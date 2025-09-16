|
Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?
4. kolo
5. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Kometa BrnoKometa
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7.
|HC Sparta PrahaSparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10.
|Rytíři KladnoKladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12.
|HC OlomoucOlomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů
Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...
KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti
Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...
Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl
Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...
Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno
Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...
Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér
Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...
Karlovarská série na Spartě trvá. Frodl: Nejezdíme sem jak beránek na porážku
Už je z toho tradice. A pro sparťanské fanoušky rozhodně ne příjemná. Jejich oblíbený hokejový tým totiž doma opakovaně selhává s Karlovými Vary. Tak jako ve čtvrtém extraligovém kole, kdy Pražané...
Nebylo to o vlně, ale o Stezkovi, ulevil si Pokorný po další výhře Komety
Nedělní ostrá bitva proti Spartě jako kdyby neodčerpala brněnské Kometě jenom 45 tisíc korun, což je výše pokuty, vyměřená disciplinárkou za exces fanouška s trenérem hostí Pavlem Grossem, ale i část...
Zemřel miláček Eddie. Promiň, že jsem ti dal gól, omlouval se mu soupeř
Jako by se tenkrát svět dočista zbláznil. Diváci v Madison Square Garden v listopadu 1975 naštvaně bučeli na domácího útočníka Stevea Vickerse poté, co skóroval za Rangers proti Detroitu. No fakt!...
Jsem připravený nést následky, omluvil se fanoušek Grossovi. Trenér zaplatí pokutu
Trenér hokejové Sparty Pavel Gross dostal po konfliktu s podnapilým fanouškem po nedělním extraligovém utkání v Brně pokutu 30 000 korun za nesportovní chování. Kometě nařídil šéf disciplinární...
Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta
Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...
Vyhovuje nám to. Kdepak, je to nefér! Hráči se neshodnou, jestli chtějí změny v NHL
Věčné téma. Často diskutované, analyzované ze všech stran, ale změna se stále nedostavuje. Proč? Protože NHL si neoblomně stojí za svým a její šéf Gary Bettman nehodlá současný formát play off...
Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?
Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...
Stadion pro univerzitní hokej na Štvanici? Stál by až 700 milionů, Praha má zájem
Mají sen. Znovu postavit zimní stadion na pražské Štvanici, kde čeští hokejisté v roce 1947 poprvé slavili titul mistrů světa a který před čtrnácti lety definitivně zmizel. Ten nový, zhruba pro dva a...
Nepříjemné, ale nesmíme si to pouštět do hlav, velí hradecký Jergl po třech prohrách
V úterý večer si v případě úspěchu budou moci říct, že stejně jako před rokem možná mají nejhorší za sebou. K tomu ale potřebují soupeře z Plzně poslat domů s porážkou. Bylo by v této sezoně poprvé....
Stáhl hvězdu, pomluvil ji a dostal padáka. Kouč DeBoer teď lituje: Viníky jsme všichni
Víc jak tři měsíce uplynuly od okamžiku, kterým si zadělal na vyhazov. Uznávaný kanadský kouč Peter DeBoer už snad v Dallasu ani nemohl pokračovat. Jednak mu potřetí v řadě s týmem v NHL těsně uniklo...
Zemřela legenda New York Rangers. Gólman Giacomin patřil do Síně slávy NHL
Ve věku 86 let zemřel hokejový brankář Ed Giacomin, člen Síně slávy a legenda klubu New York Rangers. Na webu to uvedla NHL, v níž rodák ze Sudbury v Ontariu hrál v letech 1965 až 1978. Za Rangers...
Sváteční střelec táhne Kladno. Hradec chci kvůli bráchovi vždycky porazit, hlásí Klíma
Za celou minulou sezonu dal pět gólů, ve svém rekordním ročníku 2021/22 se trefil osmkrát. Hokejový útočník Kelly Klíma rozhodně nepatří k elitním střelcům, teď se ale na své poměry utrhl. V úvodních...