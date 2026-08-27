Žemlička mění plány, místo finského angažmá bude hrát extraligu za Plzeň

Západočeši ale na klubovém webu čerstvě oznámili, že se synem stejnojmenného bývalého kapitána pražské Sparty podepsali dvouletou smlouvu s opcí.
„Richard je především mladý, perspektivní a vysoký centr, který dobře bruslí. Stále je ve věku, kdy se může dál rozvíjet, a věříme, že má potenciál prosadit se v extralize,“ uvedl asistent trenéra Václav Pletka.
Žemlička odešel do Finska před třemi lety ze Sparty a od začátku působil v SaiPě. V minulé sezoně si připsal premiérové dva starty za seniorský tým, v prosinci se ale domluvil na odchodu do zámoří a zamířil do celku Youngstown Phantoms v USHL.
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Včetně play off odehrál Žemlička v USA 33 zápasů, ve kterých vstřelil sedm branek a přidal šest asistencí. Na juniorském šampionátu nastoupil za Česko ke čtyřem utkáním a jednou skóroval.