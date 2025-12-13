Jaké máte štěně?
Australského labradoodla, takže máme o zábavu postaráno. Zrovna prožívá pubertu a zkouší, co může a co ne. Na procházky a odreagování od hokeje je to skvělé. Sháněli jsme plemeno skrze alergie a nakonec ho máme od maminky Marka Zachara, který hraje za Liberec.
Kdo je primární páníček, vy, nebo snoubenka?
Paní, no... Já su měkký, všechno povolím. Paní ho musí řídit, aby úplně nezvlčel.
Spí s vámi v posteli?
Rozhodně, to bylo první, co jsme povolili. Je to hezké.
Jste takhle benevolentní i v životě?
S hokejem to máte těžší, nejsu doma pořád, a když už přijedu, jsem hlavně rád, že s lidmi můžu trávit čas. Takže jsem asi měkčí.
Už jak jsme jeli z Pardubic, zastavili jsme se s fanoušky asi na hodinu na benzince. Jen pyro u toho nebylo moc chytré, a to fakt létalo všude.