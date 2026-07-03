Minuty by nedostal, a tak se řízný bek Jank stěhuje. Z Třince zamířil do Popradu

„Bohouš měl ještě na rok platnou smlouvu, ale dohodli jsme se na jejím ukončení. Během uplynulého ročníku odehrál za Oceláře jen 19 zápasů, část sezony hostoval v Českých Budějovicích. V play off pak nehrál vůbec,“ uvedl třinecký sportovní ředitel Jan Peterek. „Sám si představoval větší vytížení, které bychom mu ale nemohli slíbit ani v nové sezoně,“ dodal.
Třiatřicetiletý Jank hrál extraligu i za České Budějovice, Hradec Králové, Chomutov a Plzeň. Na kontě má 597 zápasů a 98 bodů za 38 branek a 60 asistencí. V Třinci už působil mezi lety 2016 až 2018.
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„Jsem rád, že jsem se do Třince mohl ještě jednou vrátit. Za ty roky jsem si zamiloval město, místní lidi a celý region. Vždycky se sem budu rád vracet,“ uvedl Jank.
V Popradu, kde už hrál v sezoně 2011/12 KHL za Lev Poprad a MHL za Tatranské Vlky, se potká se dvěma krajany. Tým nově převzal jako hlavní kouč Ladislav Čihák, který poslední tři sezony vedl České Budějovice. Do útoku přišel útočník Adam Dvořák, jenž naposledy hrál ve druhé nejvyšší finské soutěži za Ketterä Imatra.