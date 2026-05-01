Šimon Stránský znovu vítkovický. Vrací se po více než šesti letech

„Když byla šance Šimona získat, ani na vteřinu jsme neváhali. Zařadí se mezi další odchovance, kteří v týmu již jsou nebo přicházejí,“ řekl majitel klubu Aleš Pavlík.
„Jsem rád, že můžu zase obléct vítkovický dres. Moc se těším na příští sezonu a věřím, že budeme dělat fanouškům opět radost,“ uvedl Stránský, který nastupoval za Vítkovice v extralize tři sezony poté, co se v roce 2017 vrátil z kanadské juniorské soutěže.
Za sebou má angažmá ve finské lize v Jukuritu Mikkeli a Ilvesu Tampere. Extraligu hrál v sezoně 2022/23 také za Litvínov. V nejvyšší domácí soutěži má bratr předloňského mistra světa a kapitána Davosu Matěje Stránského bilanci 309 utkání, 54 gólů a 109 asistencí.