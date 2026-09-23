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Tipsport extraliga 2026/27

Pittsburgh s Tomášem Galvasem nepočítá, vrací ho do Liberce

Autor: ,
  22:54

Tomáš Galvas v dresu Pittsburghu. | foto: X / Pens Inside Scoop

Hokejový obránce Tomáš Galvas se vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce. Penguins po úterní porážce 4:7 v přípravném utkání proti Detroitu zúžili kádr, ze kterého byl vyřazen i český reprezentant. Klub NHL o tom informoval na sociální síti X.

Zástupci Pittsburghu draftovali dvacetiletého beka letos ve 2. kole jako celkově 54. hráče a následně s ním podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu. Od začátku bylo ale jasné, že pokud se hned neprosadí do týmu NHL, bude v této sezoně ještě působit v extralize.

Galvas, který je trojnásobným medailistou z mistrovství světa juniorů a letos startoval i na světovém šampionátu seniorů, se nejprve představil na rozvojovém kempu Penguins a poté i na klasickém kempu hlavního týmu.

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Proti Detroitu strávil Galvas na ledě 19 minut a 25 sekund a v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech byl s třemi zápornými body nejhorším hráčem Pittsburghu. O den dříve proti Buffalu nenastoupil.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 15:13 6
5. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 1 0 1 9:9 5
7. HC Sparta PrahaSparta 3 1 0 1 1 10:10 4
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 1 0 1 1 7:9 4
9. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 1 0 0 2 6:8 3
13. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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