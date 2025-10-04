Deprese Litvínova se stupňuje, je poslední. Málo střel, šancí, gólů, štve Koblasu

„Je to strašně nepříjemné. Každý den řešíme, jak z toho ven, jak klukům pomoct, aby se dostali do herní pohody. Aby prostě hráli, co umí, jak je většina lidí zná,“ posteskl si Brošův sekundant František Ptáček, jeden z jeho dvou asistentů.
Dvě výhry, sedm bodů a herní projev, z kterého bolí oči. Urputný, bojovný, to ano, ale útočně sterilní. Pouhých 16 gólů je nejslabší statistika v extralize, koresponduje to i s počtem střel – 217 je také nejhorší cifrou mezi čtrnácti účastníky elitní soutěže.
„Nedaří se nám, příležitostí do útoku máme málo, stejně tak střel. A z toho pramení, že nedáváme góly,“ stýská si zkušený útočník Petr Koblasa. „I přesilovky jsou špatné. Proti Plzni jsme měli čtyřminutovou a nikdo jsme nevystřelili na bránu. Musíme se srovnat celkově, pak se nám snad začne dařit i individuálně.“
I na Koblasovi se dá demonstrovat žluto-černé tápání. V posledních sezonách se vypracoval na elitního kanonýra, zvládl i 31 gólů včetně play off v jednom ročníku. Teď se na první zásah načekal deset zápasů. A na jaký… „Byl to gól, o kterém pomalu ani nevím, Niky Hlava mě trefil před bránou. Čekání bylo dlouhé, ubíjející. Můžu jen makat a doufat, že se to zlomí,“ hlesl jednatřicetiletý hráč.
V krizi ordinuje trenérské trio Litvínova hokej, který je založený na pracovitosti. „Proti Plzni jsme ve druhé třetině kouskovali hru, kazili ji soupeři, nebyl to hezký hokej, ale pro soupeře neatraktivní, nepříjemný. Přinesl nám jednobrankové vedení. Tohle je nejjednodušší cesta, být trpělivý, čekat na chybu protivníka, rozhodit ho,“ prozradil Ptáček taktický plán chemiků.
Jiří Veber, asistent Plzně, si posteskl: „Druhá třetina byla holomajzna.“
Zatím to Litvínovu zabírá jen sporadicky, za 11 kol mužstvo porazilo pouze Mladou Boleslav a Liberec, bod urvalo v Pardubicích. „Co prožívá Litvínov, tím jsme si procházeli loni. Ztráceli jsme zápasy v posledních minutách, nedávali góly. Na jejich obranu, mají zraněné. Až přijdou bráchové Kašičkové, bude to vzpruha pro celý tým,“ chlácholil poražené Veber.
Hvězdný lídr Ondřej Kaše ještě letos nenastoupil, jeho mladší bratr David absentuje od šestého kola. Jejich návrat je v mlze, realizační tým tyto informace drží pod pokličkou. „Něco víme, něco vidíme, tyto konkrétní věci jsou na klubového lékaře, on přesně ví jejich stav,“ pronesl Ptáček.
Alespoň kapitán Matúš Sukeľ se v pátek vrátil a patřil k tomu nejlepšímu, co Verva nabídla. „Je náš první centr a je důležité, že hraje,“ našel Koblasa malé pozitivum na zápase.
Stejně ho ale Litvínov končil v depresi, inkasoval 42 sekund před koncem, když před brankou trestuhodně zapomněl na Strnada. „Necháme si dát hloupý gól, toho se musíme vyvarovat,“ řekl posmutněle Koblasa.
Povede se to v neděli na ledě Třince?