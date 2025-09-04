Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Broš: Každý den je pro mě rajcovní! Extraligu Litvínov možná zahájí bez Kašeho

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  18:01
Možná to bude litvínovský last dance, možná jen jeden tanec před mnoha dalšími. Hokejová Verva to chce navzdory mlhavé budoucnosti v extralize zase roztočit. „Každý rok chceme být lepší než ten minulý,“ vyhlásil generální ředitel klubu Pavel Hynek na předsezonní tiskové konferenci.
Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...

Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem extraligy. Kapitán Matúš Sukeľ s dresem, ve žlutém bude hrát Litvínov doma. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...
Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...
Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...
Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...
8 fotografií

Vervu po sezoně opustí většinový vlastník Orlen Unipetrol, pro letošek do rozpočtu přisypal víc peněz než loni. Chemička v průměru přispívá 60 miliony korun ročně. Mužstvo nového trenéra Michala Broše si zakázalo, aby se nejistou sezonou 2026/27 zaobíralo.

„Od chvíle, kdy toto téma vstoupilo do éteru, jsme si v kabině nastavili, že to není v naší kompetenci,“ řekl Broš. „Ani není v našich rozlišovacích schopnostech se tím zabývat. Řešíme jen to, co můžeme ovlivnit.“

Sbírka na Litvínov: dva dny, přes 400 tisíc. Cheza navždy, píší dárci na účet

Odchod Orlenu znamená existenční hrozbu. Menšinoví majitelé, čili město a spolek mládeže, se s legendami chemiků snaží dospělý hokej zachránit. „Akcionářská jednání probíhají intenzivně, oproti létu se to posouvá každý týden, ale to je otázka na tři akcionáře,“ uvedl Hynek.

Neupřesnil, jakým směrem posun je. „Já jsem pozitivní člověk. Kdyby ne, nebyl bych tady šestou sezonu. Mám pocit, že pracuju víc a víc, jsem totálně nasazený. Vy to řešíte v novinách, to je vaše práce, moje je být na stadionu od rána do večera.“

Tisková konference hokejového Litvínova před startem extraligy. Trenér Michal Broš.

Přípravu Litvínov zakončil s negativní bilancí čtyř proher a tří vítězství, ale extra význam letním výsledkům Broš nepřikládá. „Ukázalo to, kde máme rezervy. A taky nám to posvítilo na naše silné stránky, o které se můžeme opřít,“ pronesl nástupce Karla Mlejnka, pod jehož vedením se černožlutí vrátili do špičky. Naposledy vypadli v předkole play off, předtím došli až do semifinále.

Se čtyřmi góly se stal top střelcem přípravy Theodor Pištěk, navrátilec ze Švédska. „Ale jestli naplní svoji roli, to ukáže až sezona,“ poznamenal Broš. Pochvaluje si nové cizince, kanadského obránce Quinna Schmiemanna a útočníky Markuse Hännikäinena z Finska a Axela Holmströma ze Švédska. „Zapadli v pohodě, i otázka charakteru byla zásadní pro náš skauting.“

Při hokeji vystudoval Karlovku. A teď ještě klavír! říká Mgr. Brož

Hännikäinena okukoval Litvínov už tři roky, až doteď byl pro něj nedosažitelný. „Co se týče rozpočtu, měli jsme prostor přivést hráče navíc. Věříme, že hloubka kádru bude větší než loni,“ sdělil sportovní manažer chemiků Tomáš Vrábel.

Cílem je tradičně play off. Extraligu odpálí Litvínov zostra, příští středu v Brně. „Nejlepší začátek! Rovnýma nohama do vody, na ledě mistra. Geniální příležitost otevřít extraligu dobrým výkonem a výsledkem,“ nebojí se Broš, novic v nejvyšší soutěži. „Na nervozitu mám ještě čas. Navíc, když jsem byl jako hráč nervózní, byl jsem nejhorší na ledě. Každý den v roli trenéra je pro mě vzrušující, rajcovní. Těším se na každý trénink, mítink, zápas. A na start, opravdovým zápasům se nic nevyrovná!“

Kaše na vodě, trenér má i plán B

Hokejový Litvínov možná bude muset rozjíždět extraligu bez svého lídra Ondřeje Kašeho. Mistr světa z loňského šampionátu v Praze se zotavuje po operaci kolena a stále se ještě naplno nezapojil do přípravy Vervy.

Ondřej Kaše slaví s fanoušky.

„Nějakých tréninků se účastnil, ale podrobnější detaily nechceme posílat ven. Je to živá situace, vyvíjí se to ze dne na den. Teprve se ukáže, jestli bude připraven nebo ne,“ neztrácí naději litvínovský kouč Michal Broš.

Kaše chybí už od konce minulé sezony, jeho absence měla zásadní vliv na to, že Verva vypadla v předkole play off s Třincem 1:3 na zápasy. „Je to jeden z nejlepších hráčů extraligy, taková ztráta by byla pro každý tým velká. V předzávodním období jsme se připravovali i na možnost, že se nestihne zapojit do začátku extraligy, aby tým dokázal jeho nepřítomnost nějakým způsobem nahradit. Vyšší role by na sebe museli vzít hráči, kteří by je jinak neměli,“ má nový trenér Vervy plán B.

Litvínov startuje extraligu ve středu na ledě mistrovské Komety, v pátek a v neděli má domácí dvojzápas s Karlovými Vary a Vítkovicemi. Bude u toho jeho vůdce? „Ještě absolvuje vyšetření, ale pravděpodobnost, že nestihne první kolo, nějaká je. Uvidíme,“ nechává vše otevřené litvínovský sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

ONLINE: Pokračuje Liga mistrů, Sparta hraje v Chomutově se švédskou Luleou

Sledujeme online

Dalšími šesti zápasy pokračuje hokejová Liga mistrů. Čtvrteční program se z českých klubů týká Sparty, která v chomutovském azylu hraje od 18.30 se švédskou Luleou. Utkání sledujeme prostřednictvím...

4. září 2025  18:20

Broš: Každý den je pro mě rajcovní! Extraligu Litvínov možná zahájí bez Kašeho

Možná to bude litvínovský last dance, možná jen jeden tanec před mnoha dalšími. Hokejová Verva to chce navzdory mlhavé budoucnosti v extralize zase roztočit. „Každý rok chceme být lepší než ten...

4. září 2025  18:01

Kometa má náhradu za hvězdu. Muellerovo místo dostal Ilomäki, Pokorný mu věří

Na první pohled je to neotřelé, pro mistrovskou Kometu Brno zřejmě však jediné reálné řešení. Roli hvězdného kanonýra Petera Muellera, který v létě ukončil kariéru, zastoupí v brněnské sestavě finský...

4. září 2025  16:09

Letos budeme za outsidery, uvědomují si v Bostonu. Hlavním cílem je play off

Nevydařená sezona? V Bostonu už ji nechtějí opakovat znovu. Do nového ročníku hokejové NHL mají Bruins mnohem větší ambice. „Očekávání tady budou pořád stejná. Hrajete za tým Original Six, všichni...

4. září 2025  15:04

Litoměřice potáhne Klepiš, mistra světa si může půjčovat i partnerská Sparta

Odklepnuto, zkušený útočník Jakub Klepiš je novým lídrem a mentorem prvoligových hokejových Litoměřic. Mistr světa a bývalý slávista si navíc může v sezoně odskočit do partnerské extraligové Sparty....

4. září 2025  9:40

Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

Posledních pár dnů mají hokejové týmy na dopilovaní detailů před startem nového ročníku extraligy. Některé mančafty ve středu absolvovali generálky před začátkem sezony. Jak si vedly? Liberec úspěšně...

3. září 2025  22:18

Už žádné kontroverze. NHL vymyslela pravidlo, aby týmy nezneužívaly marodku

Jakmile se blíží play off, v hokejovém éteru se začne šířit otázka: Tak kdo se zase zázračně uzdraví? S tím by měl být od nové sezony konec. NHL se totiž chystá uvést v platnost chystané novinky už...

3. září 2025  15:30

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

3. září 2025  11:05

Sbírka na Litvínov: dva dny, přes 400 tisíc. Cheza navždy, píší dárci na účet

Spasitel, který by zachřestil zlaťáky, se ještě neobjevil. Fanoušci ohroženého hokejového Litvínova ale ukazují, že je co a pro koho zachraňovat. Sami během dvou dnů veřejné sbírky vybrali už více...

3. září 2025  7:11

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

2. září 2025  16:29

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 780 volných pozic

Hokejový Zlín zůstává v první lize. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

Výkonný výbor na úterním mimořádném zasedání při hlasování rozhodl, že Zlín zůstává v první hokejové lize. Svazový orgán řešil porušení licenčního řádu ze strany klubu, které nyní předává k dořešení...

2. září 2025  13:31,  aktualizováno  15:41

Dvacítka ohromila. Víc než sedm gólů na zápas? Nelítáme v nebesích, říká Augusta

Česká hokejová dvacítka v ráži. Generálka před mistrovstvím světa juniorů? Ohromující! Turnaj pěti zemí v Chomutově české barvy ovládly: čtyři zápasy, čtyři výhry, 29 gólů, velký obrat s Finy,...

2. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.