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Tipsport extraliga 2026/27

Hokejový Litvínov představil nové dresy pro extraligu. Jak se vám líbí?

Autor:
  12:15
Hokejový Litvínov představil dresy pro sezonu 2026/27 - zleva Pavel Čajan,...

Hokejový Litvínov představil dresy pro sezonu 2026/27 - zleva Pavel Čajan, Ondřej Jurčík, Matej Tomek. | foto: HC Verva Litvínov

Ondřej Jurčík v dresu hokejového Litvínova pro sezonu 2026/27.
Ondřej Jurčík v dresu hokejového Litvínova pro sezonu 2026/27.
Ondřej Jurčík v dresu hokejového Litvínova pro sezonu 2026/27.
Ondřej Jurčík v dresu hokejového Litvínova pro sezonu 2026/27.
6 fotografií
Žluté a černé. Dresy hokejového Litvínova pro novou extraligovou sezonu ctí klubové barvy, dominantou jsou čisté klubové pruhy, které definují rukávy i spodní lem trikotu. Stojí za nimi grafik Karel Hejkal, strůjce loga a celého rebrandingu fotbalových Teplic nebo hokejového Vsetína.

„Klub při návrhu vsadil na osvědčenou klasiku, která vychází z identity Litvínova. Nové sady sázejí na elegantní, tradiční design, vysokou kvalitu zpracování a návrat jednoho zřetelného prvku na hruď,“ představil klub dresy pro ročník 2026/27.

Oním zřetelným prvkem na hrudi je návrat malého čísla hráče na přední stranu, které na litvínovských dresech delší dobu chybělo. „A díky klubovým pruhům dostává černožlutá kombinace moderní, ale přitom tradiční obrysy,“ píší chemici.

Za vizuální podobou nových dresů stojí Karel Hejkal a jako spoluautor Jan Švarc. Chtěli vytvořit trikot reprezentativní, moderní s odkazem na klubovou identitu. Logo oddílu je precizně vyšité, stejně tak jmenovky hráčů na zádech a velká čísla.

Důvod? Dlouhá životnost a perfektní čitelnost.

Ústředním bodem dresu je logo Orlenu s orlem; petrochemický gigant sice opustil klub jako většinový majitel, ale zůstal jeho generálním partnerem a během následujících tří let do rozpočtu pošle 120 milionů korun.

Líbí se vám nové litvínovské dresy?

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Sezonu zahájí Verva ve středu doma proti Kometě. Už v neděli však Zimní stadion Ivana Hlinky a jeho okolí ožije Vervováním 2026, tradičním předsezonním setkáním fanoušků s klubem. Startuje se před halou už v 11 hodin, přichystaný je zábavný program pro děti i dospělé.

Hlavní hokejovou částí je představení hráčů a realizačního týmu včetně vedení klubu, který nově spoluvlastní legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela. Následovat bude velká autogramiáda celého extraligového mužstva. Vrchol obstará od 15.30 hodin exhibice Poslední seč, v níž se klub rozloučí s kapitánem litvínovských mistrů Michalem Trávníčkem. Jeho výběr Tr5 nastoupí proti výběru hvězd HC Olymp Praha.

Mimochodem, i logo Tr5 je na novém dresu chemiků.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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