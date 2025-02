Mimořádně dramatická extraliga. Pomáhá hokejové soutěži i kritizovaný formát?

Všechny týmy už se přehouply přes padesát bodů. I poslední Vítkovice nasbíraly čtyřicet procent (51 bodů) z maximálního zisku, o tři body před nimi figuruje trio Kladno, Třinec, Olomouc, o další dva Liberec. Za vedoucí Spartou pak Ostravané zaostávají o 34 bodů. Vypadá to jako velké číslo, ale vměstnává se do něj čtrnáct mužstev.

Na prahu 44. kola v extralize panuje velká vyrovnanost.

Podobně působil třeba ročník 2019/20, poslední ve formátu, kdy vyřazovací boje hrálo deset nejlepších. Jenže právě v něm nakonec ztrátu nabrala poslední čtyřka, která už hrála jen o baráž. Nyní minimálně kvartet na spodku pořadí soupeří úplně o všechno.

Je to snad ukázka, že pátou sezonu platný postup má něco do sebe?

„Podle mě je to blbost, ze sportovního hlediska není fér, že se dál dostanou týmy z jedenáctého a dvanáctého místa, které si to nezaslouží. Deset týmů pro mě bylo jakž takž maximem,“ míní bývalý bek Rostislav Klesla, jeden z mnoha kritiků nynějšího formátu.

Rostislav Klesla v roce 2015 jako kapitán třineckých hokejistů

Takto nastavený ho nemá žádná velká evropská soutěž. Snad jen s výjimkou Finska, kde pozici v play off bere namísto obvyklých deseti také dvanáct celků. Jako v extralize putují čtyři do čtvrtfinále a osm do předkola. Nutno ale dodat, že tamní Liiga nově čítá šestnáct účastníků a dva na dně čekají další duely. O udržení.

Výjimečný rok

Ovšem neukazuje se právě nyní, že si i kluby pod desátým místem zaslouží šanci v eliminačních soubojích, když v dlouhodobé bitvě výrazně neztrácejí? Třeba ani osmá Plzeň se šedesáti body není tak odskočená... A lze opravdu hovořit o devalvaci extraligy, když divácký zájem nepolevuje?

Ba naopak, vždyť na spadnutí je návštěvnický rekord, který stanovil zmíněný ročník 2019/20. Obsazenost stadionů atakuje 80% hranici. Sledovanost také nestrádá.

„Tohle je ale výjimečný rok, který se podle mě už nebude opakovat. Nikdo nečekal, že se dole objeví mistrovský Třinec nebo Vítkovice, které kdekdo považoval za černého koně soutěže. Na Kladně je zase Jágr, ten bude vždy v centru zájmu,“ upozorňuje na jednotlivé příběhy probíhající sezony Klesla.

Kladenský Jaromír Jágr po utkání s Libercem.

Někdejší hráč Columbusu či Phoenixu pak dlouhodobější oblibu soutěže u fanoušků hledá v jiných aspektech. Jednak v úspěších českých reprezentací, co k hokeji táhnou obecně.

S tím podle něj souvisí i příchod hvězdných hráčů, které manažeři dovedou zaplatit. Kvalita ligy tak stoupla, což opět přispělo ke zvýšené pozornosti posledních let.

„A to by bylo stejné, i kdyby dál šlo deset týmů,“ zdůrazňuje.

Proč něco měnit?

Formátu navíc vyčítá, že když skoro každý dostává reálnou šanci na postup, nebo se naopak někdo obává hrozby baráže, prakticky vyloučeny jsou kvůli tomu zajímavější trejdy. Kluby se jednoduše nechtějí zbavovat svých hráčů, když jim stále o něco jde.

Přednost podle Klesly dál mají cizinci před českými hráči z první ligy. Týmy prý neriskují, kdyby ale tušily, že se nemají kam posunout, spíš sáhnou k silám z nižší soutěže.

I kvůli ní doufá ve změnu. Tedy ve více změn. Zároveň uznává, že teď systém k atraktivitě přispívá. Týmy vepředu mají motivaci, chtějí si odpočinout vynecháním předkola. O čtvrté místo bojují Boleslav s Hradcem, které od sebe dělí tři body.

Další čtveřice začíná ve vyřazovacích bojích dřív, ale doma. Právě tady, za Plzní, je tabulka nejnašlapanější.

Oscar Flynn z Liberce.

„Možná to cesta je, ale chtělo by to férověji zakomponovat top týmy z první ligy, udělat průvan zespoda a klidně extraligu rozšířit. Když je tak vyrovnaná a kvalitní, nabízí se to,“ přichází Klesla s myšlenkou, co není příliš populární. „Někdo by měl být vizionářem, takhle nejde jet donekonečna. Kdyby týmů bylo víc, formát by šlo akceptovat. Úprava musí jít ruku v ruce s úpravou baráže. Šlo by zavést přímý postup a sestup, ať vidíme nové týmy.“

Fakta Návštěvnost základní části extraligy 2024/25 (srovnání s kompletní ZČ 2023/24) Zápasy: 298 (364)

Diváci: 1,73 mil. (2,02 mil.)

Průměr/utkání: 5 816 (5 562)

Obsazenost hal: 79 % (74 %) Dřívější průměrné počty diváků na utkání v základní části 2022/23: 5 350

2020-2022 (vliv pandemie covidu)

2019/20: 5 724 (dosavadní rekord)

2018/19: 5 401

2017/18: 5 455

Nyní extraliga nabízí drama, avšak v důsledku ponížené. Působí totiž prakticky uzavřeně. Když se celky ve většině shodly, že všechny až na dva jdou do play off, zajistily si klid. Barážový duel odpočatého s unaveným také dopřává výhodu neměnnému složení nejvyšší soutěže.

„Za celý rok se systém na valné hromadě neřešil. Ani týmy nad osmým místem pro změnu moc nebyly, včetně Pardubic. Poslední hlasování dopadlo snad 10:4,“ přiznal ředitel soutěže Martin Loukota. „Hlavní důvod bude nejspíš ten, že se neví, co udělat s týmy pod desátou pozicí. Ze sledovanosti a návštěvnosti víme, že play out není cesta. Ukončit třem klubům sezonu po základní části, to nechceme.“

Navíc, ač formát provází hodně negativních reakcí, klíčová zpráva pro kluby zní jinak. Jejich produktu se daří. Indicií o opaku se jim nedostává. Už jen proto je nic nenutí cokoli na současném fungování měnit.