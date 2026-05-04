Tipsport extraliga 2025/26

Velká posila pro Třinec. Do obrany získal reprezentačního obránce Pyrochtu

  12:59
Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před šampionátem ve Švýcarsku, naposledy působil v Mladé Boleslavi.
foto: AP

Oceláři jeho angažování oznámili v tiskové zprávě.

„Jsme rádi, že se nám Filipa povedlo získat. Jde o komplexního obránce v dobrém hokejovém věku, který má výborný pohyb. Filipovi přeju, ať se mu v našem dresu daří,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Pyrochta opouští Mladou Boleslav po třech sezonách, v posledním ročníku odehrál 52 zápasů s bilancí čtyř branek a patnácti asistencí. V extralize má na svém kontě 374 utkání, ve kterých získal 133 bodů (27+106). Vedle Mladé Boleslavi hrál i za Liberec, Brno a Vítkovice.

„Třinec beru jako další velkou kariérní výzvu. Když se naskytla možnost jít hrát sem, neváhal jsem a rychle jsme se na všem domluvili. O klubu, lidech i městě jsem slyšel skvělé věci. Těším se, až poznám blíž pozadí nejúspěšnějšího extraligového týmu posledních let,“ řekl Pyrochta, který působil i ve Finsku a ve Švédsku. V juniorském věku byl dva roky v zámoří.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

