Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové soutěži. Podívejte se, jaké kluby plánují v nadcházejících letech stěhovaní a jak vypadají současné stadiony.
Autor: HC Dynamo
Pardubice staví největší arénu na světě. Že to zní bláznivě? Trochu ano, ale na podzim roku 2028 to má být realita. Práce začnou na jaře, kapacita na hokejové zápasy by měla čítat více než dvaadvacet tisíc míst.
Autor: HC Dynamo
Hala, která vyroste nedaleko pardubického sídliště Cihelna, se bude skládat z jedenácti nadzemních a dvou podzemních podlaží. Hned vedle ní má stát hotel a velký parkovací dům.
Autor: HC Dynamo
Vizualizace nové pardubické arény, která by měla stát kolem jedenácti miliard korun.
Autor: HC Dynamo
Současný domov pardubických hokejistů a jedna z nejnavštěvovanějších arén v extralize. Do enteria areny se vejde 10 300 diváků.
Autor: Marek Votke, MF DNES
Na novém multifunkčním komplexu se pracuje také v Brně. V říjnu zástupci města oznámili, že hala ponese název T-Mobile arena.
Autor: T-Mobile
Otevření dlouho očekávané stavby je naplánované na konec příštího roku, kapacita haly přesahuje třináct tisíc.
Autor: T-Mobile
Stavba už se rýsuje do finální podoby. Skleněná fasáda se blyští, na střechu se pokládají poslední plechy opláštění. V zimě budou pokračovat práce uvnitř haly.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Otázkou zůstává, kdy se do nového přesune Kometa. Šéf klubu Libor Zábranský avizoval, že stěhovaní z Winning Group Areny, kde hokejisté hrají nyní, nebude chtít podstupovat v průběhu sezony, která každoročně startuje v září.
Autor: Jiří Punčochář, MF DNES
Stavět se má také v Olomouci. Za novou multifunkční arénou stojí developerská společnost Nová Velkomoravská miliardáře Richarda Morávka.
Autor: Redstone Real Estate
Zatím není jasné, jak se k projektu postaví město, jednání pokračují, čeká se na další analýzy. Známý není ani termín, aréna by měla stát okolo 2,1 miliardy korun.
Autor: Redstone Real Estate
Takto by mohla vypadat malá hokejová hala v Olomouci. Bez ohledu na velkou halu je pro město dlouholetým problémem právě chybějící druhá ledová plocha.
Autor: Magistrát města Olomouce
V minulosti se prověřovala i možnost rekonstrukce současného zimního stadionu, přezdívaného Plechárna. Město ale došlo k závěru, že by stála podobně jako nová hala.
Autor: Václav Havlíček, MF DNES
Sparta od roku 2015 nastupuje v O₂ areně s kapacitou 17 220 diváků, předtím zde domácí zápasy hrála Slavia.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hala patří k nejmodernějším multifunkčním arénám v Evropě, každoročně hostí desítky sportovních a kulturních událostí, na které ročně zavítá téměř 1 milion diváků.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pohled z režie na led hokejové Sparty v pražské O₂ areně, diváci na kostce sledují nejlepší momenty z poslední třetiny, zatímco na ledě běží videomapping.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Multimediální kostka v pražské O₂ areně umí také chrlit dým a neodmyslitelně patří k show, která jinak na českých sportovních akcích nemá obdoby.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Domov nejúspěšnějšího týmu poslední dekády, Třinec hraje v nové Werk areně od sezony 2014/15.
Autor: Werk Arena
Slouží primárně hokeji, ale probíhají zde i jiné sportovní a kulturní akce.Hlediště pojme 5 400 diváků.
Autor: Werk Arena
Zde hrál Třinec své domácí zápasy dříve. Stará Werk arena šla k zemi nakonec až letos v září, na stejném místě vznikne vědecké pracoviště.
Autor: Facebook / HC Oceláři Třinec
Kladenský ČEZ stadion stojí už od roku 1949, dodnes ale pochopitelně doznal několika změn. Ta poslední se zrodila v roce 2022, kdy se dočkal nové střechy.
Autor: Rytíři Kladno
Na konci roku 2010 měla být v Kladně otevřena nová multifunkční hala, projekt se ale realizace nedočkal. Rytíři tak nadále nastupují v ČEZ stadionu s kapacitou 5 200 fanoušků.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
To v Karlových Varech novou stavbu dotáhli. KV Arena, dnes už Mattoni Arena, byla otevřena v roce 2010, hostila také MS v basketbalu žen (2010) nebo ME volejbalistů (2011).
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
Na hokejisty může přijít až 5 874 fanoušků, ti však poslední karlovarský titul slavili ještě ve staré hale v roce 2009.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
Ostravar Aréna v létě prošla další rekonstrukcí za zhruba pět milionů korun, modernizovalo se především zázemí pro sportovce včetně šaten a posilovny.
Autor: Adolf Horsinka, MAFRA
Kromě domácích zápasů Vítkovic hostila i skupinu loňského světového šampionátu v hokeji. V Ostravě se zároveň už několik let hovoří o stavbě nového centra ledových sportů, které by současnou arénu mohlo nahradit.
Autor: Adolf Horsinka, MAFRA
Budvar aréna v Českých Budějovicích oslaví příští rok 80 let fungování. Po zboření Štvanice v roce 2011 je nejstarším stadionem u nás.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na jaře se zde hrál světový šampionát hokejistek, aréna má kapacitu 6 421 míst.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Také hradecká ČPP Aréna prošla v posledních letech rekonstrukcí, město loni schválilo investici 40 milionů korun do střídaček, chlazení, mantinelů či osvětlení.
Autor: Mountfield HK
Hala byla otevřena v roce 1957, vejde se do ní 6 890 diváků (3 920 míst na sezení, 2 970 na stání).
Autor: Radomír Machek, MF DNES
Takto by měla vypadat nová litvínovská aréna po rekonstrukci. Jak nebo zdali ji ovlivní aktuální finanční krize klubu, zatím není jasné.
Autor: Město Litvínov
Jistých změn už vnitřek haly doznal. Třeba zúžení ledové plochy na rozměry NHL o tři metry na šířku v roce 2022, i právě kvůli dopředu chystané rekonstrukci.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Plzeňská LOGSPEED CZ Aréna je známá především svými strmými tribunami. Pojmou až 7 536 fanoušků.
Autor: Zimní stadion Plzeň
Ledová plocha na tomto místě vznikla už v roce 1950, o 19 let později přibyla střecha. V současnosti v hale působí kromě extraligového klubu i univerzitní Akademici.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
V Mladé Boleslavi se vedou debaty o rekonstrukci zimního stadionu už několik let, v klubu si uvědomují, že v lecčems už nesplňuje požadavky dnešní doby. Změna ale zůstává v nedohlednu, jednání s městem se nehýbou.
Autor: Jáchym Tůma
ŠKOENERGO Aréna je nejmenší hokejovou halou v extralize, kapacita čítá jen 4 245 míst.
Autor: BK Mladá Boleslav
Multifunkční aréna stojí v Liberci od roku 2005, ročně se v ní uskuteční téměř sto akcí. Na zápasy Bílých Tygrů se do ní vejde 7 500 diváků.
Autor: Bílí Tygři Liberec
Moderní haly se staví i v druhé nejvyšší soutěži. Třeba Jihlavě by leckteré extraligové týmy mohly nový domov závidět. Horácká aréna stála 2,2 miliardy korun, kapacitu má pro 5 750 diváků.
Autor: Jan Salichov, MF DNES
Aréna bude sloužit nejen pro sportovní, ale i pro kulturní a společenské účely. Patří k hlavním ukazatelům rostoucích ambic klubu po příchodu majitele Slavomíra Pavlíčka, jednoho z nejbohatších Čechů, pod jehož vedením se chce vrátit do extraligy.
Autor: Jan Salichov, MF DNES
Ve zbrusu nové Horácké aréně se v sobotu 25. října 2025 hrál první hokejový zápas. Do haly měl přístup omezený počet diváků – hrálo se pouze pro permanentkáře.
Autor: Luboš Vácha, MAFRA