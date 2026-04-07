Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Co přinesla třetí semifinále play off extraligy
- Třineckou efektivitu. Pro Karlovy Vary už to musí být frustrující. Potřetí sehrály proti Ocelářům vyrovnaný duel, jenže soupeř znovu využil své příležitosti lépe. Třinec je blízko k sedmému postupu do finále za poledních osm dohraných sezon. V čase 54:10 rozhodl útočník Ondřej Kovařčík. Čtvrtý duel se hraje ve středu opět v Mattoni Aréně od 18:30.
- Pardubického hrdinu Smejkala. O vítězství Dynama rozhodl útočník Jiří Smejkal, jenž skóroval v utkání a byl i autorem rozhodujícího nájezdu. Boj o postup do finále pokračuje ve středu v Praze.
Sparta – Pardubice 1:2N
Zatímco Sparta nastoupila v totožné sestavě jako v sobotu, Dynamu chyběli obránce Čerešňák a útočník Vondráček, v ofenzivě dostal poprvé v play off šanci uzdravený Kondelík.
Domácí měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, kterou ale nevyužili. V 5. minutě chyboval ve vlastním obranném pásmu Špaček, Smejkal toho využil a tvrdou střelou otevřel skóre. Pražané měli proti dobře forčekujícímu soupeři problém vytvářet si šance, první výraznější si vypracovali v 17. minutě, kdy po Hykově akci trefil Dzierkals tyč.
Na přelomu první a druhé třetiny hrála Sparta další přesilovky, jedenáct sekund dokonce pět na tři, gólově se však prosadit nedokázala. Trápení v početních výhodách domácí potvrdili i v polovině základní hrací doby při Ludvigově vyloučení.
Sparta si díky tomu vytvořila mírnou střeleckou převahu, pozorně chytajícího Willa však výrazněji neohrozili. Dynamo čekalo na svou šanci. Ve 35. minutě se do přečíslení dva na jednoho dostali Sedlák s Červenkou, ideálně však nezakončili. Červenka přestřelil i ve slibné šanci v samotném závěru druhé části.
Poté, co Východočeši nepřetavili dobrý vstup do třetí třetiny ve druhý gól, měl ve 44. minutě vyrovnání na hokejce Řepík. Will ale jeho střelu koncem betonu vyrazil. Vyprodanou O2 arenu nakonec rozjásal o čtyři minuty později Horák, od jehož těla se odrazila Chlapíkova střela do pardubické branky.
V 51. minutě mohl posunout Spartu do vedení Špaček, Will byl pozorný. Druhý gól žádný z týmů nakonec v základní hrací době přidat nedokázat, poprvé v semifinálovém souboji těchto týmů tak došlo na prodloužení. V případě Pražanů již pošesté v aktuálním play off.
V prodloužení mohly oba týmy rozhodnout. Více ze hry i větší počet nebezpečných situací si vypracovala Sparta, Will ani Kovář však podruhé nekapitulovali. Vítěze tak určily samostatné nájezdy. V těch byli úspěšnější hosté: Kováře překonali Kaut, Smejkal a Sedlák, Willa jen Shore.
48:00 R. Horák (F. Chlapík, J. Krejčík)
5:00 J. Smejkal (M. Kelemen)
Nájezd proměnil: 80:00 D. Shore
Nájezd neproměnil: 80:00 M. Špaček, 80:00 R. Horák, 80:00 T. Hyka
Nájezd proměnil: 80:00 L. Sedlák, 80:00 J. Smejkal, 80:00 M. Kaut
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - N. Seppälä, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - D. Němeček - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - J. Pospíšil
R. Will - L. Hájek, O. Mikliš - J. Ludvig, M. Tourigny - T. Dvořák, J. Košťálek - M. Hrádek - J. Smejkal, J. Kondelík , M. Kelemen - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, D. Rákos, J. Stránský - S. Fejes
Vyloučení: 2:6, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 35:38, Počet diváků: 17 220 (101 % z kapacity 17 037)Přejít na online reportáž
Karlovy Vary – Třinec 2:3
Stav série 0:3
Do brankoviště se na obou stranách postavili gólmani, kteří v minulém zápase nastoupili do hry až v průběhu - karlovarská jednička Frodl a třinecká dvojka Kacetl. Frodla v úvodu prověřil od pravého kruhu Nestrašil. Energie se neprosadila při Galvasově vyloučení a ještě přišla o útočníka Tomka, jenž po Hrehorčákově nepotrestaném seknutí hokejkou opustil zápas se zkrvavenými prsty levé ruky.
V polovině úvodní části neměl přesnou mušku hostující Růžička. V čase 11:46 se radovala z vedení Energie. Beránek se dostal za obranu Ocelářů a z pravého kruhu prostřelil Kacetla pod vyrážečku. V 17. minutě nevyužil další možnost Růžička. V čase 16:29 při Dellově trestu už vyrovnal ránou z levého kruhu Hudáček.
Ve 25. minutě mohl při Musilově vyloučení vrátit domácím náskok navrátilec do sestavy Jones. Po Minárikově přihrávce ale zamířil do třineckého gólmana a svůj první start od 27. února gólem neoslavil. Kacetl vytěsnil i Černochovu střelu z pravého kruhu. Karlovarští se ubránili při Bambulově trestu, ale v 35. minutě už se opět prosadil Třinec: Roman z pravého kruhu překonal Frodla na vyrážečku. Po Beránkově pasu mohl odpovědět Černoch, ale přestřelil.
V závěru druhé části dostal Číp za hru vysokou holí na Flynna trest na dvě plus dvě minuty, ale domácí při dlouhém oslabení odolali. Ve 49. minutě při Galvasově trestu vyrovnal střelou z levého kruhu Sapoušek. Kacetla předtím rozhodil Beránek, jehož srazil do vlastního brankoviště Musil.
V 54. minutě stihl Frodl vytěsnit Hrehorčákovu střelu z pozice mezi kruhy, ale o chvíli později se Oceláři radovali. Adámkovu přihrávku usměrnil z předbrankového prostoru za karlovarského gólmana Ondřej Kovařčík. V závěru mohl při power play vyrovnat Beránek, jenže puk skončil vedle levé tyče. Třinci se ještě těsně před koncem zranil útočník Michal Kovařčík.
11:46 O. Beránek (V. Jiskra, T. Dello), 48:35 R. Sapoušek (J. Černoch, J. Jaks)
16:29 L. Hudáček (T. Kundrátek, A. Nestrašil), 34:03 M. Roman (M. Adámek), 54:11 O. Kovařčík (M. Adámek, M. Marinčin)
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - V. Jiskra, R. Číp, J. Minárik - D. Šťastný, J. Bambula, N. Jones - P. Tomek, F. Koffer, R. Sapoušek - T. Redlich, A. Lukošik
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - D. Kurovský, D. Cienciala, M. Kubiesa - D. Kofroň
Vyloučení: 3:4, Využití: 1:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 25:30, Počet diváků: 5 542 (92 % z kapacity 6 000)Přejít na online reportáž