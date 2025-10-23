Tipsport extraliga 2025/26

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

Radomír Machek
  13:39
V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu výjimku od porážky k porážce. Avšak od chvíle, kdy kvůli zdravotním trablům začal Jergl bez dvou dnů měsíc zápasově absentovat, se to pro Mountfield otočilo k lepšímu.

Aleš Jergl z Hradce se raduje z branky na ledě Budějovic. | foto: ČTK

Bez něj šestkrát vyhrál a jen jednou odjel z ledu poražen. „Napadlo mě to,“ přiznal jedenatřicetiletý útočník po úterní výhře 3:0 v Českých Budějovicích.

Ale i tam se ujistil, že zbytečně. Už v neděli při svém návratu k vítězství 4:1 nad Kladnem přispěl jednou asistencí, v Českých Budějovicích měl podíl dokonce na všech třech brankách. Dvě sám vstřelil, u třetí asistoval.

Co víc si hokejista může říct, zvlášť poté, kdy se vrací po delší pauze?
Že bych se nezlobil, kdyby to takhle pokračovalo.

V prvních šesti kolech jen dvě asistence, teď ve dvou zápasech dva góly a celkově čtyři body – kde se to ve vás vzalo?
Těžko říct. Možná jsem si po tom zranění trochu odpočinul a nabral jsem nový dech, zápasů tam bylo opravdu hodně. Pomohli mi také hodně naši kondiční trenéři, kteří mě dostali rychle zpátky do kondice. A pak mi pomohlo i to, že jsem byl na zápasy hodně natěšen, po pouhých trénincích už jsem to opravdu potřeboval.

Ať nám to neujede! Očekávání střídá stres, co spojuje týmy ze spodku extraligy?

S Kladnem jste začal asistencí, v Českých Budějovicích pokračoval dvěma góly, oba jste vstřelil při prvních střídáních v první a druhé třetině. Máte vysvětlení?
Možná to je napsané někde nahoře (smích). Když jde člověk poprvé v třetině na led, chce se chytit, udělat pěknou akci a věřit, že bude úspěšná. Nám se to v Budějovicích dvakrát povedlo.

Byla to šestá výhra vašeho týmu v řadě a osmá z posledních devíti extraligových zápasů – po špatném vstupu do ligy asi velká vzpruha...
Určitě jsme všichni spokojeni. Stejně jako s tím, že se po problémech se zraněními postupně všichni vracíme. Když drží zdraví, je to dobré. Stejně jako to, že nás drží brankář Škorvánek.

Hodně velká pomoc?
Řekl bych, že teď až neskutečná, a na našich výsledcích to je vidět, na začátku jsme dostávali hodně gólů. Teď už má čtvrtou nulu, nejvíc ze všech brankářů v lize. Zaslouženě, chytá skvěle.

Jeho největší přednosti?
Vedle chytání to, že se dokáže maximálně koncentrovat celých šedesát minut. Není třeba deset minut vůbec v akci a pak vytáhne skvělý zákrok, což ukázal i teď v Českých Budějovicích. Jsou na něm vidět zkušenosti a klid.

A vašemu týmu pomáhá k hodně podobné cestě extraligou, jakou jste v tomto období procházeli loni. Po rozpačitém rozjezdu sezony přichází série výher, která vás, stejně jako loni, vynáší nahoru. Nějaký společný důvod?
Nevím. Pravdou je, že to je hodně podobné a že stejně jako loni jsme chtěli vyhrávat i na začátku, ale moc to nešlo. Ale je lepší, že je to takhle, než obráceně.

Aleš Jergl z Hradce se raduje z gólu.

Co říkáte dosavadnímu průběhu extraligy?
Až na výjimky je hodně vyrovnaná. Stačí nějaká i kratší série výher a jste nahoře, ale i obráceně. I vzhledem k olympijským hrám liga letí neuvěřitelně rychle a to přináší překvapení, třeba Olomouc takhle nahoře asi čekal málokdo. Podle mě se na dalším vývoji bude hodně podepisovat zdraví. Kdo zůstane déle pohromadě zdravý, bude mít dobrou šanci být nahoře.

Vašemu týmu minulý týden skončila účast v Lize mistrů, k postupu do play off chyběl jediný gól. Jak jste to mimo sestavu prožíval?
Hodně mě mrzelo, že jsem klukům v těch posledních dvou zápasech nemohl pomoct. Škoda, v těch čtyřech předchozích mi to docela lepilo (Jergl v nich zaznamenal dva góly a tři asistence). Nedá se nic dělat, než se teď pokusit účast znovu vybojovat.

Vstoupit do diskuse

17. kolo

Kompletní los

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 10 2 1 2 49:31 35
2. HC Kometa BrnoKometa 16 9 0 2 5 43:42 29
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
4. HC OlomoucOlomouc 16 9 0 1 6 40:40 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 9 0 0 7 48:37 27
6. HC Dynamo PardubicePardubice 16 7 2 1 6 46:38 26
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 6 3 2 5 50:43 26
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 8 0 1 7 37:36 25
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 5 4 0 6 38:34 23
10. HC Sparta PrahaSparta 17 6 2 0 9 48:46 22
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 5 0 1 9 30:41 16
13. Rytíři KladnoKladno 16 4 1 2 8 33:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 16 2 0 1 13 24:57 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán

Asi se počítalo s tím, že dostane slušnou porci zápasů. Že si po minulé sezoně, kde se ukázal v NHL v solidní formě, řekne o stálé místo v Montrealu. Ovšem český hokejový brankář Jakub Dobeš v...

23. října 2025  12:58

Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít

Jeho příběh už zná snad každý hokejový fanoušek v republice. V roce 2020, ve svých pětadvaceti letech, si připadal neohroženě a fetoval. Bral kokain, který mu na dva roky přibrzdil nejen slibnou...

23. října 2025  12:17

Debut za stavu 0:6, pak čtyři tituly. Přátelé už mi můžou říkat legendo, žertuje Ptáček

František Ptáček ve středu asi prožíval zvláštní večer. V pražské O₂ areně sklízel ovace, když se od mateřské Sparty po výtečné hráčské kariéře dočkal ocenění a vstoupil do klubu legend....

23. října 2025  10:20

Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář

Už čtvrtý hrací den hokejové NHL za sebou se český útočník střelecky prosadil proti svému krajanovi v bráně soupeře. Naposledy do dané série ve středu přispěl dlouhán Adam Klapka, jenž platil za...

23. října 2025  7:15,  aktualizováno  8:06

Sparta před legendami zaháněla malér. Zbytečně, báli jsme se vyhrát, říkal Kousal

Speciální dresy, utkání s puncem výjimečnosti. Možná i rozšíření Klubu legend sparťanské hokejisty vybičovalo k solidnímu vstupu do extraligového zápasu s Vítkovicemi. Jenže ten si Pražané...

22. října 2025  22:56

Litoměřice prohrály po nájezdech s Třebíčí, Frýdek-Místek bere výhru nad Vsetínem

Hokejisté Litoměřic v první lize podlehli 3:4 po samostatných nájezdech Třebíči a Slavia tak vede tabulku již o čtyři body. Stadion se dočkal alespoň bodu poté, co po úvodní třetině prohrával 0:3....

22. října 2025  22:05

Sparta - Vítkovice 5:4. Hosté smazali čtyřbrankové manko, pak rozhodl Krejčík

Nakonec se mohli radovat z vítězství, sparťanští hokejisté k němu ovšem v předehrávce 45. kola extraligy zvolili pořádně kostrbatou cestu. Proti Vítkovicím trestuhodně promrhali vedení 4:0, hosté se...

22. října 2025  21:28,  aktualizováno  21:59

Střet s vlakem připravil chlapce o nohu. Teď zkouší parahokej a už je v reprezentaci

Původně měl jiné plány. Bavit se s míčem, stát se profesionálním fotbalistou. Jenže když před Vánoci přišel tehdy čtrnáctiletý Matyáš Frýdl kvůli srážce s vlakem o levou nohu od kolena dolů, musel se...

22. října 2025  15:30

Bývalý kouč Ramsay se vrací na Slovensko, u reprezentace má pomáhat Országhovi

Do realizačního týmu slovenské hokejové reprezentace se vrací bývalý hlavní kouč Craig Ramsay. Čtyřiasedmdesátiletý Kanaďan nemohl ze zdravotních důvodů vést mužstvo na letošním mistrovství světa,...

22. října 2025  14:38

Boj o olympiádu a NHL. Jiříček a Špaček v rolích kamarádů i soků. Kdo bude slavit?

Premium

Jde o zcela unikátní situaci. Český hokej se nemůže pyšnit velkým množstvím špičkových obránců, přesto ti dva možná nejtalentovanější bojují na stejném území. David Jiříček a David Špaček válčí o...

22. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Mladému hokejistovi z Liberce zachránili na tréninku život, srdce ho na led nepustí

Nedávný trénink libereckých hokejových juniorů se změnil v nečekané drama. Útočníkovi Patriku Křížkovi se náhle zastavilo srdce a přežil jen díky duchapřítomnosti trenérů a rychlému příjezdu...

22. října 2025  11:38

Velký návrat kamaráda. Pastrňák vítal Marchanda v Bostonu, ten se rozplakal

Jakmile NHL zveřejnila rozpis zápasů pro sezonu 2025/26, fanoušci Bruins si toto datum zakroužkovali výraznou fixou. Zápas hokejistů Bostonu s Floridou nesliboval jen příjezd posledních vítězů...

22. října 2025  11:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.