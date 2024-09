Naznačí souboj s Kladnem jak dál? Dlouho čekat nebudeme, říká šéf Hradce

V nich totiž Mountfield vždy prohrál a z nich jen v jediném nikoliv v základní hrací době. Díky tomu má v tabulce alespoň jeden bod, ani ten však nestačí na víc než na poslední místo. Bodově hůř zatím tým v hradecké éře do extraligy nevstoupil.

„Dlouho čekat nebudeme, jednáme,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček pro klubový web po zatím poslední, úterní porážce 3:6.

Stalo se tak v Karlových Varech, přestože hradecké mužstvo na začátku druhé třetiny skóre ze stavu 0:1 během pár vteřin přes dvě minuty otočilo na příznivých 3:1.

Jenomže ještě do druhé pauzy domácí vyrovnali a po ní Mountfieldu tři branky nasázeli.

Výsledek? Minimálně nutnost zamyšlení nad tím, co týmu schází ke spokojenosti. A co lze čekat v případě, že výsledek duelu s Kladnem nebude příznivý a ani nenaznačí změnu k lepšímu.

1. Pohoda

Závisí s největší pravděpodobností právě na výsledcích. Donekonečna je možné opakovat, že ty dosažené v přípravě nejsou pro extraligu ničím zásadním. Když ale dohromady s nimi máte za měsíc a půl snažení na svém kontě pouhé tři výhry po odehrání 12 utkání, určitě vám to může začít vrtat v hlavě. Možná právě v těch přípravných se současná nepříjemná situace týmu začala nenápádně formovat. A pohodu mohou vrátit jen příznivé výsledky. Pouhé řeči o nutnosti dobré hry body do tabulky, hlavní kritéria úspěchu či neúspěchu, nepřipíší.

2. Góly

Řeč je o těch vstřelených. Ne snad, že by tým nedával vůbec žádné, ale není jich tolik, aby zajistily úspěch. Důvod je stejný jako v přípravě či v některých slabších pasážích sezon minulých. Hradec dlouhodobě patří k týmům, které soupeře zatlačit dokážou. A vytěžit z toho i čelní příčky ve statistice střelecké aktivity. Proti Liberci se součet jejích projevů, vypálených střel, zastavil na čísle větším než sto. Až téměř neuvěřitelný počet je však devalvován malou produktivitou. „Bohužel nás celou dobu, už od loňska, trápí neproměňování šancí. Samozřejmě proti nám stál vynikající gólman, ale chybí nám šikovnost a větší důraz, abychom to tam prostě dotlačili. To je vidět i na rozdílu v počtu střel,“ uvedl po duelu s Libercem Tomáš Hamara, jeden z asistentů hlavního kouče Martince.

3. Jistota vzadu

Nedošlo k tomu, že by nová brankářská dvojice Škorvánek, Novotný kupila chybu za chybou, ale stále jí chybí zápas, v němž by hradeckou branku neprostupně uzavřela. Žádná vychytaná nula, nejmenší počet inkasovaných branek: dvě. Říká se, že bez pomoci celého týmu to mají brankáři těžké, ale Mountfield by už potřeboval zápas, v němž zazáří právě gólman.

4. Přínos posil

Jestli je hráč nový, či ten, který do kádru patřil už dříve, je jedno, pokud se daří. Jenomže Mountfieldu se zatím nedaří tak, aby to na soupeře stačilo. A tak jsou jako první vidět hráči, kteří do mužstva přišli jako posily. V Hradci však vidět zatím až na výjimky moc nejsou. O brankářích byla řeč, ostatní na tom nejsou lépe. Znovu bychom se dostali ke střílení gólů. Vedení klubu bralo hráče, od kterých si slibovalo důraz tolik potřebný k tomu, aby soupeře před jeho brankou trápili. Bez důrazu útočníků dnešní extraligoví brankáři moc gólů nedostanou.

5. Sepětí s fanoušky

Začátek hokejové sezony bývá i kvůli často letnímu počasí divácky většinou slabší. Kvůli okolnostem je to v případě Mountfieldu letos patrnější než jindy. A výsledky v tom nesporně roli hrají, což dokazují diskuse na fanouškovském fóru, v níž se dokonce objevují hlasy, že neúčastí na zápase týmu je třeba ukázat, že je čas na změnu k lepšímu. Dnešní duel s Kladnem to snad nepotvrdí, už jenom kvůli Jágrovi, jenž na začátku sezony až neuvěřitelně válí. Ale hlavně kvůli tomu, že pomoc fanoušků teď hradecký tým hodně potřebuje.

6. Změny?

Manažer klubu naznačil, že se dají čekat. V jaké směru? Trenéra, který mužstvo v minulých letech mužstvo protáhl řadou zapeklitých situací a přivedl k největším úspěchům v jeho historii? „Myslím, že takový čas určitě ještě nepřišel,“ uvedl Kmoníček. Takže hráčů? To je zatím pravděpodobnější. „Na změny v mužstvu nemáme až tolik hráčů, ale přijdou nepopulární kroky. Ano, chceme někoho přivést,“ potvrdil manažer. Co k tomu napoví dnešek?