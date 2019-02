V Česku výjimečné. Když v extralize střílí góly „kluci“ s košíkem

Teď k Janu Myšákovi z Litvínova během dvou kol přibyli hned tři další mladíci, kterým ještě obličej chrání košík. Šestnáctiletý Tobiáš Handl z Olomouce. Jeho o rok starší spoluhráč Matúš Hlaváč. A stejně starý Adam Raška z Třince. Hlaváčova i Raškova trefa z úterka nebyla jen premiérová, ale dostala i punc vítězného gólu. Ten Handlův z neděle vedl aspoň k bodu.

Až se olomoucký Hlaváč po výhře na Spartě bál, jestli ho nezkásnou mazáci: „Doufám, že ne. Jinak budu muset něco ukrást.“

Je fajn, že právě Olomouc, která se rve se Zlínem a Litvínovem o poslední dvě místa pro play off, je odměněna za nasazení mladých. „Roli hraje, že někteří kluci onemocněli a tihle to vzali za správný konec. Vrchol ale není první extraligový gól, tím to teprve začíná. Musí zůstat skromní a musí trénovat ještě víc, aby se protlačili do základních sestav,“ míní Karel Beran, kouč olomoucké juniorky, která Handla a Hlaváče áčku dodala.

Litvínovský talent Jan Myšák naskočil do hokejové extraligy v 16 letech.

Zároveň je zřetelné, že cesta mladíků byla, je a nejspíš dál bude trnitá. Extraligoví kouči hledali odvahu. Třeba v neděli proti Litvínovu raději točili pět beků a Hlaváč, slovenský juniorský reprezentant, seděl na lavičce. Na Spartě i přes brzký gól odehrál sedm a půl minuty, podobně jako třinecký Raška proti Litvínovu. Handl posbíral o minutu víc. To není moc. „Všichni vidí, jaký mají tihle mladí kluci přínos do extraligy a potenciál. Jen bychom si přáli, aby jich bylo víc. Takové hráče náš hokej potřebuje,“ uvedl Radim Skuhrovec, kouč Litvínova i reprezentační sedmnáctky.

Každý z těch tří příběhů je jiný. Handl ještě minulý týden hrál na Evropském olympijském festivalu mládeže v Sarajevu. Byl tam vlajkonošem výpravy, ve finále dal gól, kterým pomohl ke zlatu. Vrátil se v sobotu odpoledne a v neděli už skóroval i v extralize, ve které kdysi hrával jeho otec Pavel.

Hlaváč zase věří, že mu další a další extraligové zápasy pomohou probít se za Slovensko na dubnový světový šampionát osmnáctiletých. Blízko k tomu má i třinecký Raška, jeden z klíčových hráčů reprezentačního výběru Aloise Hadamczika.

Že se všichni tři trefili teď, je do jisté míry náhoda. Zároveň je ale v jejich věku značný rozdíl ve výkonnosti na začátku sezony a nyní v únoru. „Progres je u mladých obrovský. Jsou v klíčovém věku, musí růst a rvát se o dres ve chlapech. Jedna věc je tam vstoupit a druhá je udržet se. Dostat se do dospělého sportu je těžké a miniúspěchy by měly pomoct psychice, aby se v něm skutečně udrželi,“ míní kouč Beran.