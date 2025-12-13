Su kovaný Brňák, říká Zábranský. Kometa je rodina, pyro na benzince už bylo moc

Premium

Fotogalerie 18

Libor Zábranský. | foto: Profimedia.cz

Robert Rampa
  12:00
Na jaře titul, v létě si s partnerkou pořídil štěňátko a na další léto chystá svatbu. Brněnský obránce Libor Zábranský má napilno. Extraligový šampion aktuálně pobývá s hokejovou reprezentací, pořád živí naději na olympiádu. K ní by mu snad mohla pomoct i aktuální forma. Redaktoři MF DNES a iDNES.cz ho za listopad zvolili hráčem měsíce.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jaké máte štěně?
Australského labradoodla, takže máme o zábavu postaráno. Zrovna prožívá pubertu a zkouší, co může a co ne. Na procházky a odreagování od hokeje je to skvělé. Sháněli jsme plemeno skrze alergie a nakonec ho máme od maminky Marka Zachara, který hraje za Liberec.

Kdo je primární páníček, vy, nebo snoubenka?
Paní, no... Já su měkký, všechno povolím. Paní ho musí řídit, aby úplně nezvlčel.

Spí s vámi v posteli?
Rozhodně, to bylo první, co jsme povolili. Je to hezké.

Jste takhle benevolentní i v životě?
S hokejem to máte těžší, nejsu doma pořád, a když už přijedu, jsem hlavně rád, že s lidmi můžu trávit čas. Takže jsem asi měkčí.

Už jak jsme jeli z Pardubic, zastavili jsme se s fanoušky asi na hodinu na benzince. Jen pyro u toho nebylo moc chytré, a to fakt létalo všude.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. HC Oceláři TřinecTřinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. HC OlomoucOlomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Su kovaný Brňák, říká Zábranský. Kometa je rodina, pyro na benzince už bylo moc

Premium
Libor Zábranský.

Na jaře titul, v létě si s partnerkou pořídil štěňátko a na další léto chystá svatbu. Brněnský obránce Libor Zábranský má napilno. Extraligový šampion aktuálně pobývá s hokejovou reprezentací, pořád...

13. prosince 2025

Na křídlech Pegase. Hokejový zázrak Tomek: Nosánek nahoru ve Varech nehrozí

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Přezdívají mu Pegas a do extraligy vlétl, jako by skutečně měl křídla. Teenager Petr Tomek sice polevil z vysokých otáček, ale dál zůstává ofenzivním pokladem karlovarské Energie. V sedmnácti je...

13. prosince 2025  9:57

Sbohem, kapitáne. Vancouver vyměnil Hronkova parťáka Hughese do Minnesoty

Max Sasson (63) a Quinn Hughes (43) slaví gól Vancouver Canucks.

Někdo by mohl namítnout, že tohle se nedělá. Jenže trh s hráči je v hokejové NHL neúprosný a bez času na sentiment. Potvrdil ti i Vancouver, který vyměnil svého kapitána Quinna Hughese do Minnesoty....

13. prosince 2025  9:37

Místo olympiády v Rusku? S Ružičkou má KHL jiné plány, Slovákům se kupí problémy

Slovenský útočník Adam Ružička se raduje z gólu v dresu Spartaku Moskva.

Možné potíže se pomalu stávají realitou. Zatímco Češi bojují ve Švýcarsku v rámci podniku Euro Hockey Tour, slovenští hokejisté si zahráli na domácím Kaufland Cupu. Avšak bez krajánků z KHL. Ačkoli...

13. prosince 2025  8:27

Vejmelka byl v NHL hvězdou zápasu, v dresu Utahu pochytal 33 střel

Karel Vejmelka v brance Utahu zasahuje v utkání proti Seattlu.

V pátek hokejová NHL nabídla jen dva zápasy. Brankář Karel Vejmelka zazářil u výhry Utahu 5:3 nad Seattlem. V bráně domácích zastavil 33 z 36 střel a vysloužil si ocenění pro první hvězdu duelu. V...

13. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  7:42

Hokejistky zakončily turnaj v Lahti jasnou výhrou nad domácím Finskem

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela...

České hokejistky uzavřely vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti vítězstvím 5:0 nad domácími Finkami. S bilancí dvou výher a jedné porážky skončily druhé za Švédkami se stejným bodovým...

12. prosince 2025  19:47

Maska bez politických symbolů? Správně, míní Vejmelka. OH i konkurenty teď neřeší

Vytížený Karel Vejmelka se osvěžuje v brance Utahu.

Co nemůžu ovlivnit, neřeším. I to je krédo, z něhož vychází klid brankáře Karla Vejmelky. Obzvlášť se mu hodí v olympijské sezoně, kdy ti nejlepší hráči po dlouhé době vzhlíží k vrcholné...

12. prosince 2025  17:16

Hlavně jim to nezkaž, říkal si Pastrňák. Po zranění válí, trenér ho chválí: Je výjimečný!

Bostonští útočníci David Pastrňák (vlevo) a Elias Lindholm se radují z gólu.

Je zpátky. A možná s ještě větší chutí než dřív. „Něco se změnilo, byl jsem trochu jinak nastavený v hlavě,“ pravil po pětizápasové absenci David Pastrňák. Se zhojeným zraněním a také viditelně...

12. prosince 2025  13:33

První liga odkládá další zápas. Marodka nedovolí nastoupit ani Přerovu

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Zdravotní problémy postihly vedle hokejistů Jihlavy a Vsetína také kádr Přerova, proto klub odložil sobotní zápas první ligy s Frýdkem-Místkem. Duel měl být přitom slavnostní v retro dresech ze...

12. prosince 2025  10:28

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

12. prosince 2025  10:05

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Další čtyřicátník mezi střelci. Červenka pálí dál, po gólu hlásil: Dejte mi s tím pokoj!

Ke gólu si gratulují Filip Chlapík a Roman Červenka (vpravo), přijíždí k nim...

K této společnosti se připojil teprve jako třetí muž v historii. Roman Červenka se ve čtvrtek stal dalším čtyřicátníkem, který dokázal v dresu hokejové reprezentace vstřelit branku. „Ale radost z...

12. prosince 2025  8:39

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem

Bostonský křídelník David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bruins...

12. prosince 2025  5:49,  aktualizováno  7:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.