„Ještě si to musí sednout, od nás je to takové bezzubé,“ shrnul zkušený obránce Adam Polášek. „Je potřeba přidat kolem brány. Být na gólmanovi na metr, aby se k nám puky odrážely a mohli jsme je tečovat. A nedostávat laciné góly. Přitom herně to s Energií nebylo špatné.“
Verva za dvě kola trefila prostor mezi třemi tyčemi 38x. Pro srovnání, nejlepší je Kladno se 69 střelami na branku (byť kvůli jedinému gólu má úspěšnost střelby jen 1,40 procenta). Ve finální fázi chemikům schází zraněný lídr Ondřej Kaše. Je po operaci kolena a návrat nechce nikdo uspěchat už kvůli šanci na olympijské hry. Jeho buldočí zarputilost, tah na branku a zakončení by si přitom šiklo.
|
Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!
„Ondra by chyběl v každému týmu, ale my to nestavíme na jednom hráči. Kdybychom to dělali, neuspějeme. I bez něj máme kvalitní tým,“ myslí si Polášek, český šampion s Třincem.
S Litvínovem čeká na první body i vítězství také jeho nový trenér Michal Broš, nováček v extralize. „Proti Karlovým Varům jsme měli jakous takous střeleckou převahu, ale střely mohly být pohotovější, nebo v jiných případech kvalitnější,“ pozoroval Broš.
V Brně jeho ekipa vypálila na branku pouze čtrnáctkrát, proti Energii přidala deset ran navíc. Jenže v době, kdy se měla tlačit za vyrovnáním, byla jalová. Ve třetí třetině pouhopouhé tři střely.
„Chyběla nám větší trpělivost a to, abychom se drželi našeho plánu. Nemělo by se nám stávat, aby se nám hra v koncovce rozpadla kvůli tomu, že se věci nevyvíjejí, jak chceme,“ vyčítal trenér. „A to je hlavní vzkaz ze zápasu. Ať se děje, co se děje, ať vedeme nebo prohráváme, pořád se držet plánu.“
|
Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli
Nová sezona je teprve na startu a ze dvou střelecky nepovedených zápasů ještě není trend, jen varovně zvednutý prst. „Extraliga letí rychle, v neděli se hraje další kolo, je třeba poučit se a vzít si z toho, co se dá. Nemá cenu se do ničeho zahloubávat, brát si z toho negativní věci,“ apeloval Broš.
A podobně to cítí Polášek. „Vstup do soutěže je špatný, představovali jsme si ho všichni jinak, ale každým zápasem se to může otočit. Máme za sebou teprve dva, nemusíme nic řešit, nějak smutnit. Zase se vyspíme a jdeme na to znova!“
Probudí se Litvínov střelecky už v neděli doma proti Vítkovicím?