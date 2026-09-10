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Tipsport extraliga 2026/27

Chceme trápit bohatší kluby, plánuje manažer hradeckých hokejistů

Radomír Machek
  8:52
Hradecký manažer Aleš Kmoníček prohrál sázku. Ta se však bude zřejmě ještě...

Hradecký manažer Aleš Kmoníček prohrál sázku. Ta se však bude zřejmě ještě jednou opakovat. | foto: Michal Klíma, MAFRA

Hokejisté Mountfield HK se fotí v nových dresech.
Hokejisté Mountfield HK se fotí v nových dresech.
Radovan Pavlík (v černém) a Patrik Miškář pózují v nových dresech Hradce...
Robert Horyna ze střídačky Hradce komunikuje se Stanislavem Škorvánkem.
10 fotografií
Sice do prvního zápasu zbývá ještě téměř týden, ale hokejový Hradec věří, že na startu bude mít lepší pozici. „Je fajn, že prozatím, a ťukám všude možně, jsme neřešili nějaké vážné zranění jako v tuto dobu v loňské sezoně, kdy jsme měli zhruba sedm zraněných hráčů,“ libuje si Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu, „je to skvělá skutečnost.“

Na jejím základě si vedení hradeckého klubu slibuje, že vstup do nového extraligového ročníku bude letos proti loňsku vydařenější. Připomeňme, že loni stejně jako předloni se nevydařená úvodní část soutěže na konečném výsledku příliš neprojevila.

„Dává nám to pozitivní výhled do začátku sezony. Ještě však hrajeme jeden přípravný zápas a máme několik tréninků, ale doufám, že se situace nijak nezmění,“ uvedl hradecký manažer.

Mountfield za sebou má dvě sezony, do nichž vstupoval velmi rozpačitě. Přesto poté na konci základní části mohl být spokojen, že se zařadil, kde chtěl být. V předminulé se vyhoupl až na konečnou druhou příčku, v minulé na čtvrtou. V obou případech si tak zajistil přímý postup do čtvrtfinále play off.

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A cíle letos? „Nemůžeme si je dávat jiné než každou sezonu, tedy být do osmého místa, hrát play off extraligy,“ tvrdí Kmoníček.

Tradiční letní obměna kádru letos patří k těm umírněnějším. Mužstvo se rozrostlo o osm hráčů. Stanislava Škorvánka doplnil v brankovišti Tomáš Vomáčka, do obrany přišli David Sýkora, Anders Koch a Štěpán Černý, řady útočníků rozmnožili Viliam Čacho, Robert Kousal, Patrik Zdráhal a dvojice juniorů Ondrej Tariška a Dominik Pavlík.

„Myslím si, že jsme přivedli kvalitní hráče, i když samozřejmě někteří také odešli. Tým jsme s trenéry doplnili tak, jak jsme si představovali, takže se domnívám, že není důvod k panice a k nějakému pesimismu,“ míní manažer Kmoníček.

V seznamu borců, kteří po minulé sezoně odešli, figurují z velké části cizinci: Connor Bunnaman, Steve Moses, Tommi Kivistö a Aleš Gašo, k nim se přidali Filip Novotný, Tomáš Pavelka a Jakub Pour, tedy několik opor z minulých sezon.

„Uvědomujeme si ale, že spousta týmů posílila stejně jako my nebo i víc. Rozdíly v extralize se každý rok mažou, protože vyrovnanost extraligy v posledních dvou letech je neskutečná, do posledních kol se hrálo jak o play off, tak o baráž,“ vykládá Kmoníček, „letos tomu nebude jinak, čeká nás velmi těžká sezona. Předpokládám ale, že jsme na ni dobře připraveni.“

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Čím se bude chtít Mountfield v nové sezoně prosazovat? Tam se velká změna čekat nedá. „Budeme chtít opět hrát náš atraktivní hokej, trápit bohatší kluby. Všichni víme, o které se jedná. Zatím jdu do sezony s optimismem,“ neskrývá generální manažer.

Hořký vstup do minulé sezony - pět inkasovaných gólů v první třetině a konečný výsledek 1:7 - Mountfieldu připravili hned v úvodním kole rivalové z Pardubic. Los letošního extraligového ročníku rozhodl, že se Hradec hned na úvod znovu vydá právě k nim.

Hradecký manažer Aleš Kmoníček prohrál sázku. Ta se však bude zřejmě ještě jednou opakovat.
Hokejisté Mountfield HK se fotí v nových dresech.
Hokejisté Mountfield HK se fotí v nových dresech.
Radovan Pavlík (v černém) a Patrik Miškář pózují v nových dresech Hradce Králové.
10 fotografií

„Neřekl bych ale, že se připravujeme na Pardubice. Soustředíme se na náš tým a chceme být nachystaní, abychom měli šanci v tomto zápase uspět. Derby s Pardubicemi budou pro nás, ať už hráče, nebo fanoušky, největšími zápasy v extralize. My se ale nekoukáme na ostatní, soustředíme se na náš tým a na hru, kterou chceme předvádět a se kterou chceme být úspěšní,“ řekl k atraktivnímu vstupu do sezony kouč Tomáš Martinec.

Na Mountfield čeká v pátek poslední příprava, v domácí hale se utká s německým Straubingem (v 17 hodin) a pak už začne nová extraligová sezona.

Dresy hokejistů: fanoušci navázali na loňské

Až vyjedou hokejisté hradeckého Mountfieldu příští týden v Pardubicích k prvnímu zápasu nového extraligového ročníku, budou na sobě mít dresy vycházející z těch loňských. Ze tří variant, jež klub připravil, totiž fanoušci zvolili tu, která je dost podobná loňské.

„Tato varianta navazuje na loňský, úspěšný motiv soutoku v dolní části dresu. Opět tak pod logem nechybí motiv místa, které neodmyslitelně patří k hradeckému hokeji,“ uvedl klub na svých webových stránkách.

V domácím prostředí bude hradecký Mountfield oblékat černou variantu dresů, jako venkovní je určena sada bílá.

Radovan Pavlík (v černém) a Patrik Miškář pózují v nových dresech Hradce Králové.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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