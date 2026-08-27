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Žemlička mění plány, místo finského angažmá bude hrát extraligu za Plzeň

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  17:43

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Richard Žemlička mladší. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Hokejový útočník Richard Žemlička bude působit v extraligové Plzni. Dvacetiletý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů měl přitom původně hrát ve finském týmu SaiPa Lappeenranta, který před měsícem avizoval jeho návrat ze zámoří.

Západočeši ale na klubovém webu čerstvě oznámili, že se synem stejnojmenného bývalého kapitána pražské Sparty podepsali dvouletou smlouvu s opcí.

„Richard je především mladý, perspektivní a vysoký centr, který dobře bruslí. Stále je ve věku, kdy se může dál rozvíjet, a věříme, že má potenciál prosadit se v extralize,“ uvedl asistent trenéra Václav Pletka.

Žemlička odešel do Finska před třemi lety ze Sparty a od začátku působil v SaiPě. V minulé sezoně si připsal premiérové dva starty za seniorský tým, v prosinci se ale domluvil na odchodu do zámoří a zamířil do celku Youngstown Phantoms v USHL.

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Včetně play off odehrál Žemlička v USA 33 zápasů, ve kterých vstřelil sedm branek a přidal šest asistencí. Na juniorském šampionátu nastoupil za Česko ke čtyřem utkáním a jednou skóroval.

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3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
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11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
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14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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