Hrachovina sebral jasný gól Chlapíkovi, Vítkovicím to ale stačilo jen na jeden bod

Přitom ve stejném počtu utkání na ledě soupeře už vybojovali dvojnásobný počet bodů.
„Zápasy doma se nám až tak nevyvedly. Odehráli jsme smolný duel s Boleslaví, někdy to takhle prostě je. Holt budeme asi muset jezdit ven, abychom získali body zpátky. To každý tým neumí,“ konstatoval vítkovický kouč Václav Varaďa.
Po duelu s pražskou Spartou jej mrzely především promarněné přesilovky. Vítkovičtí sice v početní převaze jednou skórovali, ale v dalších třech přesilovkách, z nichž jedna po vyloučení Davida Němečka byla pětiminutová, vyšli naprázdno. „Co mi tam chybí? Abychom dali gól! Jakkoliv,“ hodnotil Varaďa. „Chybí tam střelba, takové zjednodušení. Místo toho tam chodí nahrávky přes hokejky. My si musíme jít pro dorážku. To nás mrzí, chceme to zlepšit.“
A jak vítkovický trenér přiznal, v prodloužení s kolegou Alešem Krátoškou zvažoval, že by po faulu Filipa Chlapíka zkusil dát svému týmu dvojnásobnou výhodu. „Doteď jsme v sezoně ještě přesilovku se dvěma hráči navíc nedostali. Zahrávali jsme si s myšlenkou, že bychom stáhli brankáře a hráli v pěti proti třem,“ přiznal kouč Vítkovic.
K této variantě se však neodhodlal. Sparta oslabení v prodloužení zvládla, v nájezdech pak v deváté sérii rozhodl Tomáš Hyka.
„Klobouk dolů, že jsme neinkasovali v tom pětiminutovém oslabení. O to jsme se ve zbytku zápasu mohli opřít,“ povídal útočník Sparty Michael Špaček, autor dvou gólových asistencí. Připsat si mohl i třetí, jenže střelu Filipa Chlapíka do odkryté branky po jeho přihrávce zneškodnil efektním skokem vítkovický gólman Dominik Hrachovina.
„Viděl jsem, jak se válí na zadní tyčce na zádech a už jsem tam po pravdě viděl gól. Nádherný zákrok,“ uznal Špaček, který poté přijel k brankáři Vítkovic a uznale jej poklepal holí. „Myslím si, že to byl fakt pěkný zákrok, i když mě to trošku naštvalo. Ale zasloužil si pochvalu.“