Kousal opouští Pardubice. Je to klubová ikona, patří mu respekt, loučí se Sýkora

„Loučení s hráčem, jako je Robert Kousal, není nikdy jednoduché. Robert se nesmazatelně zapsal do historie našeho klubu a právem se řadí mezi klubové ikony. Po působení v zahraničí se navíc do Pardubic vrátil v těžkých časech, za což mu patří velký respekt,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.
Pětatřicetiletý Kousal odehrál za mateřský klub 645 extraligových zápasů, ve kterých vstřelil 109 branek a přidal 233 asistencí. V počtu odehraných utkání za Pardubice mu v klubové historii patří páté místo, v kanadském bodování je třetí v samostatné české nejvyšší soutěži.
„Robert u nás zanechal obrovský kus práce a jeho přínos pro pardubický hokej byl mimořádný. Do jeho další kapitoly mu přejeme jen to nejlepší a hodně štěstí,“ dodal Sýkora.