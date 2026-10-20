Třiačtyřicetiletý Hořava vstoupil do angažmá v lázeňském městě, kam se přesunul v létě, pravou nohou. Tým navázal na bronzovou sezonu a vyhřívá se v elitní čtyřce.
„Kádr je zdravý, všichni extrémně makají. To bylo vidět i v Litvínově, kde jsme navzdory porážce podali perfektní výkon,“ blahořečil Hořava své mužstvo po prohře 1:3. „Z kluků není cítit, že by je svazoval tlak bronzu, všichni vědí, že to je dávno pryč a jede se zase od nuly.“
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Hořava nakoukl do extraligy už u kladenských Rytířů, v lednu povýšil od juniorky na střídačku áčka. A teď na to navazuje o sto kilometrů dál.
„Na Kladně jsem si to vyzkoušel, ale byl jsem spíš v pozadí. Občas jsem vedl tréninky, protože jsme se střídali, bylo to něco fantastického. Hrozně mě to baví. Proto mě nabídka z Varů potěšila, taková se neodmítá,“ svěřuje se. „Chci dělat dospělý hokej, je úplně jiný než v mládeži. Víc se řeší detaily.“
Jako hráč Hořava na začátku milénia epizodně dokonce oblékal karlovarský dres. „To už je nějaká doba,“ ohlíží se do ročníku 2002/03 a devítizápasovou štaci. „Odehrál jsem jen pár zápasů, Kladno tehdy hrálo nižší soutěž. Pamatuji si, že jsem dal asi dva góly. Byla to ale opravdu jen rychlá výpomoc během karlovarské marodky.“
V klubu od kolonády dávají prostor i talentům, což novic kvituje. „Líbí se mi, že se hodně zapojují mladí hráči, mládež je ve Varech vynikající. Je to pro áčko velká výhoda,“ cítí. „Je výhoda, že jsem mládežnický hokej dělal. Dnes se s mladými hráči mluví úplně jinak, přístup je jiný, než to bylo třeba za mě. Je potřeba se přizpůsobit době. Práce u mládeže mě hrozně bavila, třeba u juniorů – někteří už byli víceméně chlapi, někteří ještě ne.“
Zlatý olympionik Patera si karlovarské angažmá pochvaluje jako zatím osudové, neboť poprvé má možnost vybudovat si kádr. „Má čich na hráče. Co měl jako hokejista, má i jako trenér. Instinkt na maličkosti okolo. To dělá největší rozdíl,“ popisuje asistent Paterovo kouzlo.
Panuje mezi nimi symbióza. „My si rozuměli, už když jsme spolu chvilku hráli. Teď i vlastně jako trenéři máme na 99 procent stejný názor, v tom je pro mě všechno o hodně jednodušší,“ libuje si Hořava. „Samozřejmě se od něj hrozně moc učím, každý trénink, každý den. To je pro mě úplně neskutečné.“
Rady čerpá i od svého stejnojmenného a uznávaného táty, který je magnetem na úspěchy. Spolu slavili titul v Litvínově, otec jako kouč, syn coby útočník. „Sem tam něco mi poradí, ale tolik prostoru není. Snažím se co nejvíc věnovat novému angažmá a je toho dost,“ tvrdí Hořava junior, který má na starosti obránce.
Možná budou s tátou soupeři. Starší z dvojice je zatím bez angažmá. „Teď nic nemá, ale on jde vždycky na střídačku později. Myslím, že i letos někde vyběhne, za chvíli mu začne hokej chybět,“ tipuje syn s úsměvem. „Zatím jezdí po stážích, volný čas tráví na kole a takové věci.“
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Mladší z hokejového klanu je v zápřahu, v Karlových Varech si nemůže vynachválit zázemí. „Máme všechno, co je potřeba. Neřekl bych, že nám něco chybí. Za posledních pár let se všechno extrémně posunulo, servis pro hráče i celý klub, do naší ligy začali chodit cizinci, což je pro český hokej nádhera, na stadionech je hodně fanoušků. Všechno je parádní,“ chrlí Hořava superlativy na extraligu.
A Karlovy Vary v ní září, ve špičce se chtějí zabydlet dlouhodobě.
„Teď nás nahoru vynesl zaprvé gólman Frodl, který má neskutečnou fazonu, navíc všechno ostatní si pěkně sedlo. Všichni makají v tréninku i zápase a pak se to nabaluje,“ nemá Hořava důvod k hořekování. „Každému se líbí, když je v tabulce nahoře, ale stačí týden a můžete být jinde. Je brzy něco hodnotit, ale zatím jsme na dobré cestě.“