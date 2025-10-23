Bez něj šestkrát vyhrál a jen jednou odjel z ledu poražen. „Napadlo mě to,“ přiznal jedenatřicetiletý útočník po úterní výhře 3:0 v Českých Budějovicích.
Ale i tam se ujistil, že zbytečně. Už v neděli při svém návratu k vítězství 4:1 nad Kladnem přispěl jednou asistencí, v Českých Budějovicích měl podíl dokonce na všech třech brankách. Dvě sám vstřelil, u třetí asistoval.
Co víc si hokejista může říct, zvlášť poté, kdy se vrací po delší pauze?
Že bych se nezlobil, kdyby to takhle pokračovalo.
V prvních šesti kolech jen dvě asistence, teď ve dvou zápasech dva góly a celkově čtyři body – kde se to ve vás vzalo?
Těžko říct. Možná jsem si po tom zranění trochu odpočinul a nabral jsem nový dech, zápasů tam bylo opravdu hodně. Pomohli mi také hodně naši kondiční trenéři, kteří mě dostali rychle zpátky do kondice. A pak mi pomohlo i to, že jsem byl na zápasy hodně natěšen, po pouhých trénincích už jsem to opravdu potřeboval.
|
Ať nám to neujede! Očekávání střídá stres, co spojuje týmy ze spodku extraligy?
S Kladnem jste začal asistencí, v Českých Budějovicích pokračoval dvěma góly, oba jste vstřelil při prvních střídáních v první a druhé třetině. Máte vysvětlení?
Možná to je napsané někde nahoře (smích). Když jde člověk poprvé v třetině na led, chce se chytit, udělat pěknou akci a věřit, že bude úspěšná. Nám se to v Budějovicích dvakrát povedlo.
Byla to šestá výhra vašeho týmu v řadě a osmá z posledních devíti extraligových zápasů – po špatném vstupu do ligy asi velká vzpruha...
Určitě jsme všichni spokojeni. Stejně jako s tím, že se po problémech se zraněními postupně všichni vracíme. Když drží zdraví, je to dobré. Stejně jako to, že nás drží brankář Škorvánek.
Hodně velká pomoc?
Řekl bych, že teď až neskutečná, a na našich výsledcích to je vidět, na začátku jsme dostávali hodně gólů. Teď už má čtvrtou nulu, nejvíc ze všech brankářů v lize. Zaslouženě, chytá skvěle.
Jeho největší přednosti?
Vedle chytání to, že se dokáže maximálně koncentrovat celých šedesát minut. Není třeba deset minut vůbec v akci a pak vytáhne skvělý zákrok, což ukázal i teď v Českých Budějovicích. Jsou na něm vidět zkušenosti a klid.
A vašemu týmu pomáhá k hodně podobné cestě extraligou, jakou jste v tomto období procházeli loni. Po rozpačitém rozjezdu sezony přichází série výher, která vás, stejně jako loni, vynáší nahoru. Nějaký společný důvod?
Nevím. Pravdou je, že to je hodně podobné a že stejně jako loni jsme chtěli vyhrávat i na začátku, ale moc to nešlo. Ale je lepší, že je to takhle, než obráceně.
Co říkáte dosavadnímu průběhu extraligy?
Až na výjimky je hodně vyrovnaná. Stačí nějaká i kratší série výher a jste nahoře, ale i obráceně. I vzhledem k olympijským hrám liga letí neuvěřitelně rychle a to přináší překvapení, třeba Olomouc takhle nahoře asi čekal málokdo. Podle mě se na dalším vývoji bude hodně podepisovat zdraví. Kdo zůstane déle pohromadě zdravý, bude mít dobrou šanci být nahoře.
Vašemu týmu minulý týden skončila účast v Lize mistrů, k postupu do play off chyběl jediný gól. Jak jste to mimo sestavu prožíval?
Hodně mě mrzelo, že jsem klukům v těch posledních dvou zápasech nemohl pomoct. Škoda, v těch čtyřech předchozích mi to docela lepilo (Jergl v nich zaznamenal dva góly a tři asistence). Nedá se nic dělat, než se teď pokusit účast znovu vybojovat.