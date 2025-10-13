Tipsport extraliga 2025/26

Hradec se po první čtvrtině extraligy ještě hledá. Zopakuje velkou jízdu?

Radomír Machek
  9:55
Nejhorší mají hokejisté hradeckého Mountfieldu možná za sebou a drží naději, že se jim podaří loňský kousek. Tehdy také po rozpačité první čtvrtině sezony dokráčeli až na konečnou druhou příčku základní části.

Hráči Hradce Králové se radují z gólu do sítě Plzně. Ve čtvrtém kole extraligy hrají o první body v sezoně. | foto: ČTK

K vyrovnání rok starého nepříliš vydařeného startu ještě potřebují tři body ze zatím termínově neurčené dohrávky na ledě Třince, soupeře, kterému úvod nové sezony vyšel velmi dobře.

Nedělní derby s Pardubicemi, první v sezoně na domácím ledě, naznačilo, zda mohou v kopii úspěšné sezony pokračovat. Ve chvíli, kdy se přesně před rokem hradecký tým nadechl k velké jízdě, která jej vynesla mezi nejlepší.

Co bez ohledu na jeho výsledek a odložený duel v Třinci Hradci přinesla první čtvrtina základní části? A co bodový výsledek v ní ovlivnilo a týmu a fanouškům připravilo?

1. Obavy z toho, jak bude fungovat obrana

Můžeme sice začít prvním zápasem, ale hodně důležitého se událo už několik týdnů před ním. V případě Martina Pláňka dokonce ještě v konci minulé sezony, kdy tento zkušený obránce dostal šestizápasový trest za faul ve čtvrtfinálovém derby s Pardubicemi. Trest mu nakonec byl zmírněn, ale začátek extraligy přesto nestihl. K tomu se přidalo zranění Petra Kaliny, následně oznámená dlouhodobá absence Tomáše Pavelky a k tomu zranění Graema McCormacka. Klub musel narychlo shánět náhradníky, s čímž se nepočítalo. Těžká situace, se kterou se tým těžko vyrovnával,

2. Nováčci se opět těžko zapracovávali

Nejistý start ale nebyl jen o obráncích, kádr v létě doznal více změn a Hradec je známý tím, že pro nové borce není jednoduché se sžít s jeho herním stylem. Nebylo to nic nového a přineslo to hodně podobný výsledek jako před rokem. První tři zápasy bez bodového zisku, poté alespoň dvoubodová výhra a poté dvě utkání opět nic.

3. První třetina v derby a pět inkasovaných gólů

Horší vstup do sezony si snad ani nelze představit! Jedete na prestižní derby do Pardubic, a než se nadějete, dostáváte jeden gól za druhým. Na konci úvodní dvacetiminutovky prohráváte 0:5, takový výsledek rozhodně není povzbudivý a vyrovnat se s tím není jednoduché.

4. Znovu dlouhé čekání na první vítězství

Tento moment znervózní každého i přesto, že si může dokola opakovat, že sezona teprve začíná a do jejího konce může být všechno jinak. Tři zápasy bez bodového zisku sice Hradec přerušil domácí dvoubodovou výhrou nad Plzní, pak ale přišly další dvě porážky. K tomu zdravotní problémy hráčů, kvůli kterým Hradec odložil již zmíněný zápas v Třinci. Jako mávnutím kouzelného proutku krátká pauza přinesla krok k vítězné vlně, kterou si Hradec přerušil nevydařeným domácím duelem s Olomoucí. Od té chvíle tři výhry a naděje, že se loňská sezona může opakovat.

5. Po gólových přídělech přišla konečně úleva

Šestadvacet inkasovaných branek v šesti zápasech! Co k tomu dodat? Snad jen to, že tohle si žádný trenér a už vůbec ne brankáři nepřejí. Jenomže pak přišlo v tomto směru hradecké prozření a gólman Škorvánek ve čtyřech duelech dostal jediný gól a se třemi čistými konty se v tomto hodnocení vyšvihl na první příčku. Přesně na tento moment hradecký tým čekal, dal mu základ k výsledkovému zlepšení.

6. Dobře nakoupený střelec, Nenonen zaujal

Hradečtí hledali pro novou sezonu střelce, který by podpořil jejich gólovou produktivitu. Především v případě Markuse Nenonena to vypadá více než slibně. Finský útočník, jenž už má s českou extraligou své zkušenosti, se ukázal v tomto směru jako vítaná posila a jeho šest branek v necelé čtvrtině je velmi nadějným číslem. Dobrý nákup!

7. Diváků ubylo, cesta zpět nebude lehká

Porážky, rychlý sled zápasů, v němž společně s Ligou mistrů je možné jít v Hradci na hokej i dvakrát v týdnu, to není pro návštěvnost právě ideální situace. Na těch hradeckých je to bohužel vidět, do včerejšího duelu s Pardubicemi, který průměr na jeden zápas přece jen zvedl, nedosáhl průměr ani na cifru 3 500 diváků. Nic moc.

8. Před rokem začala skvělá série, co letos

Už o tom byla řeč. Před Mountfieldem nyní stojí těžká chvíle. Přesně před rokem se totiž odrazil k sérii devíti výher za sebou, která ho vynesla do špičky. Zopakovat ji ale nebude jednoduché.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 7 1 2 3 28:22 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 5 3 1 4 37:33 22
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 13 6 0 1 6 29:33 19
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 13 2 0 1 10 20:43 7
Zobrazit více
Sbalit

