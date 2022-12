Díky za krásnou sérii! Holaň se po vítkovické prohře klaněl svým hráčům

„I když jsem hráčům tu sérii před zápasem nepřipomínal, v kabině jsem jim pak za ni poděkoval,“ uvedl kouč po utkání 27. kola. Jeho Vítkovice ztroskotaly po pěti vítězstvích v řadě, body nebraly poprvé od 18. října. Tehdy podlehly 1:2 brněnské Kometě, od té doby posbíraly ve 14 zápasech skvělých 34 bodů.

Rozparáděné mužstvo utrpělo před bitvou na Hlinkově stadionu dvě nečekané ztráty. „Ráno jsme museli řešit zásadní věci ohledně sestavy, vypadli pro virózu gólman číslo 1 a centr číslo 1,“ poukázal Holaň na absentující brankáře Aleše Stezku a útočníka Petra Chlána. „Nebylo to příjemné.“

Přesto příjemně zápas pro hosty začal, hned v prvním střídání po 30 vteřinách skórovali a po první třetině odcházeli do šatny za vedení 3:1. Jenže ve druhé části domácí slepili dva góly do 121 vteřin a vyrovnali, ve třetí využili přesilovku a rozhodli.

„Věděli jsme, že domácí po nás od úvodu půjdou, takže jsme tomu na začátku přizpůsobili hru. Ale ve druhé třetině jsme jim i nedůsledností v defenzivě dovolili srovnat krok, v závěru rozhodla disciplína. Škoda, i bod bychom brali,“ zalitoval Holaň, jako hráč bronzový medailista z mistrovství světa.

Poražené ocenil litvínovský trenér Karel Mlejnek: „Vítkovce jsou extrémně ambiciozní a hlavně kvalitní a organizovaný tým. Výhry proti takovému soupeři si ceníme.“

Vítkovický obránce Patrik Koch za zlomovou označil prostřední část hry. „Tahle prohra mrzí jako každá jiná. Někdy to asi muselo přijít. Musíme se vrátit ke stejné hře po celých šedesát minut, a ne mít výpadky jako ve druhé třetině. Musíme se z toho ponaučit,“ apeloval Koch.

A podobně to cítil i Holaň, jehož tým zůstal o bod za lídrem z Pardubic. „Nechci říct, že bychom něco podcenili, to se v tak vyrovnané extralize neděje. Ale ve hře jsou momenty, detaily, které to překlopí na druhou stranu. My jsme dostali ponaučení, že se hraje šedesát minut. A krásná série skončila. Pokračuje tvrdá práce, znovu od zítřka, jinak to nebude až do konce extraligy. Když něco končí, něco nového i začíná. „

Třeba v neděli doma proti Plzni odstartují Vítkovice další úspěšnou sérii.