Pittsburgh s Tomášem Galvasem nepočítá, vrací ho do Liberce

Zástupci Pittsburghu draftovali dvacetiletého beka letos ve 2. kole jako celkově 54. hráče a následně s ním podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu. Od začátku bylo ale jasné, že pokud se hned neprosadí do týmu NHL, bude v této sezoně ještě působit v extralize.
Galvas, který je trojnásobným medailistou z mistrovství světa juniorů a letos startoval i na světovém šampionátu seniorů, se nejprve představil na rozvojovém kempu Penguins a poté i na klasickém kempu hlavního týmu.
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Proti Detroitu strávil Galvas na ledě 19 minut a 25 sekund a v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech byl s třemi zápornými body nejhorším hráčem Pittsburghu. O den dříve proti Buffalu nenastoupil.