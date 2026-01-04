Tipsport extraliga 2025/26

Hokejově jsem se zvedl, říká Chlapík. Už ví, jestli pojede na olympiádu

  22:57
Když se oba celky střetly naposledy, přispěl Filip Chlapík dvěma trefami k demolici kladenských hokejistů. V prvním zápase nového roku na to navázal a navrch přidal i nahrávku. Ale tentokrát kousal porážku. „Musíme se zlepšit ve vstupech do zápasů,“ vyzýval osmadvacetiletý útočník.
Sparťanský útočník Filip Chlapík se raduje z gólu. | foto: ČTK

Už v první třetině, krátce poté, co se Kladno ujalo vedení, mohl Chlapík vyrovnat. Dostal přihrávku od mantinelu a rázem se ocitl sám před brankářem Brízgalou. „Rychle ke mně přijel hráč a sjel mi puk z čepele. V podstatě přede mnou byla prázdná brána, ale nesedlo mi to. Kdybych dal gól, možná by zápas vypadal jinak,“ přiblížil po utkání.

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

To hlavní však přišlo až na začátku třetí části. Ve 44. minutě se Sparta usadila v útočném pásmu, Michal Řepík si najel do pravého kruhu pro vhazování a střelou z otočky vypálil na bránu, kde Chlapík bruslí tečoval puk na 2:3.

Pouhých 29 sekund nato byl u další branky, když v početní výhodě asistoval skórujícímu Špačkovi. A necelých pět minut před sirénou se na chvíli stal hrdinou – vybojoval puk u mantinelu a následně dorazil Řepíkovu zadovku.

Jenže v závěru třetí třetiny přišlo vyloučení Jakuba Krejčíka a následná přesilovka, kterou hosté v poslední minutě základní hrací doby využili.

Po chybě Sparty ve vlastním pásmu pak v prodloužení vystřelil výhru hostům v O2 areně kanadský obránce Jérémie Blain, což se Kladnu naposledy podařilo v lednu 2022.

Porážka, zvlášť po takovém průběhu, vás musí mrzet o to víc. Dvoubrankovou ztrátu jste dotáhli, ale na tři body to přesto nestačilo.
Zčásti si za to můžeme sami. Začátek vůbec nebyl takový, jaký jsme chtěli, a trvalo nám, než jsme se dostali do tempa. Ve třetí třetině jsme to sice dokázali dotáhnout, ale bohužel jsme inkasovali při hře šest na čtyři a v prodloužení prohráli. Nevím, jestli ten zákrok nebyl přísný, ale už se to nedá vzít zpátky. Kdybychom měli lepší začátek, zápas by vypadal jinak.

Ve třetí třetině jste dali tři góly, najednou jste byli nahoře. Co se pak zlomilo?
Zbytečně jsme se nechali vyloučit. Přesilovky sehráli dobře a dali nám z nich tři góly. Na oslabeních musíme zapracovat a zlepšit se i ve vstupech do zápasů. Musíme si k tomu něco říct, protože leden je krátký a moc zápasů už nezbývá.

Akce před kladenskou branko, zleva Kryštof Hrabík ze Sparty, Wyatte Wylie a brankář Adam Brízgala z Kladna.

Hokejisté Sparty inkasovali gól od Kladna.

Vytvářeli jste si mnoho příležitostí, ale ke gólům to nevedlo. Naopak Kladno se rychle dostalo do vedení.
Začátek byl z naší strany opravdu hodně špatný. Kdybychom byli důslednější a soustředěnější, mohlo to dopadnout jinak. Na druhou stranu jsem rád, že jsme se ve třetí třetině do zápasu vrátili a dostali se do vedení, což je pro nás pozitivní. Bohužel jsme to ale nedotáhli.

Pomohly vám změny v sestavě, které jste udělali během zápasu?
Potřebovali jsme dát góly a změny byly nutné. Dali jsme tři branky, což bylo skvělé, ale bohužel jsme to neubránili.

Na první zápas v novém roce přišlo šestnáct tisíc lidí. Sparta doma slavnostně přivítala Miroslava Formana. Jak jste to vnímal přímo na ledě?
Byl to skvělý zápas. Sparta tyhle věci dělá výborně a Forman patří mezi moje nejlepší kamarády, takže jsem byl za něj strašně rád.

Bod s Třincem? Dobrá zpětná vazba, říká kouč. Litvínov velí: Soustředit se na sebe!

Jaký je návrat do extraligy po Spengler Cupu?
Je to hodně podobné. Týmy, proti kterým jsme tam hráli, předváděly podobně aktivní hokej. Řekl bych, že půlka ligy hraje stejně, půlka trochu jinak. Kladno ale hrálo podobně jako týmy ve Švýcarsku.

Na Spengler Cupu jste v semifinále s výběrem univerzitních hokejistů z NCAA mírnil dvěma brankami porážku. Proti Kladnu opět dva úspěšné zásahy. V posledních sedmi zápasech jste nasbíral 12 bodů. Cítíte osobně, že máte formu?
Nevím, jestli se tomu dá říkat forma, ale hokejově jsem se zvedl. Takhle to mám skoro každou sezonu. Hraje se mi dobře, góly pomáhají na sebevědomí, ale hlavně se snažím dát týmu maximum v každém zápase. Někdy to vyjde, někdy ne.

Za dva dny se má odtajnit nominace na olympijské hry. V aktuální sezoně jste nechyběl na obou akcích Euro Hockey Tour, navíc jste bodoval v každém utkání. Můžete něco prozradit?
To se dozvíte v úterý. Já už vím, co přijde. Ale asi bych to neměl říkat.

38. kolo

39. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 37 21 2 5 9 117:83 72
2. HC Oceláři TřinecTřinec 38 17 6 1 14 112:93 64
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 37 17 3 6 11 101:71 63
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 37 19 2 2 14 91:90 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 36 16 4 2 14 112:93 58
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 40 16 4 2 18 105:112 58
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
10. HC Kometa BrnoKometa 37 15 2 5 15 98:102 54
11. HC OlomoucOlomouc 39 15 3 2 19 90:113 53
12. Rytíři KladnoKladno 38 11 4 5 18 90:109 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 38 10 2 4 22 81:120 38
