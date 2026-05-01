Tipsport extraliga 2025/26

Kousal opouští Pardubice. Je to klubová ikona, patří mu respekt, loučí se Sýkora

  12:43
Hokejový útočník Robert Kousal nebude pokračovat v Pardubicích, za které během kariéry odehrál 13 sezon. Dynamo oznámilo odchod trojnásobného extraligového šampiona, jenž se podílel i na letošním titulu, na svém webu.
Robert Kousal se stříbrnou medailí za prohru s Kometou. V nadcházející sezoně plánuje být lepší. (29. července 2025) | foto: HC Dynamo

„Loučení s hráčem, jako je Robert Kousal, není nikdy jednoduché. Robert se nesmazatelně zapsal do historie našeho klubu a právem se řadí mezi klubové ikony. Po působení v zahraničí se navíc do Pardubic vrátil v těžkých časech, za což mu patří velký respekt,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Pardubice završily příběhy a napříště ještě posílí. Jak zareaguje Sparta a Třinec?

Pětatřicetiletý Kousal odehrál za mateřský klub 645 extraligových zápasů, ve kterých vstřelil 109 branek a přidal 233 asistencí. V počtu odehraných utkání za Pardubice mu v klubové historii patří páté místo, v kanadském bodování je třetí v samostatné české nejvyšší soutěži.

„Robert u nás zanechal obrovský kus práce a jeho přínos pro pardubický hokej byl mimořádný. Do jeho další kapitoly mu přejeme jen to nejlepší a hodně štěstí,“ dodal Sýkora.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Litvínov po barážové sezoně opouští osm hráčů, končí Hlava i Fin Hännikäinen

Maxim Čajkovič slaví gól do sítě Hradce.

Hokejový Litvínov po barážové sezoně zásadně řeže do kádru, nejslabší tým letošní extraligy opouští osm hráčů. Končí obránci František Gajdoš, Markuss Komuls, Quinn Schmiemann a útočníci Jaroslav...

1. května 2026  12:16

Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Libor Zábranský se opět postaví na brněnskou střídačku. Majitel Komety povede v příštím ročníku trenérský štáb, v němž jej doplní Kamil Pokorný, Jiří Horáček a také bývalý útočník Martin Erat. Loňští...

1. května 2026  9:57,  aktualizováno  10:28

Rulík povolal do reprezentace třineckého Sikoru, nahradí zraněného Špačka

Český kapitán Petr Sikora smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.

Českou hokejovou reprezentaci doplní na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora, který se může těšit na premiéru v národním týmu. Nahradí...

1. května 2026  10:17

Rulíka namíchly finské zákroky. Zbytečně intenzivní, stěžuje si kouč reprezentace

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Vítězný vstup do Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku (3:2) pokazil trenérovi českých hokejistů Radimu Rulíkovi fakt, že kvůli zranění nedohráli zápas útočník Michael Špaček a také hlavní...

1. května 2026

Dostál vychytal Anaheimu postup, McDavid s Draisaitlem v play off končí

Lukáš Dostál vyráží střelu Zacha Hymana.

V pátek nabídlo play off hokejové NHL dva postupové triumfy se shodným skóre 5:2. Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně takto poslal na dovolenou Edmonton hvězdného forvarda Connora McDavida a postup do...

1. května 2026  7:20,  aktualizováno  7:56

Mistr světa do defenzivy, švédský obr před branku i návrat talentu. Motor uvedl posily

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Není to úplně zásadní převrat, ale tým českobudějovického Motoru dozná pro novou sezonu několika změn. Na zveřejněné odchody se začátkem května každoročně navazuje i představení nových posil....

1. května 2026  7:35

Stránský se Zadinou na titul nedosáhli. Švýcarským šampionem je poprvé Fribourg

Hokejisté Fribourgu se radují ve finále proti Davosu.

Šampiony švýcarské hokejové ligy jsou poprvé hráči Fribourgu-Gottéron. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání zvítězili na ledě Davosu 3:2 v prodloužení.

30. dubna 2026  23:33

Tvrďák Klapka bořil Finy, mantinel, pak i futra. To se mi ještě nestalo, smál se

Opravování plexiskla v zápase Česka a Finska na Euro Hockey Tour v Českých...

Byla to rána. Tak tvrdá, až to nevydržel mantinel v budějovické aréně. Český útočník Adam Klapka fanouškům ukázal to, čím je vyhlášený i v zámořské NHL. Ostrým hitem přišpendlil na hrazení soupeře a...

30. dubna 2026  22:29

Třetí slovenský titul pro hokejisty Nitry, raduje se i český útočník Bajtek

Ondrej Molnár z Nitry a Henri Kiviaho, brankář Slovanu Bratislava.

Hokejisté Nitry získali potřetí slovenský titul. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání porazili Slovan Bratislava 4:3 v prodloužení. V 74. minutě rozhodl osmnáctiletý útočník Tomáš Chrenko.

30. dubna 2026  21:53

Švédové drží v EHT neporazitelnost, na úvod Českých her deklasovali Švýcary

Švédští hokejisté se radují z gólu proti Švýcarsku.

Hokejisté Švédska v úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) na domácí půdě v Jönköpingu deklasovali Švýcarsko 8:1. Vyhráli i sedmý zápas Euro Hockey Tour v sezoně a vedou tabulku o osm bodů...

30. dubna 2026  21:38

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....

30. dubna 2026  21:02

