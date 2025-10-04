Tipsport extraliga 2025/26

Deprese Litvínova se stupňuje, je poslední. Málo střel, šancí, gólů, štve Koblasu

Petr Bílek
  11:47
V hokejovém Litvínově je neveselo, truchlivo. Jako by nestačilo, že odchod po letošní sezoně oznámil většinový majitel Orlen, další ranou pro chemiky a jejich fanoušky je pád na extraligové dno. Způsobila ho mizerná forma a čtvrtá porážka v řadě, ta páteční s Plzní 1:2 navíc gólem z poslední minuty. Mužstvo trenéra Michala Broše je bez lídrů, bez ofenzivní šťávy i téměř bez bodů.
Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Domácí...

Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Domácí Petr Koblasa. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Hosté...
Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Lukáš...
Plzeňský gólman Malík rozehrává kotouč.
Litvínovský Gut není potěšen z výroku rozhodčího.
16 fotografií

„Je to strašně nepříjemné. Každý den řešíme, jak z toho ven, jak klukům pomoct, aby se dostali do herní pohody. Aby prostě hráli, co umí, jak je většina lidí zná,“ posteskl si Brošův sekundant František Ptáček, jeden z jeho dvou asistentů.

Dvě výhry, sedm bodů a herní projev, z kterého bolí oči. Urputný, bojovný, to ano, ale útočně sterilní. Pouhých 16 gólů je nejslabší statistika v extralize, koresponduje to i s počtem střel – 217 je také nejhorší cifrou mezi čtrnácti účastníky elitní soutěže.

Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

„Nedaří se nám, příležitostí do útoku máme málo, stejně tak střel. A z toho pramení, že nedáváme góly,“ stýská si zkušený útočník Petr Koblasa. „I přesilovky jsou špatné. Proti Plzni jsme měli čtyřminutovou a nikdo jsme nevystřelili na bránu. Musíme se srovnat celkově, pak se nám snad začne dařit i individuálně.“

I na Koblasovi se dá demonstrovat žluto-černé tápání. V posledních sezonách se vypracoval na elitního kanonýra, zvládl i 31 gólů včetně play off v jednom ročníku. Teď se na první zásah načekal deset zápasů. A na jaký… „Byl to gól, o kterém pomalu ani nevím, Niky Hlava mě trefil před bránou. Čekání bylo dlouhé, ubíjející. Můžu jen makat a doufat, že se to zlomí,“ hlesl jednatřicetiletý hráč.

Lukáš Strnad dává vítězný gól Plzně, brankář Matej Tomek je bezmocný.

V krizi ordinuje trenérské trio Litvínova hokej, který je založený na pracovitosti. „Proti Plzni jsme ve druhé třetině kouskovali hru, kazili ji soupeři, nebyl to hezký hokej, ale pro soupeře neatraktivní, nepříjemný. Přinesl nám jednobrankové vedení. Tohle je nejjednodušší cesta, být trpělivý, čekat na chybu protivníka, rozhodit ho,“ prozradil Ptáček taktický plán chemiků.

Jiří Veber, asistent Plzně, si posteskl: „Druhá třetina byla holomajzna.“

Strnadův direkt v poslední minutě rozzářil Plzeň. Jen jsem nastavil hokejku, říká

Zatím to Litvínovu zabírá jen sporadicky, za 11 kol mužstvo porazilo pouze Mladou Boleslav a Liberec, bod urvalo v Pardubicích. „Co prožívá Litvínov, tím jsme si procházeli loni. Ztráceli jsme zápasy v posledních minutách, nedávali góly. Na jejich obranu, mají zraněné. Až přijdou bráchové Kašičkové, bude to vzpruha pro celý tým,“ chlácholil poražené Veber.

Hvězdný lídr Ondřej Kaše ještě letos nenastoupil, jeho mladší bratr David absentuje od šestého kola. Jejich návrat je v mlze, realizační tým tyto informace drží pod pokličkou. „Něco víme, něco vidíme, tyto konkrétní věci jsou na klubového lékaře, on přesně ví jejich stav,“ pronesl Ptáček.

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

Alespoň kapitán Matúš Sukeľ se v pátek vrátil a patřil k tomu nejlepšímu, co Verva nabídla. „Je náš první centr a je důležité, že hraje,“ našel Koblasa malé pozitivum na zápase.

Stejně ho ale Litvínov končil v depresi, inkasoval 42 sekund před koncem, když před brankou trestuhodně zapomněl na Strnada. „Necháme si dát hloupý gól, toho se musíme vyvarovat,“ řekl posmutněle Koblasa.

Povede se to v neděli na ledě Třince?

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 11 8 0 0 3 41:22 24
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
3. HC Oceláři TřinecTřinec 10 5 2 1 2 33:25 20
4. HC Kometa BrnoKometa 11 6 0 2 3 31:30 20
5. HC Dynamo PardubicePardubice 11 5 2 0 4 34:24 19
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 6 0 1 4 27:25 19
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 3 3 1 4 30:30 16
8. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
10. HC Sparta PrahaSparta 11 4 1 0 6 27:24 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 1 0 6 22:27 11
13. Rytíři KladnoKladno 11 1 1 2 7 20:34 7
14. HC Verva LitvínovLitvínov 10 2 0 1 7 16:32 7
Zobrazit více
Sbalit

