Hradec velmi důležité, po skvělém říjnu a vydařené první polovině listopadu se mužstvu výsledkově přestalo dařit, z posledních šesti zápasů vyhrálo jediný. Náladu si potřebuje vylepšit i bez stabilní brankářské dvojice