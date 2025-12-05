A kdo bude chytat? Hradec intenzivně řeší brankáře, manažer přiznal: Máme problém

Tipsport extraliga 2025/26

Nijak netajili, že chtějí otázku brankářů řešit. Když už ne pro konec aktuální sezony, tak určitě pro příští. Ve výhledu byla delší perspektiva kvalitního obsazení velmi důležitého postu. Po dvou posledních extraligových zápasech se ale vše u hokejistů Hradce Králové urychlilo.
Ve čtvrtek vedení usilovně řešilo, kdo se v hradeckém dresu do branky postaví už ve dvou víkendových zápasech, tedy v pátek v Kladně a v neděli odpoledne na domácím ledě proti Plzni.

„Situaci v brankovišti intenzivně řešíme, protože tam v tuto chvíli máme problém,“ připustil generální manažer Aleš Kmoníček.

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Mountfield se do vážných problémů dostal hodně nečekaně. Ty začaly v nedělním zápase s Českými Budějovicemi, když se už v první třetině zranil Stanislav Škorvánek, jasná jednička minulé a dosavadní části probíhající sezony.

Do branky tak naskočil zkušený Filip Novotný a zbytek zápasu zvládl skvěle. Už nedostal ani jeden gól a tým s ním za zády si došel pro výhru 4:2, ačkoliv při jeho nástupu na začátku druhé třetiny prohrával 0:2.

Výborný výkon a Škorvánkova nucená absence tak Novotného delegovala do branky i ve středeční dohrávce v Třinci. Jenže ouha! Novotný v brance pobyl jen dvě třetiny, pak kvůli zdravotním potížím odstoupil.

Do branky tak musel na poslední dějství Jan Kasal, brankář bez jediného startu v extralize.

Svoji premiéru si však dvacetiletý brankář se zkušenostmi ze zámoří určitě představoval jinak. Čisté konto udržel jen 84 vteřin, předtím si sotva sáhl na puk. A za necelé dvě minuty inkasoval podruhé. „Moc jsme mu nepomohli, ale chytal výborně,“ uvedl obránce Petr Šenkeřík.

Hradec s Kasalem v brance v Třinci v poslední třetině inkasoval ještě jednou. Když se tým vracel domů, bylo už jasné, že v současnosti je jediným zdravým brankářem, jenž může v pátek a v neděli do extraligového zápasu nastoupit.

A tak vedení klubu muselo usilovně shánět někoho k němu, případně gólmana, který by se do hradecké branky mohl postavil rovnou.

Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody

Možností není pochopitelně mnoho. V úvahu přicházejí brankáři, kteří aktuálně ve svých extraligových klubech nejsou vytíženi. Větší pravděpodobnost úspěšného hledání přináší snaha získat někoho z 1. ligy.

Kasal si letos zachytal za Kolín, kde se daří i Jakubu Soukupovi. Fanoušci spekulují také o Tomáši Sajdlovi z druholigového Pelhřimova, pro něj by se ale mohlo jednat o velký skok,

Dalším propíraným jménem byl Jaroslav Pavelka. Dvaatřicetiletý gólman s výraznou hradeckou minulostí chytá v týmu prvoligového lídra pražské Slavie a vede si tam velmi dobře. Hradec by ho podle informací iDNES.cz měl mít na soupisce borců s možností střídavých startů.

Ani podle čtvrtečního tréninku zatím nelze nic poznat. Po nočním návratu z Třince byl pouze dobrovolný, většina borců pochopitelně dala přednost regeneraci.

Utkání s Kladnem bude pro Hradec velmi důležité, po skvělém říjnu a vydařené první polovině listopadu se mužstvu výsledkově přestalo dařit, z posledních šesti zápasů vyhrálo jediný. Náladu si potřebuje vylepšit i bez stabilní brankářské dvojice

