Litvínov ukázal nové dresy. Doma obleče žluté, orlice na hrudi ještě zůstala

„Verva pokračuje v trendu každoročního zdokonalování. Nový design staví na jednoduchosti, čistých liniích a inspiraci zámořskou NHL,“ stojí ve zprávě k novým trikotům. „Žlutý dres získal teplejší odstín, který působí moderně a elegantně, a stává se opět domácí sadou – po dvou sezonách, kdy jsme nastupovali před domácím publikem v černé.“
Černá varianta má nově žlutá ramena. Klubové logo u srdce je vyšívané, stejně tak znak generálního partnera, čísla i jména hráčů. Tkaničky u krku patří k moderním a elegantním prvkům.
Speciální logo připomínající 80 let historie klubu je na spodním lemu přední části. „Dres tak decentně odkazuje na tradici, aniž by ztratil svou jednoduchost a celistvost,“ uvádí Verva. „Jednotným prvkem celého dresu je pak čistá linie dvou linek, která je umístěna na spodní části dresu a na rukávech a bude zakomponována také na hráčských štulpnách.“
Podle klubu se na novém designu podíleli nejen grafik a vedení klubu, ale jako poradci se o něj zasloužili i lídři kabiny. Loga sponzorů jsou opět barevně sladěná s dresem, takže neruší.
Litvínov bude naposledy hrát pod většinovým vlastníkem Orlenem Unipetrol, který v červnu oznámil, že klub po nadcházející sezoně opustí. Zůstane alespoň významným sponzorem? Jednání s pracovní skupinou záchranářů ještě pokračují.
