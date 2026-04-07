Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Autor: ,
Aktualizujeme   22:56aktualizováno  23:01
Hokejisté Pardubic zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty, kde zvítězili 2:1 po nájezdech, a vedou 2:1 i v semifinálové sérii. Třinec po dvou domácích výhrách uspěl 3:2 v Karlových Varech a od účasti v extraligovém finále ho dělí jediné vítězství.
Před sparťanskou branku padá pardubický Lukáš Sedlák. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Co přinesla třetí semifinále play off extraligy

  • Třineckou efektivitu. Pro Karlovy Vary už to musí být frustrující. Potřetí sehrály proti Ocelářům vyrovnaný duel, jenže soupeř znovu využil své příležitosti lépe. Třinec je blízko k sedmému postupu do finále za poledních osm dohraných sezon. V čase 54:10 rozhodl útočník Ondřej Kovařčík. Čtvrtý duel se hraje ve středu opět v Mattoni Aréně od 18:30.
  • Pardubického hrdinu Smejkala. O vítězství Dynama rozhodl útočník Jiří Smejkal, jenž skóroval v utkání a byl i autorem rozhodujícího nájezdu. Boj o postup do finále pokračuje ve středu v Praze.

Sparta – Pardubice 1:2N

Zatímco Sparta nastoupila v totožné sestavě jako v sobotu, Dynamu chyběli obránce Čerešňák a útočník Vondráček, v ofenzivě dostal poprvé v play off šanci uzdravený Kondelík.

Domácí měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, kterou ale nevyužili. V 5. minutě chyboval ve vlastním obranném pásmu Špaček, Smejkal toho využil a tvrdou střelou otevřel skóre. Pražané měli proti dobře forčekujícímu soupeři problém vytvářet si šance, první výraznější si vypracovali v 17. minutě, kdy po Hykově akci trefil Dzierkals tyč.

Na přelomu první a druhé třetiny hrála Sparta další přesilovky, jedenáct sekund dokonce pět na tři, gólově se však prosadit nedokázala. Trápení v početních výhodách domácí potvrdili i v polovině základní hrací doby při Ludvigově vyloučení.

Třetí semifinále mezi Spartou a Pardubicemi. Mela před brankou hostů.

Sparta si díky tomu vytvořila mírnou střeleckou převahu, pozorně chytajícího Willa však výrazněji neohrozili. Dynamo čekalo na svou šanci. Ve 35. minutě se do přečíslení dva na jednoho dostali Sedlák s Červenkou, ideálně však nezakončili. Červenka přestřelil i ve slibné šanci v samotném závěru druhé části.

Poté, co Východočeši nepřetavili dobrý vstup do třetí třetiny ve druhý gól, měl ve 44. minutě vyrovnání na hokejce Řepík. Will ale jeho střelu koncem betonu vyrazil. Vyprodanou O2 arenu nakonec rozjásal o čtyři minuty později Horák, od jehož těla se odrazila Chlapíkova střela do pardubické branky.

V 51. minutě mohl posunout Spartu do vedení Špaček, Will byl pozorný. Druhý gól žádný z týmů nakonec v základní hrací době přidat nedokázat, poprvé v semifinálovém souboji těchto týmů tak došlo na prodloužení. V případě Pražanů již pošesté v aktuálním play off.

V prodloužení mohly oba týmy rozhodnout. Více ze hry i větší počet nebezpečných situací si vypracovala Sparta, Will ani Kovář však podruhé nekapitulovali. Vítěze tak určily samostatné nájezdy. V těch byli úspěšnější hosté: Kováře překonali Kaut, Smejkal a Sedlák, Willa jen Shore.

Konec zápasu
Sparta : Pardubice 1 : 2N
(0 : 1, 0 : 0, 1 : 0, 0 : 0, 1 : 3 náj.)
48:00 R. Horák (F. Chlapík, J. Krejčík)
Góly:
5:00 J. Smejkal (M. Kelemen)
Nájezdy:
Nájezd proměnil: 80:00 D. Shore
Nájezd neproměnil: 80:00 M. Špaček, 80:00 R. Horák, 80:00 T. Hyka
Nájezd proměnil: 80:00 L. Sedlák, 80:00 J. Smejkal, 80:00 M. Kaut
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - N. Seppälä, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - D. Němeček - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - J. Pospíšil
R. Will - L. Hájek, O. Mikliš - J. Ludvig, M. Tourigny - T. Dvořák, J. Košťálek - M. Hrádek - J. Smejkal, J. Kondelík , M. Kelemen - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, D. Rákos, J. Stránský - S. Fejes

Vyloučení: 2:6, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 35:38, Počet diváků: 17 220 (101 % z kapacity 17 037)

Přejít na online reportáž

Karlovy Vary – Třinec 2:3

Stav série 0:3

Do brankoviště se na obou stranách postavili gólmani, kteří v minulém zápase nastoupili do hry až v průběhu - karlovarská jednička Frodl a třinecká dvojka Kacetl. Frodla v úvodu prověřil od pravého kruhu Nestrašil. Energie se neprosadila při Galvasově vyloučení a ještě přišla o útočníka Tomka, jenž po Hrehorčákově nepotrestaném seknutí hokejkou opustil zápas se zkrvavenými prsty levé ruky.

V polovině úvodní části neměl přesnou mušku hostující Růžička. V čase 11:46 se radovala z vedení Energie. Beránek se dostal za obranu Ocelářů a z pravého kruhu prostřelil Kacetla pod vyrážečku. V 17. minutě nevyužil další možnost Růžička. V čase 16:29 při Dellově trestu už vyrovnal ránou z levého kruhu Hudáček.

Třinečtí hokejisté oslavují druhý gól na ledě Karlových Varů.

Ve 25. minutě mohl při Musilově vyloučení vrátit domácím náskok navrátilec do sestavy Jones. Po Minárikově přihrávce ale zamířil do třineckého gólmana a svůj první start od 27. února gólem neoslavil. Kacetl vytěsnil i Černochovu střelu z pravého kruhu. Karlovarští se ubránili při Bambulově trestu, ale v 35. minutě už se opět prosadil Třinec: Roman z pravého kruhu překonal Frodla na vyrážečku. Po Beránkově pasu mohl odpovědět Černoch, ale přestřelil.

V závěru druhé části dostal Číp za hru vysokou holí na Flynna trest na dvě plus dvě minuty, ale domácí při dlouhém oslabení odolali. Ve 49. minutě při Galvasově trestu vyrovnal střelou z levého kruhu Sapoušek. Kacetla předtím rozhodil Beránek, jehož srazil do vlastního brankoviště Musil.

V 54. minutě stihl Frodl vytěsnit Hrehorčákovu střelu z pozice mezi kruhy, ale o chvíli později se Oceláři radovali. Adámkovu přihrávku usměrnil z předbrankového prostoru za karlovarského gólmana Ondřej Kovařčík. V závěru mohl při power play vyrovnat Beránek, jenže puk skončil vedle levé tyče. Třinci se ještě těsně před koncem zranil útočník Michal Kovařčík.

Konec zápasu
K. Vary : Třinec 2 : 3
(1 : 1, 0 : 1, 1 : 1)
11:46 O. Beránek (V. Jiskra, T. Dello), 48:35 R. Sapoušek (J. Černoch, J. Jaks)
Góly:
16:29 L. Hudáček (T. Kundrátek, A. Nestrašil), 34:03 M. Roman (M. Adámek), 54:11 O. Kovařčík (M. Adámek, M. Marinčin)
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - V. Jiskra, R. Číp, J. Minárik - D. Šťastný, J. Bambula, N. Jones - P. Tomek, F. Koffer, R. Sapoušek - T. Redlich, A. Lukošik
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - D. Kurovský, D. Cienciala, M. Kubiesa - D. Kofroň

Vyloučení: 3:4, Využití: 1:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 25:30, Počet diváků: 5 542 (92 % z kapacity 6 000)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (112 příspěvků)

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Aktualizujeme
Před sparťanskou branku padá pardubický Lukáš Sedlák.

Hokejisté Pardubic zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty, kde zvítězili 2:1 po nájezdech, a vedou 2:1 i v semifinálové sérii. Třinec po dvou domácích výhrách uspěl 3:2 v Karlových Varech a od účasti v...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Aktualizujeme
Před sparťanskou branku padá pardubický Lukáš Sedlák.

Hokejisté Pardubic zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty, kde zvítězili 2:1 po nájezdech, a vedou 2:1 i v semifinálové sérii. Třinec po dvou domácích výhrách uspěl 3:2 v Karlových Varech a od účasti v...

Zlín vyrovnal finále první ligy s Jihlavou, v pátém zápase se bude hrát o mečbol

Gólová radost zlínských hokejistů ve čtvrtém finálovém utkání mezi Zlínem a...

Hokejisté Zlína vyhráli čtvrté finále play off první ligy na domácím ledě nad Jihlavou 5:3 a v sérii na čtyři výhry srovnali stav na 2:2. Berani rozhodli třemi brankami ve druhé třetině, dvakrát se v...

7. dubna 2026  20:06

Hokejová reprezentace odstartovala v Karlových Varech přípravu na květnové MS

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Hokejová reprezentace zahájila v Karlových Varech přípravu před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů....

7. dubna 2026  19:54

Jediná svého druhu. Červenka oslňuje úchvatnou sérií, dotáhne se na Straku?

Roman Červenka z Pardubic nahrává v utkání se Spartou.

Že je Roman Červenka jedinečný, to se dobře ví. Výtečný přehled, geniální nápady a schopnost jimi předčit rychlost soupeře. K takovému hráči patří také jedinečné výkony. Kromě spousty jiných aktuálně...

7. dubna 2026  19:30

Byl to tu můj poslední zápas. Tomášek se smutně loučí. A dál ze Švédska do Pardubic

Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále...

S čím se počítalo dopředu, teď už David Tomášek jen potvrdil. Český hokejista po třech odehraných sezonách a jednom intermezzu v NHL opouští švédský Färjestad. „Ano, byl to tady můj poslední zápas....

7. dubna 2026  13:55

Hajlování v Dallasu. Klub zakázal divákovi vstup po více než čtvrt roce od incidentu

American Airlines Center, aréna hokejových Stars a basketbalových Mavericks v...

Zatímco v NHL vrcholí základní část a Dallas se chystá na vyřazovací boje, tamní hokejový klub musel řešit nepříjemnou situaci. Před několika dny totiž po sociálních sítích začalo kolovat video, na...

7. dubna 2026  13:12

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Páni, to je tak dávno! Hvězdy vzpomínají, jak Sparta a Pardubice bojovaly o titul

Premium
Sparťanští hokejisté se raduji ze zisku extraligového titulu v roce 2007.

Uplynulo už takřka devatenáct let. Od smutku pardubických hokejistů z finálové porážky. A také od sparťanských titulových oslav, v extralize od té doby stále znovu neviděných. Jak si boj o titul z...

7. dubna 2026

Vary na nás vlétnou, my musíme jít do nich, velí třinecký Michal Kovařčík

Karlovarští hokejisté se radují z vedoucího gólu ve druhém semifinálovém utkání...

Zmrtvýchvstáním na Bílou sobotu třinečtí Oceláři zasadili hokejistům Karlových Varů pořádnou ránu. Prohrávali 1:4, načež třemi góly během 129 vteřin ve druhé třetině vyrovnali a Michal Kovařčík 14...

7. dubna 2026  11:55

Pardubické recepty na Spartu: větší klid v šancích a pomoci si přesilovkami

Pardubičtí hráči slaví gól proti Spartě.

V prvním extraligovém semifinále se Spartou inkasovali už ve druhé minutě, ve druhém v sedmé, takže žádná velká změna. Jenže v pozdějším případě to dost přispělo k finální porážce pardubických...

7. dubna 2026  11:11

Winnipeg nedal šanci Seattlu, Kučerov vyrovnal McDavida na čele bodování

Nikita Kučerov z Tampa Bay Lightning slaví svůj gól.

Ve čtyřech pondělních zápasech NHL se z českých hokejistů nikdo nepředstavil. Winnipeg zabojoval o play off výhrou 6:2 nad Seattlem, stejně důležité body uhrálo i San Jose po výsledku 3:2 nad...

7. dubna 2026  6:31,  aktualizováno  7:37

Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

Trenérka Carla Macleodová na české střídačce

Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v...

6. dubna 2026  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.