Pořád jsem na sebe přísný, ale už se umím i uvolnit, říká brankář Will

Roman Will je pod Ještědem třetím rokem a časem si vydobyl pozici jasné jedničky v liberecké brance. Ve finále je s Bílými Tygry podruhé, před dvěma lety Liberec ztroskotal na Kometě. Tu letos tým kouče Pešána odklidil už v semifinále a teď ho čeká vrchol sezony.

„Finále je nejvíc, co si člověk může přát. Člověk nikdy neví, kdy si ho zahraje znovu. Už se moc těším na první zápas,“ říká 26letý gólman, který má na kontě i jeden start v NHL. „Můžeme dál dělat práci, kterou milujeme. Třinec bude výborný soupeř, jako byla v play off Boleslav i Brno. Bude to parádní série.“ To, že má už letos na kontě 62 zápasů, bere jako dar.

Žádný jiný extraligový gólman toho v téhle sezoně neodchytal víc, strážce liberecké klece je však „železným mužem“, který únavu necítí. „Chci chytat každý zápas a po vyhrané sérii se navíc regeneruje velice lehce,“ říká a chválí náhradního gólmana Marka Schwarze, který mu celou sezonu kryje záda. „Jsem vděčný, jakého tady mám parťáka, neskutečně mi to ulehčuje. I když jsou někdy těžké časy, on mi pomůže. Oba jsme dobří kamarádi a užíváme si to.“

ONLINE: Liberec vs. Třinec První utkání finále hokejové extraligy

V play off má průměr pouhého 1,84 obdrženého gólu na zápas při úspěšnosti zákroků 92,8 procenta. Týmu dodává klid nejen na ledě, ale i v kabině. „Je to velikán mezi gólmany,“ chválí ho trenér Filip Pešán.

K vyrovnanosti a nadhledu se musel propracovat časem. Podle dřívějšího kolegy v liberecké brance Jána Lašáka k sobě býval až příliš kritický. „Musel časem pochopit, že ne všechny puky se dají chytit, že ne všem střelám je reálné čelit zákrokem. To mu nedocházelo a trochu ho to svazovalo,“ řekl Lašák, dnešní kouč slovenských reprezentačních gólmanů, v rozhovoru pro deník Sport.

„Pořád tu přísnost v sobě mám a jsem za ni rád. Jánko Lašák mi ale otevřel oči, pracoval se mnou a ukázal mi, že je potřeba se občas uvolnit,“ komentuje to Roman Will. „Jsem v Liberci už nějakou sezonu a člověk už přece jen může být trochu klidnější. Snažím se soustředit jen na to, co můžu sám ovlivnit. Pro gólmana existuje jen další střela, a to, co bylo předtím, musí hodit za hlavu, jinak by se z toho taky mohl zbláznit.“

Will tvrdí, že i když jde o finále, na bitvy s Třincem se chystá jako na všechny ostatní zápasy. „Pro mě se de facto nic nemění, chytám pořád stejný puk,“ usmívá se. „Na nikoho z hráčů Třince se nesoustředím zvlášť, to bych se extraliga musel soustředit na všechny jejich čtyři pětky. Totéž by vám určitě řekl i třinecký gólman Šimon Hrubec.“

První bitva hokejistů Liberce s Třincem je na programu v liberecké aréně ve čtvrtek od 17 hodin, druhá následuje v pátek ve stejný čas. Pokud se nic zvláštního nestane, existuje jedna jistota: v brance Bílých Tygrů bude znovu stát Roman Will.