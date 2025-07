Litvínovský trenér Broš nepanikaří: My v podpalubí neovlivníme, co s klubem bude

„Upřímně, neřeším, co bude za dva měsíce, natož příští sezonu. Další krok pro celý tým je 51 dní do 10. září, kdy startuje extraliga. Dál už moje oči nedohlédnou. V hlavě mám jen úspěšný rozjezd sezony,“ uvedl mistr světa v reakci na ohlášený odchod většinového vlastníka a hlavního mecenáše Orlenu, který do rozpočtu v posledních letech průměrně pumpoval 60 milionů korun ročně.

Stejnou radu dává Broš i svým novým svěřencům. „Ani já, ani hráči nemáme kapacitu to ovlivnit, je to i zbytečná ztráta energie. My v podpalubí se musíme soustředit na to, co ovlivnit schopní jsme. Každý den odevzdat maximum a jít domů s tím, že jsme se v něčem posunuli jako tým i jako jednotlivci.“

Příprava Litvínova Úterý 5. srpna: Kladno - Litvínov (17.30)

Čtvrtek 7. srpna: Litvínov - Kladno (17.30)

Čtvrtek 14. srpna: Litvínov - Liberec (17.30)

Čtvrtek 21. srpna: Litvínov - Karlovy Vary (17.00)

Úterý 26. srpna: Karlovy Vary - Litvínov (17.00)

Čtvrtek 28. srpna: Litvínov - Mladá Boleslav (17.30)

Středa 3. září: Liberec - Litvínov (17.00)

Mužstvo už má postavené. Netrénovali dlouhodobě zraněná posila ze Sparty, obránce Michal Moravčík, a nemocná hvězda Ondřej Kaše. Kanadský bek Kevin Czuczman teprve ze zámoří přiletí.

„Jestli jsou všichni natěšení jako já, tak jsme nejvíc natěšení na světě,“ zasmál se Broš. „Pár dní jsem nemohl dospat. Je tady to pravé období, kdy konečně začíná ta pořádná zábava!“

K Vervě se už připojili severští útočníci Alex Holmström a Markus Hännikäinen. Nováčky jsou i gólman Pavel Čajan, beci Michal Plutnar, Quinn Schmiemann z Kanady a útočníci Theodor Pištěk či Jaroslav Brož.

Pryč je osm hráčů z loňského kádru: brankářskou jedničku Šimona Zajíčka ulovil Boston, odešli i obránci Kristaps Zile, Denis Zeman, Jared McIsaac a útočníci Filip Sandberg, Martin Havelka, Matěj Pekař a Joni Ikonen.

Hokejový Litvínov odstartoval přípravu na ledě. David Kaše.

„Mužstvo se tady vždy staví v součinnosti s trenéry, je to týmová práce. Proto si myslím, že jsme tak úspěšní ve skautingu. Nerozhoduje to jeden člověk, ale pět šest,“ poznamenal generální ředitel litvínovského klubu Pavel Hynek. „Dovolím si tvrdit, že 80 procent změn šlo ještě za bývalým realizačním týmem v čele s Karlem Mlejnkem, protože jsme se domnívali, že budou pokračovat.“

Podle Hynka je jedinou komplikací Moravčíkovo zraněné koleno, které ho pustí do hry nejdříve v prosinci.

„Řešili jsme tuto pozici v rámci možností klubu, proto podepsal smlouvu Marek Baránek. Věřím, že mužstvo se oproti minulému roku zase posílilo. Papírově jsme se ho snažili postavit zkušenější a rozšířit kvalitu do útoku,“ osvětlil Hynek. „Týmy v lize budou zase srovnané na pár bodech jako loni. Soutěž má vzrůstající kvalitu, což je pro diváka výborné.“

V plánu má Verva sedm přípravných zápasů, všechny s českými týmy z nedaleka. „Všechno kolem komína, abychom nemuseli tolik cestovat a mohli se věnovat tréninku,“ glosoval to Broš.

První test bude 5. srpna proti Kladnu, generálku obstará duel s Libercem 3. září. Do extraligy vstoupí chemici týden nato na ledě mistrů z Brna.