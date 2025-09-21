Tipsport extraliga 2025/26

Hrachovina sebral jasný gól Chlapíkovi, Vítkovicím to ale stačilo jen na jeden bod

Autor:
  20:23
Tři zápasy v domácím prostředí mají za sebou hokejisté Vítkovic, na tříbodové vítězství ale pořád čekají. Nejprve sice zdolali Kladno 1:0 po nájezdech, poté však prohráli s Mladou Boleslaví 2:4 a v 6. kole extraligy podlehli pražské Spartě 2:3 po nájezdech. Doma tak zatím získali jen 3 body.
Vítkovický Dominik Hrachovina zasahuje v utkání se Spartou.

Vítkovický Dominik Hrachovina zasahuje v utkání se Spartou. | foto: ČTK

Filip Chlapík ze Sparty slaví gól proti Vítkovicím.
Vítkovický Patrik Brůna (uprostřed) opouští led po tvrdém zákroku od Davida...
David Němeček ze Sparty tvrdě dohrává vítkovického Patrika Brůnu.
Hráči Vítkovic slaví trefu proti Spartě.
6 fotografií

Přitom ve stejném počtu utkání na ledě soupeře už vybojovali dvojnásobný počet bodů.

„Zápasy doma se nám až tak nevyvedly. Odehráli jsme smolný duel s Boleslaví, někdy to takhle prostě je. Holt budeme asi muset jezdit ven, abychom získali body zpátky. To každý tým neumí,“ konstatoval vítkovický kouč Václav Varaďa.

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

Po duelu s pražskou Spartou jej mrzely především promarněné přesilovky. Vítkovičtí sice v početní převaze jednou skórovali, ale v dalších třech přesilovkách, z nichž jedna po vyloučení Davida Němečka byla pětiminutová, vyšli naprázdno. „Co mi tam chybí? Abychom dali gól! Jakkoliv,“ hodnotil Varaďa. „Chybí tam střelba, takové zjednodušení. Místo toho tam chodí nahrávky přes hokejky. My si musíme jít pro dorážku. To nás mrzí, chceme to zlepšit.“

A jak vítkovický trenér přiznal, v prodloužení s kolegou Alešem Krátoškou zvažoval, že by po faulu Filipa Chlapíka zkusil dát svému týmu dvojnásobnou výhodu. „Doteď jsme v sezoně ještě přesilovku se dvěma hráči navíc nedostali. Zahrávali jsme si s myšlenkou, že bychom stáhli brankáře a hráli v pěti proti třem,“ přiznal kouč Vítkovic.

David Němeček ze Sparty tvrdě dohrává vítkovického Patrika Brůnu.

K této variantě se však neodhodlal. Sparta oslabení v prodloužení zvládla, v nájezdech pak v deváté sérii rozhodl Tomáš Hyka.

„Klobouk dolů, že jsme neinkasovali v tom pětiminutovém oslabení. O to jsme se ve zbytku zápasu mohli opřít,“ povídal útočník Sparty Michael Špaček, autor dvou gólových asistencí. Připsat si mohl i třetí, jenže střelu Filipa Chlapíka do odkryté branky po jeho přihrávce zneškodnil efektním skokem vítkovický gólman Dominik Hrachovina.

„Viděl jsem, jak se válí na zadní tyčce na zádech a už jsem tam po pravdě viděl gól. Nádherný zákrok,“ uznal Špaček, který poté přijel k brankáři Vítkovic a uznale jej poklepal holí. „Myslím si, že to byl fakt pěkný zákrok, i když mě to trošku naštvalo. Ale zasloužil si pochvalu.“

6. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 6 5 0 0 1 23:13 15
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 4 0 0 2 20:12 12
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 18:15 12
4. HC Oceláři TřinecTřinec 6 3 1 0 2 20:14 11
5. HC Sparta PrahaSparta 6 3 1 0 2 17:11 11
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 3 0 2 1 14:13 11
7. HC Dynamo PardubicePardubice 6 3 0 0 3 18:13 9
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 1 1 2 17:16 9
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 3 0 0 3 18:18 9
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 3 0 0 3 12:14 9
11. HC OlomoucOlomouc 5 2 0 0 3 12:18 6
12. Rytíři KladnoKladno 6 1 0 1 4 8:17 4
13. HC Verva LitvínovLitvínov 5 1 0 0 4 7:18 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
Zobrazit více
Sbalit

