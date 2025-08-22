Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Litvínov ukázal nové dresy. Doma obleče žluté, orlice na hrudi ještě zůstala

  14:11
Hokejový Litvínov představil dresy pro novou sezonu, mluví o inspiraci zámořskou NHL. Ponesou i speciální logo k osmdesátému výročí extraligového klubu. Barvy jsou tradiční, avšak kontrastnější než loni, domácí sada bude žlutá, venkovní černá, vždy s orlicí na hrudi. Tedy se znakem Orlenu, odcházejícího vlastníka a nejštědřejšího přispěvatele do rozpočtu.
Dresy hokejové Vervy Litvínov pro sezonu 2025/25, zleva Ondřej Kaše, kapitán...

Dresy hokejové Vervy Litvínov pro sezonu 2025/25, zleva Ondřej Kaše, kapitán Matúš Sukeľ a David Kaše. | foto: HC Verva Litvínov

Dresy hokejové Vervy Litvínov pro sezonu 2025/25.
Nové litvínovské dresy pro sezonu 2025/26.
Litvínov, 4.9. 2024, tisková konference hokejového Litvínova před startem...
Litvínov, 4.9. 2024, tisková konference hokejového Litvínova před startem...
„Verva pokračuje v trendu každoročního zdokonalování. Nový design staví na jednoduchosti, čistých liniích a inspiraci zámořskou NHL,“ stojí ve zprávě k novým trikotům. „Žlutý dres získal teplejší odstín, který působí moderně a elegantně, a stává se opět domácí sadou – po dvou sezonách, kdy jsme nastupovali před domácím publikem v černé.“

Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři

Černá varianta má nově žlutá ramena. Klubové logo u srdce je vyšívané, stejně tak znak generálního partnera, čísla i jména hráčů. Tkaničky u krku patří k moderním a elegantním prvkům.

Speciální logo připomínající 80 let historie klubu je na spodním lemu přední části. „Dres tak decentně odkazuje na tradici, aniž by ztratil svou jednoduchost a celistvost,“ uvádí Verva. „Jednotným prvkem celého dresu je pak čistá linie dvou linek, která je umístěna na spodní části dresu a na rukávech a bude zakomponována také na hráčských štulpnách.“

Podle klubu se na novém designu podíleli nejen grafik a vedení klubu, ale jako poradci se o něj zasloužili i lídři kabiny. Loga sponzorů jsou opět barevně sladěná s dresem, takže neruší.

Litvínov bude naposledy hrát pod většinovým vlastníkem Orlenem Unipetrol, který v červnu oznámil, že klub po nadcházející sezoně opustí. Zůstane alespoň významným sponzorem? Jednání s pracovní skupinou záchranářů ještě pokračují.

Záchranář Litvínova: Pomoc Orlenu? Nízká či žádná. Musíme sehnat až 50 milionů
