Broš: Každý den je pro mě rajcovní! Extraligu Litvínov možná zahájí bez Kašeho

Vervu po sezoně opustí většinový vlastník Orlen Unipetrol, pro letošek do rozpočtu přisypal víc peněz než loni. Chemička v průměru přispívá 60 miliony korun ročně. Mužstvo nového trenéra Michala Broše si zakázalo, aby se nejistou sezonou 2026/27 zaobíralo.
„Od chvíle, kdy toto téma vstoupilo do éteru, jsme si v kabině nastavili, že to není v naší kompetenci,“ řekl Broš. „Ani není v našich rozlišovacích schopnostech se tím zabývat. Řešíme jen to, co můžeme ovlivnit.“
Odchod Orlenu znamená existenční hrozbu. Menšinoví majitelé, čili město a spolek mládeže, se s legendami chemiků snaží dospělý hokej zachránit. „Akcionářská jednání probíhají intenzivně, oproti létu se to posouvá každý týden, ale to je otázka na tři akcionáře,“ uvedl Hynek.
Neupřesnil, jakým směrem posun je. „Já jsem pozitivní člověk. Kdyby ne, nebyl bych tady šestou sezonu. Mám pocit, že pracuju víc a víc, jsem totálně nasazený. Vy to řešíte v novinách, to je vaše práce, moje je být na stadionu od rána do večera.“
Přípravu Litvínov zakončil s negativní bilancí čtyř proher a tří vítězství, ale extra význam letním výsledkům Broš nepřikládá. „Ukázalo to, kde máme rezervy. A taky nám to posvítilo na naše silné stránky, o které se můžeme opřít,“ pronesl nástupce Karla Mlejnka, pod jehož vedením se černožlutí vrátili do špičky. Naposledy vypadli v předkole play off, předtím došli až do semifinále.
Se čtyřmi góly se stal top střelcem přípravy Theodor Pištěk, navrátilec ze Švédska. „Ale jestli naplní svoji roli, to ukáže až sezona,“ poznamenal Broš. Pochvaluje si nové cizince, kanadského obránce Quinna Schmiemanna a útočníky Markuse Hännikäinena z Finska a Axela Holmströma ze Švédska. „Zapadli v pohodě, i otázka charakteru byla zásadní pro náš skauting.“
Hännikäinena okukoval Litvínov už tři roky, až doteď byl pro něj nedosažitelný. „Co se týče rozpočtu, měli jsme prostor přivést hráče navíc. Věříme, že hloubka kádru bude větší než loni,“ sdělil sportovní manažer chemiků Tomáš Vrábel.
Cílem je tradičně play off. Extraligu odpálí Litvínov zostra, příští středu v Brně. „Nejlepší začátek! Rovnýma nohama do vody, na ledě mistra. Geniální příležitost otevřít extraligu dobrým výkonem a výsledkem,“ nebojí se Broš, novic v nejvyšší soutěži. „Na nervozitu mám ještě čas. Navíc, když jsem byl jako hráč nervózní, byl jsem nejhorší na ledě. Každý den v roli trenéra je pro mě vzrušující, rajcovní. Těším se na každý trénink, mítink, zápas. A na start, opravdovým zápasům se nic nevyrovná!“
Kaše na vodě, trenér má i plán B
Hokejový Litvínov možná bude muset rozjíždět extraligu bez svého lídra Ondřeje Kašeho. Mistr světa z loňského šampionátu v Praze se zotavuje po operaci kolena a stále se ještě naplno nezapojil do přípravy Vervy.
„Nějakých tréninků se účastnil, ale podrobnější detaily nechceme posílat ven. Je to živá situace, vyvíjí se to ze dne na den. Teprve se ukáže, jestli bude připraven nebo ne,“ neztrácí naději litvínovský kouč Michal Broš.
Kaše chybí už od konce minulé sezony, jeho absence měla zásadní vliv na to, že Verva vypadla v předkole play off s Třincem 1:3 na zápasy. „Je to jeden z nejlepších hráčů extraligy, taková ztráta by byla pro každý tým velká. V předzávodním období jsme se připravovali i na možnost, že se nestihne zapojit do začátku extraligy, aby tým dokázal jeho nepřítomnost nějakým způsobem nahradit. Vyšší role by na sebe museli vzít hráči, kteří by je jinak neměli,“ má nový trenér Vervy plán B.
Litvínov startuje extraligu ve středu na ledě mistrovské Komety, v pátek a v neděli má domácí dvojzápas s Karlovými Vary a Vítkovicemi. Bude u toho jeho vůdce? „Ještě absolvuje vyšetření, ale pravděpodobnost, že nestihne první kolo, nějaká je. Uvidíme,“ nechává vše otevřené litvínovský sportovní manažer Tomáš Vrábel.