Plánovaná dvojka vylepšuje domácí bilanci. Soustředím se na sebe, říká Lukáš

V případě Jana Lukáše se to po zmíněných třech výhrách těžko vysvětluje – hlavně fanouškům, které si výkony získal na svoji stranu.

„Když je slyším vyvolávat moje jméno, zamávám a jsem rád za podporu,“ říká třicetiletý gólman, jenž do Hradce přišel jen před několika dny z letos pro něj velmi neúspěšného angažmá ve Finsku jako náhrada za Fina Henriho Kiviaha, který už nechtěl čekat na šanci za Patrikem Bartošákem.

Vy jej nahrazujete od minulého pátku. Jak berete tuhle náhlou změnu?

Já jsem dostal před týdnem informaci, že jdu do branky, a tím pro mě zatím v podstatě zhaslo, neřešil jsem to. Snažil jsem se soustředit na sebe, protože začátek sezony pro mě ideální nebyl. Chtěl jsem proto dobře naskočit a doufám, že se mi to povedlo. A také doufám, že i tým bude dál vyhrávat.

Jak působí na tým záležitost kolem vás brankářů?

Vlastně nevím. Snažím se soustředit na sebe. Pro mě to byla nová informace a to je asi všechno, co bych k tomu řekl.

Odchytal jste zatím čtyři zápasy, z toho tři domácí, všechny vítězné. To je stejný počet, jakých Mountfield dosáhl do té doby, než jste nastoupil. Hodně povzbuzující bilance?

Hlavně důležitá. Tři zápasy, tři výhry nad soupeři, kteří vůbec nebyli snadní. Navíc ve chvíli, kdy zápasy jedou rychle za sebou. Do Vánoc potřebujeme získat co nejvíc bodů a dostat se v tabulce výš.

Brankář Hradce Králové Jan Lukáš děkuje fanouškům.

Podle tabulky nejtěžším soupeřem měl být ten poslední. Byla jím pražská Sparta a tu jste 2:1 porazili. Byla i pro vás nejtěžší?

I když je kvalitativně z těch tří nejvýš, tak si to nemyslím. Od Kladna i od Olomouce jsme totiž brzy inkasovali, od Olomouce dokonce dvakrát. Proti Spartě jsme se toho vyvarovali, podali jsme vynikající výkon a Spartu jsme k ničemu většímu nepustili. Až na gól, který jsme inkasovali. A pak na střely Irvinga. Myslím si ale, že jsme hráli fakt dobře, z naší strany super výkon.

Střelu Irvinga, který střílel prakticky do odkryté branky, jste téměř zázračně vyrazil. Bylo to za stavu 2:1. Byl to klíčový zákrok?

Nevím, ale asi pro nás byl hodně důležitý.

Jak byste ho popsal?

Já jsem právě chvíli předtím puk moc neviděl, proto jsem se proti Irvingovi přesunoval pomalu. Tak jsem alespoň zkusil nějakým směrem skočit a trefilo mě to do kalhot.

Na váš výkon je slyšet samá chvála, co vy říkáte výkonu svých nových spoluhráčů?

Že hráli opravdu dobře. Super jsme hlídali střední a obranné pásmo, navíc hodně střel, ke kterým se Sparta dostala, kluci zblokovali. Také jsme vyhrávali souboje v obranném a středním pásmu, což podle mě bylo klíčové.

V Hradci jste nyní na pozici jedničky, která chytá téměř každý druhý den, nyní se ale jedná o příchodu dalšího brankáře. Jak celou situaci prožíváte?

I když je to vzhledem k programu těžké, tohle je tempo, do kterého se potřebuju dostat. Stejně jako získat sebevědomí, pro brankáře je hodně důležité. A že chytám zatím hodně? Od toho jsem tady. Dál uvidíme, sezona je dlouhá.