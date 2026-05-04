Velká posila pro Třinec. Do obrany získal reprezentačního obránce Pyrochtu

Oceláři jeho angažování oznámili v tiskové zprávě.
„Jsme rádi, že se nám Filipa povedlo získat. Jde o komplexního obránce v dobrém hokejovém věku, který má výborný pohyb. Filipovi přeju, ať se mu v našem dresu daří,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.
Pyrochta opouští Mladou Boleslav po třech sezonách, v posledním ročníku odehrál 52 zápasů s bilancí čtyř branek a patnácti asistencí. V extralize má na svém kontě 374 utkání, ve kterých získal 133 bodů (27+106). Vedle Mladé Boleslavi hrál i za Liberec, Brno a Vítkovice.
„Třinec beru jako další velkou kariérní výzvu. Když se naskytla možnost jít hrát sem, neváhal jsem a rychle jsme se na všem domluvili. O klubu, lidech i městě jsem slyšel skvělé věci. Těším se, až poznám blíž pozadí nejúspěšnějšího extraligového týmu posledních let,“ řekl Pyrochta, který působil i ve Finsku a ve Švédsku. V juniorském věku byl dva roky v zámoří.