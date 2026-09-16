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Tipsport extraliga 2026/27

Karlovy Vary ve společnosti PSG či Interu. Majitel: Konkurovat se dá i Pardubicím

Petr Bílek
  15:20
Choreo karlovarských fanoušků v prvním zápase nového ročníku.

Choreo karlovarských fanoušků v prvním zápase nového ročníku. | foto: ČTK

Choreo karlovarských fanoušků v prvním zápase nového ročníku.
Choreo karlovarských fanoušků v prvním zápase nového ročníku.
Choreo karlovarských fanoušků v prvním zápase nového ročníku.
Choreo karlovarských fanoušků v prvním zápase nového ročníku.
25 fotografií
Bronz z minulé sezony nemá být jen ojedinělým výstřelem, ale prvním v salvě dalších. Hokejové Karlovy Vary se chtějí uvelebit v extraligové špičce a každoročně patřit mezi kluby, které můžou překvapit titulem. „Myslíme si na něj, jen to neříkáme,“ usmívá se Daniel Tobolka, spolumajitel a jednatel BYD Energie, klubu s rozpočtem 180 milionů korun. A dlouholetý prezident Ladislav Trubač přizvukuje: „Peníze nejsou všechno. New York Rangers jsou jistě nejbohatší v NHL, ale taky na Stanley Cup dlouho čekají.“

Hokej u kolonády zesílil díky čínské automobilce BYD a při představování nového generálního partnera se oba funkcionáři rozhovořili o současnosti a budoucnosti západočeského klubu. Jejich tým vstoupil do nového ročníku extraligy úterní domácí porážkou s Třincem 0:2, přihlíželo pět tisícovek fanoušků.

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Co vám může partnerství s třetí největší automobilkou světa přinést?
Tobolka: Jedním slovem - titul! Říkám to trošku s nadsázkou. Když jsme do klubu vstupovali, měli jsme ambici ho posunout někam nahoru v ligovém pelotonu. Když se na to kouknu nejen výsledkově, troufnu si říct, že patříme do první poloviny extraligové tabulky. Na což jsem strašně hrdý. Ale jedna věc je tam rychle nakouknout, zasvítit jako hvězdička a pak zmizet, ale udržet se tam permanentně je složitější. I pro nás bude sezona těžká, konkurence je velice vyostřená, což je v pořádku, sport se díky tomu stává atraktivním. Naší ambicí je obhájit si pozice, které máme.

A ten titul?
Tobolka: Ani podnikat by neměl někdo s ambicí být jen ve středu pelotonu. Buďme pokorní, extraliga se strašně vyrovnává. Jsou tady určití hegemoni, třeba Pardubice. Loni jsme hráli vyrovnané semifinále s Třincem, ačkoli jsme nebyli v úplně plné sestavě. Vždycky je etalonem dostat se do čtvrtfinále, to je hranice mezi sportovním úspěchem a neúspěchem. A pak se pokusit projít dál. Jasně, že si na titul myslíme, myslet si můžeme. By bylo špatně, kdyby ne. Myslíme si na něj, jen to neříkáme. (úsměv)

Trubač: V hokeji už něco pamatuji. Peníze nejsou všechno, i když jsou podstatné. Je to i poctivá práce v tréninkovém procesu ve výborném kolektivu. A ta práce vás musí bavit, jak říká náš kapitán Jirka Černoch. New York Rangers jsou jistě nejbohatší klub v NHL, ale o svůj piedestal léta bojují. Ač peníze mají, na Stanley Cup dlouho čekají. Je to o výborné trenérské práci, o zázemí klubu. Myslím si, že i s méně penězi se dají udělat velké věci. O to se my snažíme. Chceme být firma, která si věří.

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Jak moc vám pomůže čínský gigant BYD?
Tobolka: Jsem hrozně hrdý, že se nám to povedlo. Ze dvou rovin. Zaprvé, že BYD vstupuje poprvé do hokeje. Což je ocenění toho, jaké má hokej postavení v České republice. A druhá rovina, pro nás mnohem bližší a intimnější, je, že jsme pro ten vstup domluvili náš klub. Jsem nesmírně hrdý. Bude to nová disciplína. Pokud si dobře pamatuji, po Sokolovské uhelné tady nebyl žádný titulární partner, to je více jak dekáda. Že se nám podařilo propojit s parterem, který je nejen nadregionální, ale i mezinárodní, považuji za velký úspěch. Jak víte, BYD marketingově spolupracuje s fotbalovými kluby Paris St. Germain, Inter Milán, Manchester City. Z toho je jasné, že jsme v dobré společnosti.

Trubač: Když jsem se tuto zprávu dozvěděl, pojala mě hrdost. Firma je gigantem, který si může vybírat. Že v uvozovkách ukázala prstem na Energii, z toho jsme potěšení a naprosto šťastní. Uděláme všechno, aby spolupráce nebyla jen dvouletá. Věřím, že bude delší a bude hodně zajímavá.

Jaký váš je rozpočet?
Tobolka: Snažíme se o finanční disciplínu, i když v hokeji to není jednoduché. Rozpočet karlovarského hokeje se pohybuje zhruba kolem 180 milionů korun na nákladové stránce. BYD se stává největším komerčním partnerem. O detailech mluvit nechceme, je tam fixní a bonusová částka. A jsme rádi, že se nám toto partnerství podařilo uzavřít nejen z finančních, ale částečně i z prestižních a reputačních důvodů. Také nám umožní dlouhodobý rozvoj klubu.

Daniel Tobolka

Ladislav Trubač

Dá se tedy se 180 miliony konkurovat velkoklubům Pardubicím či Spartě? Pardubický rozpočet je téměř půlmiliardový.
Tobolka: Já si myslím, že dá. Každý tým má jiný obchodní model i jinou stavbu týmu. Když se kouknete na hráče, které rekrutují třeba Pardubice nebo Sparta, jsou to trošičku jiné vody, než ve kterých lovíme my. Možná je u nás ta práce těžší, že tady hráči prochází ještě určitým vývojem. Laicky bych řekl, že je dopékáme. A spoléháme na mladší. Ale myslím si, že šance tady je. Peníze nejsou všechno. Podařilo se nám kádr sestavit tak, aby v něm bylo dobré zastoupení cizinců, starších matadorů, kvalitní jádro týmu nebo hráči, kteří se budou zlepšovat. Doufám, že to máme dobře namixované. Nechci vypadat namistrovaně, to ani náhodou. Ale proč ne titul, když před deseti lety vyhrál Leicester anglickou fotbalovou Premier League. Sice pak sestoupil, ale to je druhá věc. (smích) Je to sport a já říkám, že skládáme tým tak, abychom byli ve špici druhé třetiny tabulky.

Vlastnická struktura BYD Energie KV

Dušan Šenkypl
majoritní vlastník klubu (43 %)

Město Karlovy Vary
vlastník klubu (40 %)

HC Karlovy Vary, z.s.
vlastník klubu (10 %)

Daniel Tobolka
vlastník klubu (7 %)

Spojenectví s BYD platí i pro mládež?
Tobolka: V tuto chvíli jsme se soustředili, že A-tým bude vystupovat pod názvem BYD Energie, nebude se to týkat mládežnických organizací. Jestli se to do budoucna někam posune, uvidíme. Ještě doplním, že zázemí v Karlových Varech patří k absolutní evropské špičce, nejen české. Srovnatelné má třeba Liberec. Tady je aréna, tréninková hala, celý areál. Splňujeme mezinárodní standardy.

Do klubu jste vstoupil v září 2022 po boku nového většinového majitele miliardáře Dušana Šenkypla. Jaké je jeho zapojení do běžného chodu organizace?
Tobolka: Za prvé, Dušan se stal fanouškem, což je důležité. My to měli vždycky rozdělené tak, že já budu víc v exekutivní rovině. V sezoně jsme s Dušanem ve velice frekventovaném kontaktu. Hodně dohlíží nad filozofií skladby týmu. A samozřejmě řešíme veškeré sestavování rozpočtu a základní strategické cíle. Není to vzdálený vlastník, ví o všem podstatném, co se v Energii děje. A podílí se na všech základních směrech, kam by se klub měl vyvíjet. Není v denním byznysu, ale v týdenním a měsíčním určitě.

Trubač: Pan Šenkypl je obrovský fanda. Ono to není moc vidět, ale mám s ním týdenní telefonáty, kde se řeší detaily kolem áčka i mládeže. Je u toho, má na to svůj názor i rozhodující slovo. Po každém utkání si mezi sebou voláme, hodnotíme, nadáváme nebo chválíme. Žije v tom až po uši.

Tobolka: A ještě doplním perličku. Sportovní úsek přivádí svými datově orientovanými dotazy k mírnému šílenství. (smích) Je to takový střet dvou světů, myslím, že to organizaci posouvá. Jsme jeden z klubů, který hodně pracuje s AI, do procesů a fungování se to snažíme propsat.

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A nastartuje bronzový úspěch i návštěvnost?
Tobolka: Prodali jsme letos nejvíc permanentek v historii. Samozřejmě bych chtěl, aby jich bylo víc, ale trend je dobrý. Děláme pro návštěvnost maximum, máme mnoho projektů, jak hokej zpopularizovat. Ale jestli se mě zeptáte, jestli jsme spokojení s počtem fanoušků, tak nejsme. Chtěli bychom, aby jich chodilo víc. Loni byla zhuštěná sezona, někdy tři zápasy týdně běžně, vzhledem ke koupěschopnosti poptávky regionu to bylo hodně. Je to na nás, musíme udělat produkt tak atraktivní, aby si lidi sem cestu našli.

Trubač: Vezměte si, že O2 arena je stadion pro milionové město. My máme kapacitu pět a půl tisíce, a když v padesátitisícovém městě přijdou čtyři tisíce lidí na hokej, nepovažuju to za nic špatného. Nemůžete nás srovnávat ani se stotisícovými městy.

Tobolka: Pořád berte v potaz, že jsme druhé nejmenší extraligové město. Tedy třetí po Třinci, ale tam chodí na hokej železárny. Všechno se odvíjí od výkonů áčka. Jakmile se nedaří, tak všichni okolo, partneři, celá organizace se stáváme zádumčivými. Áčko je výkladní skříň. Já zjistil, jak důležitá je základní část extraligy. Když se v ní nedaří, v případném play off se to už nedožene. Základní část je ve vnímání fanouškovskou obcí absolutně zásadní.

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 2:0 3
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
14. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 0:2 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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