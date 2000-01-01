náhledy
Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy prostor v obraně a pár skulinek v útoku. Na koho může reprezentační trenér Radim Rulík ukázat z domácí extraligy?
Autor: AP
JAKUB LAUKO. Ze zámoří odešel brzo. Nejlepší ligu na světě si vyzkoušel v Bostonu a Minnesotě a přestože poslední dvě sezony strávil výhradně v NHL, rozhodl se podepsat v Pardubicích. Ihned se stal jednou z tváří extraligy, ale pomůže mu přesun v boji o olympiádu? Šanci má, Rulíkovi už se ukázal na MS. Ale jestli to bude stačit, se teprve ukáže.
Autor: HC Dynamo Pardubice
RADIM ŠIMEK. Nebýt zdravotních potíží, možná by si zahrál už na posledním mistrovství světa. Není to tak, že byste o zkušeném obránci slyšeli na každém rohu a denně o něm četli chvalozpěvné články. I tak se ale jednoznačně řadí mezi nejlepší extraligové beky, je nepostradatelným pilířem liberecké defenzivy. Navíc hraje na levé straně, kde má český hokej především v NHL velkou nouzi.
Autor: ČTK
ROMAN ČERVENKA. Kapitán Pardubic i národního týmu. Pokud by chyběl na olympiádě, bylo by to obrovské překvapení. Trenér Rulík na něj sází, on mu důvěru vždy bohatě splatil. Za čtyři poslední šampionáty nasbíral neskutečných 51 bodů, kouzlil na přesilovce, rozhodoval zápasy. Ve 40 letech by měl být lídrem i na olympiádě.
Autor: ČTK
DANIEL GAZDA. Vylétl ve Zlíně, v Kometě nasázel v jedné sezoně 17 gólů, dařilo se mu i ve Finsku. A právě poslední sezona ho vystřelila na světový šampionát, kde v roli náhradníka naskočil do tří zápasů a patřil k nejlepším. K oporám by se chtěl zařadit nyní v Pardubicích, ovšem přes Hronka, Gudase nebo Špačka se do olympijské sestavy bude dostávat jen velmi složitě.
Autor: AP
LIBOR HÁJEK. V létě se špitalo, jestli by nezkusil znova zabojovat o NHL. Nakonec ale zůstal v Pardubicích, možná i proto, aby měl blíž potenciální nominaci do Itálie. Stejně jako Šimek může mít i sedmadvacetiletý levoruký zadák slušnou šanci, bojovat bude hlavně s extraligovými konkurenty.
Autor: Profimedia.cz
JAKUB KREJČÍK. Další z možností se nachází ve Spartě. Klidný obránce s precizní rozehrávkou a ladným bruslením se stal jedním z Rulíkových oblíbenců, má zlato z Prahy, nechyběl ani v Herningu. Nikdy ale nehrál v NHL, i tohle bude muset reprezentační kouč brát na vědomí.
Autor: Anna Boháčová, MAFRA
FILIP CHLAPÍK. Je na něm znát, jak zraje. Z čistě ofenzivního borce se stal lídr, který se nebojí rozdat ránu. Ve Spartě dostal kapitánské céčko, tým táhne nejen na ledě. Ale musí prožít extrémně vydařené měsíce, aby nad ním Rulík uvažoval pro cestu do Itálie.
Autor: HC Sparta Praha
TOMÁŠ KUNDRÁTEK. Přijme jakoukoliv roli. Trenéři ho můžou využít na oslabení, v přesilovce, může zastávat klíčovou pozici v obraně i hrát ve třetím páru. To je jeho výhoda, ovšem podobně jako Gazda čelí vysoké konkurenci ze zámoří.
Autor: ČTK
ONDŘEJ BERÁNEK. Nejlepší střelec minulé extraligové sezony, co se v národním týmu řadí k defenzivním specialistům. A právě na tuto roli aspiruje i do olympijské nominace. Rulík jej bude srovnávat s Noskem nebo Faksou.
Autor: ČTK
JAKUB FLEK. Podobný případ jako Beránek, také Flek si myslí na třetí, čtvrtou lajnu. Rulík se na něj může dlouhodobě spolehnout, zná ho a ví, co od něj čekat. To je Flekova výhoda i třeba oproti některým ze zámoří. Ale přesvědčí rychlonohý křídelních natolik, aby si vysloužil místenku v nominaci?
Autor: ČTK
LUKÁŠ SEDLÁK. Opora z posledního šampionátu, jeden z nejlepších hráčů extraligy. Ani tak ale nemá olympiádu jistou. Rulíka nezklamal v roli prvního centra, ale Zachu nebo Hertla umístí v hierarchii pravděpodobně výše. Pak by bojoval s Chytilem, Kämpfem a dalšími centry o místo níže v sestavě. I tam by ale našel uplatnění.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
ONDŘEJ KAŠE. Být tak zdravý... Pak by se o letenku do Milána snad ani nemusel strachovat. Neúnavné křídlo dělá problémy svým napadáním, umí skórovat, vytvářet akce, zastává i defenzivní povinnosti. A obstál i v NHL, ani měření s těmi nejlepšími by ho tak nepřekvapilo. Když se stihne vykurýrovat, Rulík by na něj měl sázet.
Autor: MAFRA
FILIP KRÁL. V současnosti rovněž zraněný obránce se vrátil do Komety, kde může být více na očích. Vyčnívá hladkým bruslením a ofenzivními schopnostmi, trpělivě pracuje na defenzivě. Pokud ji zvládne vyladit, může se vyšvihnout před Hájka nebo Krejčíka a klidně se na Hry podívat.
Autor: ČTK
FILIP PYROCHTA. Další možnost na levé straně obrany, mladoboleslavský zadák patří k nejlépe bruslícím bekům v lize, Rulík si ho otestoval už také na šampionátu, kde ani zdaleka nepropadl. Ale také on spadá do široké skupiny s Hájkem, Krejčíkem, Šimkem, Králem a dalšími, jež si to rozdá o pozvánku na olympiádu.
Autor: ČTK