Šéf Hradce Kmoníček: Nasazení a nastavení hráčů v play off se mi nelíbilo

„Nechtěli jsme letos jít cestou většího počtu změn, jako tomu bylo v minulých dvou letech,“ říká o dosavadním pohybu v kádru mužstva, které v minulé sezoně dosáhlo čtvrtou příčkou na přímý postup do čtvrtfinále play off, v něm ale poměrně lehce vypadlo s Třincem, finalistou uplynulého extraligového ročníku.
Odpovídá počet změn tomu, že sezona Mountfieldu byla vcelku úspěšná?
Tak to ne, já ji za tak úspěšnou rozhodně nepovažuji.
Skončili jste ale čtvrtí v základní části, nechali pod sebou „velká jména“ dlouho jste byli ve hře i o druhou příčku...
Souhlasím, a přes některé výhrady smekám před mužstvem, trenéry a realizačním týmem, jak jsme přes všechny problémy hlavně na začátku sezony základní částí prošli. Za to je musím pochválit, základní část byla z naší strany famózní právě vzhledem k souvislostem, které se k nim vztahují. Ale play off, hlavně způsob, jakým jsme ho odehráli, se mi v žádném případě nelíbil.
Co hlavně?
Hlavně hra naší obrany, do které jsme vkládali největší naděje, a celkové nastavení a nasazení téměř všech našich hráčů.
Zmínil jste obranu, když se ale podíváme na dosavadní změny v týmu pro novou sezonu, tak jsou minimální. Není to trochu v rozporu?
Vůbec ne. Já si totiž myslím, že obranu máme dobrou, jen právě to play off hráčům nějak nesedlo a já si to dodnes nedokážu logicky vysvětlit. V obraně to haprovalo, nehrála podle našich představ a hlavně podle svých možností.
Chcete mít v kabině méně cizinců. Proč i přesto, že vzhledem k pravidlům pro cizince byste se jejich počtem do příslušné kvóty vešli?
To je sice pravda a nyní právě v tom, že bychom při skládání sestavy museli řešit jejich počet, budeme mít nějaký polštář. Obecně k tomu chci říct, že cizince ano, ale chtěl bych je řešit jen v případě nějaké pohotovostní nouze. Kdyby nám nedej bože vypadl na delší dobu hráč současného kádru a nebyla náhrada českým hráčem. Přivádět ale cizince před sezonou moc nechceme.
Přichází ale slovenský útočník Viliam Čacho?
On se ale za cizince už podle řádů nepovažuje a hlavně Slováky mám trochu jinde než cizince třeba i mimo Evropskou unii. Abych se ale vrátil k původní otázce: Mojí snahou je co nejvíce hrát s českými hráči, co nejvíce zapojit odchovance a hráče, kteří mají k regionu vztah.
Jak je to těžké?
Kvůli naší nepříliš dlouhé extraligové historii v některých chvílích ano. My moc nemůžeme koukat do NHL, Švédska či Finska na bývalé hráče našeho klubu, kteří v cizině třeba nejsou moc spokojení nebo uvažují kvůli rodině o návratu, protože my takové odchovance téměř nemáme. V tom to máme složitější, a proto jsme si vypomáhali a vypomáháme právě těmi cizinci. Situace na trhu je sice taková, že hráčů je málo, a když je někdo kvalitní, tak se o něj pere půlka extraligy, přesto mojí snahou určitě je počet cizinců do budoucna nenavyšovat, a spíše snižovat.
Není to tím, že by to s cizinci nefungovalo v kabině?
Vůbec ne. Jsem přesvědčený, že když vybíráme cizince, tak takové, kteří jsou v tomto směru prověření zleva zprava, máme dostatek informací, aby jejich příchodem nedošlo k narušení kabiny, a určitě se nám to daří.
Šance na návrat třeba i mladých hráčů, kteří šli zkusit se prosadit i v NHL?
Přímo v ní máme jen Filipa Hronka. Pak tu jsou mladí, kteří odešli a u kterých se snažíme, aby se nám, pokud bude zájem, vrátili. Letos se nám podle smlouvy vrátí Štěpán Černý, který stále ještě výborně hraje sezonu v americké juniorce, podobné to je s brankářem Filipem Růžičkou, který tam byl rok a udělal výborný dojem a měl by jít letos na draft. Pak máme ještě několik hráčů po Evropě, které jsme také oslovili. Jenomže ti se buď vrátit nechtějí, nebo jako v případě Krále, chtějí jít do první ligy, kde mají větší možnost vytížení. Pak jsou hráči, jejichž cílem je spojit hokej se studiem na univerzitě. Jednali jsme s Jirkou Klímou, o jehož návrat a zapracování do našeho prvního týmu jsme měli velký zájem. Jenomže on byl přijat na univerzitu, což byl jeho hlavní cíl, a my mu to samozřejmě přejeme. Celkově ale je třeba říct, že tolik kvalitních hráčů, kteří by měli perspektivu se do áčka třeba po zahraničí dostat, nemáme.
Příští rok to bude patnáct let, co jste s Mountfieldem v extralize...
To mi ani nepřipomínejte, strašně to letí.
Přesto: Jak se podle vás za tu dobu změnil trh s hráči?
To je těžké, ale podle mě je k dispozici méně českých rozdílových hráčů. Je to vidět třeba i na tom, že kvalita kádru klubů je na přibližně stejné úrovni. Když se podíváte na zatím poslední sezonu, tak mohl každý porazit prakticky kohokoliv, kádry jsou vyrovnané i proto, že chybějí rozdíloví hráči, a také proto, že dnes prakticky všechny kluby musí stále více do kádru investovat. Nikdo nechce hrát baráž. Samozřejmě je v extralize čtyři pět klubů, které mají jiné finanční možnosti a mohou si dovolit přivést ze zahraničních lig jakéhokoli českého hráče. Navíc také již nějakou dobu odchází mnohem víc mladých hráčů do zahraničí. Z toho vyplývá jejich úbytek, který je markantní, a nám pak tady na trhu chybějí.
Ještě něco?
Určitě. Příchodem mecenášů do českého hokeje se neskutečně roztočila platová spirála a ceny i průměrných hráčů jsou dnes na podstatně vyšší úrovni, která úplně neodpovídá nárůstu cen všech ostatních komodit kolem hokeje a především kvalitě těchto hráčů.
Co brankáři? Dva roky máte zdánlivý klid vzhledem k tomu, jak se v Hradci prosadil Stanislav Škorvánek. Souhlasíte?
Je pravda, že on se za ty dvě sezony u nás na českou nejvyšší soutěž výborně etabloval a zejména v minulé sezoně podával výborné výkony. Navíc je to skvělý a poctivý kluk, jsme rádi, že ho tady máme, a věříme, že svoje výkony potvrdí i v následujících dvou sezonách. Proto jsme sháněli nějakou perspektivní dvojku, nejlépe domácího hráče, což se nám v případě Vomáčky doufám potvrdí. Předpoklady má. Navíc máme v Kolíně Kasala, který v minulé sezoně chytal dobře a letos by tam měl dostat víc šancí. V neposlední řadě máme již zmíněného Filipa Růžičku. Vrací se z Ameriky, bude v programu prvního týmu, bude naskakovat i za juniorku a uvidíme, zda v sezoně dostane šanci chytat i za nějaký seniorský tým.
Brankář Vomáčka je váš hráč, když se ale vracel z Ameriky, zamířil do Pardubic. Nyní se vrací, a rozšíří tak počet hráčů, kteří přicházejí z klubu, který fanoušci berou jako největšího rivala. Loni Radil, letos Kousal a nyní Vomáčka, jak vnímáte některé až protestující hlasy fanoušků?
Chápu, že rivalita je ohromná. Fanouškům to neberu, respektuji jejich názory, na druhé straně ale několik let voláme po tom, že chceme přivést kvalitní, rozdílové hráče, kteří budou nejlépe z regionu, aby odpadlo dojíždění a další starosti, a které si samozřejmě můžeme dovolit. Když je seženeme, tak je pro některé fanoušky problém, že jsou z Pardubic. Já to beru tak, že potřebujeme kvalitní hokejisty, charakterově dobré a se zkušenostmi. Když tyto parametry splní, tak je mi jedno, odkud jsou. Pevně věřím, že Robert Kousal u nás předvede to, co loni předváděl Lukáš Radil. Dokázal, že kvalitu má a že nepatří do starého železa. Podobnou motivaci bude mít i Robert, je to podle mě rozdílový hráč, chce to dokázat, domů to má navíc kousek.
Dlouhodobě spolupracujete s prvoligovým Kolínem, který ale s příchodem nového majitele ukazuje větší ambice. Mění to nějak váš vztah s ním?
Nemění, naše vztahy zůstávají dál velmi přátelské a profesionální, i v příští sezoně tam budeme mít zase několik hráčů. Kolín udělal výbornou sezonu, hodně mu to přeju i to, aby se jim podobně dařilo i letos. Máme nastavena nějaká pravidla a vůbec nemáme problém s komunikací. Vše pokračuje dál.
Minulý týden začala letní příprava na příští sezonu, jak i vzhledem k reprezentaci a cizincům vypadá její průběh?
Týká se zhruba poloviny hráčů základního kádru plus některých hráčů z Kolína. To platí například o brankáři Kasalovi, trénuje s nám třeba i útočník Hašek, který po loňské sezoně u nás by tu další měl strávit v Kolíně. Trénují i někteří naší junioři, například Vyvial či Růžička.
Loni už na začátku přípravy začaly přicházet nepříjemné zprávy o dlouhodobých absencích hráčů, kterých časem přibývalo, a museli jste to řešit. Letos zatím naštěstí nic, oddechl jste si?
Vůbec ne, příprava začala teprve před týdnem, může se stát cokoliv. Loni to nějak touto dobou opravdu začínalo zraněním Petra Kaliny při fotbale. Letos jsem ho zakázal, ten se hrát nebude, což možná přispěje k tomu, že budeme mít více klidu. Na druhé straně zranění k hokeji patří, i když loni to u nás byl extrém, který už zažít nechci a doufám, že ho nezažiju.