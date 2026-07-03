Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Minuty by nedostal, a tak se řízný bek Jank stěhuje. Z Třince zamířil do Popradu

Autor: ,
  13:09
Obránce Bohumil Jank už za Třinec hrát nebude.

Obránce Bohumil Jank už za Třinec hrát nebude. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Obránce Bohumil Jank už za Třinec hrát nebude.
Obránce Bohumil Jank už za Třinec hrát nebude.
Obránce Bohumil Jank už za Třinec hrát nebude.
Obránce Bohumil Jank už za Třinec hrát nebude.
6 fotografií
Po dvou letech se český hokejový obránce Bohumil Jank definitivně loučí s extraligovým Třincem a bude hrát na Slovensku za Poprad. V novém působišti podepsal dvouletý kontrakt.

„Bohouš měl ještě na rok platnou smlouvu, ale dohodli jsme se na jejím ukončení. Během uplynulého ročníku odehrál za Oceláře jen 19 zápasů, část sezony hostoval v Českých Budějovicích. V play off pak nehrál vůbec,“ uvedl třinecký sportovní ředitel Jan Peterek. „Sám si představoval větší vytížení, které bychom mu ale nemohli slíbit ani v nové sezoně,“ dodal.

Třiatřicetiletý Jank hrál extraligu i za České Budějovice, Hradec Králové, Chomutov a Plzeň. Na kontě má 597 zápasů a 98 bodů za 38 branek a 60 asistencí. V Třinci už působil mezi lety 2016 až 2018.

Plekanec o Rulíkovi i kladenské touze po titulu. Tralmaks podepsal v NHL

„Jsem rád, že jsem se do Třince mohl ještě jednou vrátit. Za ty roky jsem si zamiloval město, místní lidi a celý region. Vždycky se sem budu rád vracet,“ uvedl Jank.

V Popradu, kde už hrál v sezoně 2011/12 KHL za Lev Poprad a MHL za Tatranské Vlky, se potká se dvěma krajany. Tým nově převzal jako hlavní kouč Ladislav Čihák, který poslední tři sezony vedl České Budějovice. Do útoku přišel útočník Adam Dvořák, jenž naposledy hrál ve druhé nejvyšší finské soutěži za Ketterä Imatra.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Nejlepší Češi na draftu: jak se dál měnili v hvězdy i zklamání. A znáte obě jedničky?

Zleva Patrik Štefan, Martin Nečas, Jaromír Jágr, David Pastrňák a Martin Straka

Když se octnete mezi těmi nejvýš postavenými hokejisty na draftu NHL, máte slušnou šanci v elitní soutěži prorazit. Ale zdaleka ne jistotu. Média v zámoří ráda vyzdvihují „startovní pozice“ hráčů. I...

Kdo se může v NHL stěhovat? Na trhu volných hráčů je Ovečkin i řada Čechů

Hokejový útočník Alexandr Ovečkin se po posledním domácím zápase Washingtonu v...

Lze to považovat za start přípravy na novou sezonu NHL. Tamní kluby mají od 1. července možnost podepsat hokejisty z listiny volných hráčů. Ta letos čítá například nejlepšího střelce v historii...

Nejúspěšnější draft v historii. Když Češi ve zlaté éře naplno oslnili kluby NHL

ŠIKULA V AKCI. Aleš Hemský při svém posledním zápase za Edmonton. Teď bude hrát...

Český hokej v tu dobu zažíval skvělé období. V půlce května roku 2001 ovládla reprezentace potřetí za sebou mistrovství světa. Junioři si předtím na světovém šampionátu připsali druhé zlato v řadě. A...

Bartošák urážel sexuální menšiny. Fašisti, mám právo na názor, vzkázal po kritice

Patrik Bartošák v dresu královehradeckého Mountfieldu.

Kolem českého hokejového brankáře Patrika Bartošáka je opět rušno. Po několika kontroverzích se ohledně něj řeší další kauza. Na sociálních sítích se pustil do diskuze na téma transmaskulinních osob....

Galvas se na draftu konečně dočkal. Uspěl další tucet Čechů, jedničkou je McKenna

Adam Novotný na draftu, na 24. pozici si ho vybral Vancouver.

Podle očekávání se jedničkou draftu hokejové NHL 2026 stal kanadský útočník Gavin McKenna, jehož si v pátečním 1. kole výběru talentovaných mladíků v Buffalu vybrali zástupci Toronta. Z Čechů se v...

Minuty by nedostal, a tak se řízný bek Jank stěhuje. Z Třince zamířil do Popradu

Obránce Bohumil Jank se po šesti letech vrátil do Třince.

Po dvou letech se český hokejový obránce Bohumil Jank definitivně loučí s extraligovým Třincem a bude hrát na Slovensku za Poprad. V novém působišti podepsal dvouletý kontrakt.

3. července 2026  13:09

Vladař nedumal, po smlouvě skočil a říká: Věřím, že Flyers mají skvělou budoucnost

Dan Vladař slaví se spoluhráči postup Philadelphia Flyers.

Nějaké delší dumání? Ne, nic takového. Daniel Vladař je přímo nadšený z dlouhodobé smlouvy, kterou v NHL podepsal s Philadelphií až do roku 2032. „Mám radost, že mi Flyers věří, protože se od svého...

3. července 2026  13:03

Sharks neváhali. S obřím talentem Stenbergem podepsali tříletou smlouvu

Švédského hokejového útočníka Ivara Stenberga (uprostřed) si z druhého místa na...

Švédský hokejový útočník Ivar Stenberg podepsal tříletý nováčkovský kontrakt se San Jose, které z něho udělalo dvojku letošního draftu zámořské NHL. „Jsem ohromně nadšený. Tohle je sen. A já jsem...

3. července 2026  7:58

Odměna pro Dobeše! Montreal mu nabídl štědrý kontrakt, vydělá si přes 300 milionů

Jakub Dobeš z Montreal Canadiens přijímá gratulaci od Jona Coopera, trenéra...

Velká odměna po dosud nejlepší sezoně v NHL. Český hokejový brankář Jakub Dobeš si výrazně polepší, s Montrealem se domluvil na nové tříleté smlouvě s ročním příjmem více jak 5,3 milionu dolarů.

2. července 2026  21:56,  aktualizováno  22:36

Ještě jeden rok. Ovečkin v NHL nekončí, díky nové smlouvě zaútočí i na Lemieuxe

Ruský hokejový útočník Alexandr Ovečkin slaví 1000. kariérní gól v NHL.

V NHL je jasno v další často kladené otázce. Historicky nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin v zámoří zůstává, s Washingtonem se dohodl na prodloužení smlouvy o jednu sezonu. Ruský hokejista si...

2. července 2026  19:20

Nechtěný? Ani omylem. Gudasovu smlouvu ale haní v zámoří: Neměla by být legální!

Radko Gudas z Floridy v pátém duelu druhého kola play off NHL

Jasně se nabízelo, že Radko Gudas v NHL zůstane a plácne si s Floridou. Zbývalo jen dořešit, v jaké formě. A jestli se vše stihne doladit ještě před otevřením trhu s volnými hráči. Povedlo se. Typ...

2. července 2026  17:20

Chci pryč. Tak ne, zůstanu. Sága hvězdy NHL, otloukánkovi se otevírají staré rány

Zach Werenski z Columbusu slaví se střídačkou gól do sítě Toronta.

Stačilo pár dní, aby se všechno zašmodrchalo. Plánuje odejít? A kam vlastně? Navenek se zdálo, že loučení Zacha Werenského s Columbusem je na spadnutí. Nejlepší obránce uplynulé sezony NHL ale...

2. července 2026  16:52

Velký zvrat. Kladno vyplatilo ze smlouvy střelce, ten ale jde do NHL. A Vary se baví

Eduards Tralmaks z Lotyšska slaví trefu proti Maďarsku.

Z návratu do Česka vznikla spletitá sága. Hokejový útočník Eduards Tralmaks si ale v nejbližší době extraligu nezahraje, v zámoří totiž podepsal novou smlouvu s Edmontonem a znovu se pokusí o štěstí...

2. července 2026  13:13,  aktualizováno  14:02

Nečas do Calgary? Všechno mohlo být jinak, nakonec však z výměny sešlo

Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Už je to poměrně dávno, od té doby se toho stalo opravdu spoustu. Ale když se i po čase dozvíte, že nejlepší český hokejista měl být vyměněn v rámci obřího trejdu, stojí to za pozornost i po letech....

2. července 2026  12:40

V NHL se rozjel hráčský trh. Z Čechů podepsali Vaněček, Jeník a Patera

Florian Xhekaj (vlevo) z Montreal Canadiens a Jan Jeník z Ottawa Senators v...

Sotva skončila ligová sezona a draft, NHL má v kalendáři další velkou událost. Ve středu v 18 hodin (SELČ) se otevírá trh s volnými hráči, kteří opět mohou podepisovat smlouvy s jakýmkoliv klubem....

1. července 2026,  aktualizováno  2. 7. 10:50

Plekanec o Rulíkovi i kladenské touze po titulu. Tralmaks podepsal v NHL

Čtvrtfinále MS v hokeji USA - Česko. Na snímku hlavní trenér Radim Rulík a...

Silný majitel v zádech, hvězdný realizační tým na střídačce, zvučné posily na ledě. Může sportovní ředitel hokejového Kladna a asistent trenéra Tomáš Plekanec říct něco jiného, než… „Nechci tady...

1. července 2026  16:27,  aktualizováno  2. 7. 9:39

Galvas o synově draftu a Pittsburghu: Snad se okénko otevře. A teď ještě rok v Liberci?

Český obránce Tomáš Galvas v akci v utkání proti Slovinsku.

Významnou událost ani nestačili pořádně probrat. Lukáš Galvas stihl do telefonu svému synovi Tomášovi akorát říct: „Užij si to. A hlavně nic nezapomeň.“ Nadaný český hokejista prožívá hektické dny,...

2. července 2026  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.