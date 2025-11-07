|
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga
21. kolo
35. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4.
|HC Sparta PrahaSparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6.
|HC Kometa BrnoKometa
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8.
|HC OlomoucOlomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13.
|Rytíři KladnoKladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga
Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...
Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu
Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...
Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku
Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...
Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí
Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...
Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň
Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...
Minnesota pětkrát překonala Ritticha, Chmelař prožil divoký debut v NHL
Hokejisté Islanders v pátečním programu NHL podlehli na domácím ledě 2:5 Minnesotě. Všech pět branek inkasoval český gólman New Yorku David Rittich. Naopak vítězně skončila premiéra ve slavné soutěži...
Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů
Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti...
Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády
Libor Hudáček, stejně jako hokejový Třinec, jitří v extralize emoce. O tom i o slovenské reprezentaci a přístupu k hráčům z ruské KHL v době války mluví Hudáček pro iDNES.cz a MF DNES, jejichž...
Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora
O prodloužení smlouvy s Romanem Červenkou říká: „Jednání byla poměrně rychlá, dohodli jsme se snadno.“ Petr Sýkora, sportovní ředitel hokejových Pardubic, ale dobře ví, že všechno rozhodně nejde se...
Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl
Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...
Hokejistky prohrály i druhou přípravu, tentokrát nestačily na Finsko
České hokejistky neuspěly ani ve druhém utkání na turnaji ve švédském Ängelholmu a po domácí reprezentaci prohrály s Finskem 1:4. O jediný gól výběru vedeného kanadskou trenérkou Carlou MacLeodovou...
Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?
Od minulého víkendu David Kämpf nehraje, v těžké situaci si dává hokejovou pauzu. Vzhledem ke své smlouvě vypadl z nablýskané NHL, od farmy svého Toronta v nižší soutěži AHL se posléze odpojil. Teď...
Bostonská proměna: tým slaví, Zacha kryje Pastrňáka. Už umíme vydržet, zní z kabiny
Když Boston hrál ke konci října v Ottawě, odvážel si děsivý, sedmigólový debakl. A navíc sedmou porážku z posledních osmi zápasů. Utekly ani ne dva týdny a chmury vymizely. Hokejoví Bruins se v NHL...
Pro Cibulku už Finské hry skončily. V Praze podstoupí vyšetření stehenního svalu
Finské hry skončily pro hokejového obránce Tomáše Cibulku kvůli zranění předčasně už po prvním utkání. Ve čtvrtečním úvodním vystoupení v Ängelholmu proti domácím Švédům (porážka 1:3) odešel z ledu...
Prvoligové kluby vyzvaly „arogantní“ APK: Debatě o baráži se nevyhýbejte
Rozpoutala se přestřelka mezi hokejovou extraligou a prvoligovými kluby, které mají svár ohledně baráže. První obviňují druhé z nekonstruktivního jednání, druzí se brání: Nezkreslujte fakta! Sdružení...
Petr: Litvínov? Šílenství! Po porážce se v hockeytownu stydíte i nakupovat
Posedlost hokejem poznává v Litvínově na vlastní kůži. Teď je ta kůže možná i husí, neboť Severočechům to v extralize skřípe, budoucnost klubu je mlhavá a atmosféra ve všech směrech napjatá. „Když...
Musíme zrychlit! A metr sudích je přísnější než běžně, líčil Rulík po porážce na úvod
Ne, tohle zdaleka nebyl start jako v předešlých dvou letech, kdy soupeři vždy nadělili pět branek. Čeští hokejisté pod vedením Radima Rulíka tentokrát už Švédy nezaskočili. Olympijskou sezonu na...