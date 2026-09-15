Spartu opouští další obránce. Po šesti letech končí Němeček, míří do Finska

Pražané v úterý na svém webu oznámili, že jedenatřicetiletý bek bude nově působit v zahraničí. Krátce poté Němečka jako novou posilu představil finský klub. Odchovanec Plzně podepsal smlouvu do konce sezony.
„S Němou jsme se po konci uplynulé sezony domluvili, že ve Spartě pokračovat nebude. Nový trenérský štáb měl o složení obrany jinou představu. Jeho odchod jsme ale nechtěli oznamovat dříve, než bude mít jasno o své další budoucnosti,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
|
Sparta už nepočítá s Irvingem. Chceme dát prostor mladším bekům, hlásí Divíšek
Němeček přišel do Sparty v roce 2020 z Finska a s Pražany získal stříbro a tři bronzové medaile. V minulé sezoně odehrál včetně play off 50 zápasů, vstřelil tři branky a přidal tři asistence. Zároveň nasbíral 92 trestných minut a byl druhým nejvylučovanějším hráčem soutěže.
„Šest sezon je v dnešním hokeji dlouhá doba a David za tu dobu odvedl pro Spartu spoustu práce. Za celé jeho působení mu chceme poděkovat a do dalšího angažmá mu přejeme jen to nejlepší. Věříme, že se mu bude dařit,“ dodal Divíšek na adresu hráče, který za Spartu nehrál už ani v přípravě.
V IFK Němeček naváže na angažmá v týmech TPS Turku a Lukko Rauma. „Je to urostlý a fyzicky disponovaný levák, spolehlivý a defenzivní hráč. Má rád fyzické souboje a do naší obrany přinese tvrdost,“ uvedl sportovní ředitel Janne Laukkanen.
Doplnil, že Němeček se k týmu připojí ve středu, a jakmile budou vyřešeny administrativní podmínky, nastoupí do zápasu. Finská liga se hraje už od začátku září.