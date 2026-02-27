Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

20:51aktualizováno  21:08
Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o čtvrté místo. O přímý postup do čtvrtfinále hraje i Liberec, který zvítězil v Mladé Boleslavi 5:4 po prodloužení, a Hradec, jenž uspěl 4:2 na ledě Olomouce.
Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Michal Plutnar z Litvínova sleduje rozehrávku pardubického Romana Červenky.
Miloš Kelemen před brankou Pavla Čajana, vpravo Emanuel Schmiemann.
Zasahuje litvínovský brankář Pavel Čajan zasahuje, puk sleduje i Lukáš Sedlák z...
Vlevo litvínovský Emanuel Schmiemann, vpravo Miloš Kelemen z Pardubic.
V dalších zápasech 49. kola si Kladno vylepšilo pozici v přetahované o play off po výhře 4:2 v Karlových Varech, Kometa porazila Třinec 5:1 a Vítkovice po stíhací jízdě přetlačily České Budějovice 5:4 po prodloužení.

Co přineslo 49. kolo extraligy:

  • Pohár Jaroslava Pouzara míří do Pardubic. Dynamo vyhrálo základní část extraligy poosmé. Za poslední čtyři roky triumfovalo potřetí, loni postoupila z prvního místa do play off Sparta.
  • Nejrychlejší gól extraligové historie. Útočník Michal Řepík se na výhře Sparty podílel dvěma góly a asistencí. Jeho branka po šesti vteřinách hry byla nejrychlejší v extraligové historii. Premiérové čisté konto v sezoně udržel Josef Kořenář.
  • Příslib velkých bitev o čtyřku. Přímý postup do čtvrtfinále zaručí první čtyři místa, tři kola před koncem základní části je na zbývající tři pozice šest kandidátů.
PořadíTýmZápasyVVPPPPGólyBody
1.Pardubice49265711157:10995
2.Plzeň49225814132:10084
3.Liberec49233914135:11484
4.Hradec Králové49228217132:11284
5.Sparta49226417151:12482
6.Karlovy Vary49226417130:12382
7.Třinec49226318140:12681
  • Střelecký zmar Třince v Brně. Hosté domácí Kometu přestříleli 43:27, ale to je při prohře o čtyři branky smutná statistika.
  • Vítkovické povstání. Domácí prohrávali už 0:3, během necelých pěti minut však ve druhé části srovnali, pak dokonce chvíli vedli, aby nakonec druhou výhru z posledních deseti kol vydřeli v prodloužení.

Litvínov – Pardubice 1:4

Poslední Litvínov vyšel poosmé v řadě naprázdno. Dynamo vyhrálo i čtvrtý vzájemný duel sezony, gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel lídr extraligové produktivity Roman Červenka.

V první šanci zápasu se ocitl pardubický Sobotka, ale zblízka sedícího Čajana nepřekonal. Brankář Litvínova vyřešil i následný závar. Neujala se ani Smejkalova další možnost. Na střely úvodní dvacetiminutovka skončila 7:10, tu nejnadějnější litvínovskou vyslal z prvního dotyku Hlava na připraveného Willa.

Východočeši se ve druhé třetině trefili dvakrát v rozmezí necelých dvou a půl minuty v pětiminutové přesilové hře. Ještě předtím se ocitl v příležitosti Vondráček, jenže v pokleku minul zčásti odkrytou branku.

Vladimír Sobotoka v červeném překonává Pavla Čajana.

Brožovo vyloučení do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku pak ztrestal Kaut, který střelou z voleje překonal Čajana. V pokračující početní výhodě se prosadil Sobotka, který si nabruslil před branku a gólmana překonal kličkou do bekhendu. Hosté ještě měli šanci díky Kondelíkovi, ale tu domácí brankář zneškodnil.

V poslední části hry nejprve snížil domácí kapitán Sukeľ v přesilové hře, když skočil po vyraženém puku a úspěšně ho dorazil. Jenže další olympionik Červenka sebral Litvínovu naději, když si najel mezi kruhy a střelou přes obránce překonal Čajana. Dorážkou mezi gólmanovy betony zpečetil výhru hostů Smejkal.

Tipsport extraliga 2025/26
27. 2. 2026 17:30
Konec zápasu
Litvínov : Pardubice 1 : 4
(0 : 0, 0 : 2, 1 : 2)
Góly:
48:31 M. Sukeľ (M. Moravčík, P. Koblasa)
Góly:
27:05 M. Kaut (J. Košťálek, R. Červenka), 29:31 V. Sobotka (M. Tourigny, R. Červenka), 51:31 R. Červenka (J. Mandát), 57:22 J. Smejkal (J. Košťálek, J. Kondelík )
Sestavy:
P. Čajan - K. Czuczman, Q. Schmiemann - F. Gajdoš, A. Polášek - M. Moravčík, M. Komuls - M. Plutnar - N. Hlava, D. Kaše, M. Maštalířský - M. Hännikäinen, M. Sukeľ, P. Koblasa - T. Pištěk, A. Holmström, M. Čajkovič - P. Zygmunt, O. Jurčík, J. Brož
Sestavy:
R. Will - M. Tourigny, J. Ludvig - P. Čerešňák, T. Dvořák - J. Košťálek, L. Hájek - D. Gazda, O. Mikliš - J. Mandát, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - M. Kaut, V. Sobotka, R. Kousal - T. Vondráček, P. Poulíček, S. Fejes

Vyloučení: 4:4, Využití: 1:2, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 22:25, Počet diváků: 3 535 (59 % z kapacity 6 011)

Mladá Boleslav – Liberec 4:5P

Bílí Tygři ztratili dvoubrankový náskok, ale v čase 60:28 rozhodl Jasper Weatherby.

Tipsport extraliga 2025/26
27. 2. 2026 17:30
Konec zápasu
Ml. Boleslav : Liberec 4 : 5P
(0 : 1, 2 : 2, 2 : 1, 0 : 1)
Góly:
21:50 J. Buchtele (C. Berglund, D. Lakatoš), 36:08 V. Malínek, 48:22 F. Pyrochta (F. Pavlík, C. Berglund), 58:28 F. Pavlík (D. Lakatoš)
Góly:
10:57 M. Faško-Rudáš (S. Petrovský, J. Weatherby), 22:28 R. Lenc (F. Sandberg, A. Najman), 23:33 R. Lenc (F. Sandberg, S. Petrovský), 44:02 T. Galvas (F. Sandberg, R. Šimek), 60:28 J. Weatherby (R. Šimek)
Sestavy:
D. Furch - A. Jánošík, F. Pyrochta - A. Vlasák, F. Pavlík - M. Skärberg, A. Lintuniemi - T. Čermák - P. Skalický, T. Fořt, R. Koblížek - J. Buchtele, C. Berglund, D. Lakatoš - O. Procházka, D. Gríger, A. Rekonen - J. Lichtag, J. Závora, V. Malínek - F. Suchý
Sestavy:
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - M. Baránek - R. Lenc, A. Najman, F. Sandberg - S. Petrovský, J. Weatherby, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar

Vyloučení: 4:5, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 23:30, Počet diváků: 3 599 (86 % z kapacity 4 200)

Vítkovice – České Budějovice 5:4P

Vítkovice se na ostravském ledě představily znovu po 40 dnech, ale začátek jim vůbec nevyšel. Hosté odstartovali aktivněji, Štencel si ve čtvrté minutě udělal v útočném pásmu z protihráčů kužely a snadno zasunul puk za Hrachovinu.

Budíček nepřišel, naopak v deváté minutě šli čtyři domácí po Ordošovi a neobsazený Harris jeho vyraženou střelu lehce doklepl do sítě. Kouč domácích Václav Varaďa si tak už v čase 8:55 bral time-out, aby svým svěřencům mohl domluvit.

Budějovičtí hokejisté oslavují gól na ledě Vítkovic.

Ostravané ve zbytku první dvacetiminutovky srovnali hru a nenabídli soupeři už žádnou další vyloženou šanci ani v jeho dvou slepených přesilovkách. Do druhého dějství vstoupili živěji, jenže při další soupeřově přesilovce z Ordošovy dorážky inkasovali potřetí.

Zmrtvýchvstání Vítkovic to pouze o trochu oddálilo. Domácí se nakopli první brankou, kterou dal švihem pod břevno Zbořil v 28. minutě, a to byl očividně spínač, který Ostravané potřebovali.

Z následujícího tlaku se jim rychle povedlo vyrovnat, když Šír zblízka překonal Kloučka a Abdul pak z osy zápěstím vyrovnal. Na tři branky stačilo Vítkovicím 296 vteřin.

Ještě ve druhé části mohl skóre otočit Yetman, ale v přesilovce jeho rána trefila Kloučka. Obrat Vítkovice dokončily v nástupu do třetí části. I kratičká, devítisekundová přesilovka pět na tři stačila, aby Nellis po vyhraném buly zblízka dorazil puk za Kloučka.

Motor to ale nesrazilo na kolena a postupně znovu přebral aktivitu. Beránek v 49. minutě srovnal a zahájil opětovnou ofenzivu Jihočechů, kteří měli v tlaku několik šancí na vedoucí gól, ale Ordoš, Olesen ani Lantoši Hrachovinu nepřelstili. V prodloužení se hostům vymstilo špatné střídání a v oslabení je dorazil baseballovou trefou ze vzduchu Wesley.

Tipsport extraliga 2025/26
27. 2. 2026 17:30
Konec zápasu
Vítkovice : Č. Budějovice 5 : 4P
(0 : 2, 3 : 1, 1 : 1, 1 : 0)
Góly:
27:42 J. Zbořil (J. Abdul), 31:25 J. Šír (K. Macias, J. Leahy), 32:43 J. Abdul (C. Yetman), 41:12 A. Nellis (M. Hrivík, J. Wesley), 62:16 J. Wesley (C. Yetman, A. Nellis)
Góly:
3:49 J. Štencel (B. Harris, J. Ordoš), 8:55 B. Harris (J. Ordoš, N. Olesen), 23:02 J. Ordoš (R. Lantoši, P. Pýcha), 48:13 M. Beránek (R. Vráblík, J. Štencel)
Sestavy:
D. Hrachovina - J. Leahy, S. Kňažko - P. Demel, J. Wesley - J. Zbořil, V. Port - V. Budík - J. Abdul, A. Nellis, C. Yetman - M. Hrivík, M. Hanzl, L. Edmonds - P. Hauser, J. Šír, K. Macias - V. Lednický, J. Hladonik, . Troock - M. Přibyl
Sestavy:
M. Klouček - O. Vála, O. Kachyňa - T. Cibulka, Š. Kubíček - J. Štencel, R. Vráblík - P. Pýcha - A. Holešinský, M. Bulíř, R. Lantoši - J. Ordoš, B. Harris, N. Olesen - M. Beránek, F. Přikryl, Š. Hoch - T. Chlubna, M. Toman, P. Novák

Vyloučení: 4:4, Využití: 2:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 34:27, Počet diváků: 4 525 (46 % z kapacity 9 833)

Olomouc – Hradec Králové 2:4

Tipsport extraliga 2025/26
27. 2. 2026 18:00
Konec zápasu
Olomouc : Hradec Kr. 2 : 4
(1 : 0, 0 : 3, 1 : 1)
Góly:
15:47 P. Fridrich (J. Orsava, R. Krastenbergs), 58:24 D. Vitouch (J. Ondrušek, J. Orsava)
Góly:
23:34 A. Tamáši (A. Jergl, J. Pour), 24:46 M. Kohout (T. Kivistö, G. McCormack), 30:00 A. Jergl, 57:50 R. Pavlík (L. Radil, G. McCormack)
Sestavy:
M. Machovský - J. Ondrušek, A. Rutar - T. Cosgrove, E. Stella - R. Petrovický, D. Škůrek - D. Řezníček, A. Rašner - P. Fridrich, D. Vitouch, J. Orsava - K. Plášek, L. Nahodil, J. Navrátil - R. Krastenbergs, S. Kusko, O. Matýs - D. Ministr, L. Anděl, J. Doktor
Sestavy:
S. Škorvánek - P. Kalina, T. Pavelka - T. Kivistö, R. Pilař - M. Vukojevic, G. McCormack - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - J. Pour, A. Tamáši, A. Jergl - M. Kohout, K. Klíma , S. Moses - P. Hašek, C. Bunnaman, M. Nenonen

Vyloučení: 1:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 22:22, Počet diváků: 4 671 (85 % z kapacity 5 500)

Kometa Brno -Třinec 5:1

Obhájci titulu si zajistili účast v předkole play off, Oceláře porazili doma popáté za sebou.

Tipsport extraliga 2025/26
27. 2. 2026 18:00
Konec zápasu
Kometa : Třinec 5 : 1
(1 : 0, 2 : 1, 2 : 0)
Góly:
2:54 J. Kos (M. Ďaloga, R. Ferda), 25:43 F. Král (L. Zábranský, Š. Stránský), 32:07 Š. Stránský (M. Ďaloga, T. Zohorna), 46:29 L. Zábranský (A. Kollár, K. Pospíšil), 48:12 A. Kollár (K. Pospíšil, T. Beroun)
Góly:
39:47 M. Daňo (L. Hudáček, P. Koch)
Sestavy:
A. Stezka - L. Zábranský, F. Král - T. Bartejs, M. Ďaloga - T. Beroun, M. Gulaši - J. Jurný - J. Flek, T. Zohorna, K. Pospíšil - D. Moravec, A. Kollár, Š. Stránský - M. Hartl, A. Ilomäki, L. Cingel - R. Ferda, A. Zbořil, J. Kos - J. Ekrt
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - T. Kundrátek, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - D. Cienciala, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - M. Daňo, M. Roman, P. Hrehorčák

Vyloučení: 2:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 42:22, Počet diváků: 7 700 (100 % z kapacity 7 700)

Karlovy Vary – Kladno 2:4

Lepší vstup do zápasu měli hosté. Po devíti minutách se do přečíslení dva na jednoho dostali Procházka s Formanem a druhý jmenovaný otevřel skóre zápasu. V 15. minutě bylo na lavičce Rytířů ještě veseleji. Martin Jandus v útočném pásmu převzal Melkovu nahrávku, napřáhl na pravém kruhu pro vhazování a příklepem prostřelil Frodla.

Energie se do první šance dostala až ve 24. minutě, kdy se kapitán Černoch po několika odrazech objevil sám před poloodkrytou brankou. V zakončení ale selhal, puk mu zůstal pod nohama a zkušený útočník z hranice brankoviště minul.

Momentka z utkání Karlovy Vary - Kladno.

Těsně před polovinou základní hrací doby už domácí snížili. Třetí formace zamkla Kladno v obranném pásmu a tlak ukončil gólem Minárik. Slovenský forvard se po Lukošikově nahrávce objevil sám mezi kruhy a v ideální střelecké pozici nezaváhal.

Energie ve druhé dvacetiminutovce přidala a ve 32. minutě byla blízko vyrovnávací brance, talentovaného Tomka ale ve stoprocentní příležitosti zastavil vyrážečkou Brízgala. Tlak domácích však pokračoval a o vyrovnání se nakonec postaral Koffer.

Ve třetí části se Rytíři dostali zpět do vedení. V čase 44:09 znovu propadla domácí obrana a přečíslení dva na jednoho tentokrát vyřešil Marcel. Někdejší mládežnický reprezentant položil jediného vracejícího se beka a jeho nabídku využil Ojamäki.

V polovině třetí třetiny hrála Energie po Melkově faulu pětiminutovou přesilovou hru, nabídnutou příležitost ale nevyužila. Domácí při závěrečném risku bez brankáře inkasovali od Vigneaulta čtvrtý gól a prohráli i druhý zápas po olympijské pauze.

Tipsport extraliga 2025/26
27. 2. 2026 18:00
Konec zápasu
K. Vary : Kladno 2 : 4
(0 : 2, 2 : 0, 0 : 2)
Góly:
27:08 J. Minárik (A. Lukošik), 31:24 F. Koffer (D. Moravec)
Góly:
9:00 M. Forman (M. Procházka, P. Pietroniro), 14:20 M. Jandus (A. Melka, O. Lisler), 44:09 N. Ojamäki (M. Marcel), 59:54 S. Vigneault (M. Forman)
Sestavy:
D. Frodl - M. Kočí , T. Dello - D. Mikyska, R. Mamčics - D. Moravec, K. Dyk - J. Myšák, V. Jiskra, J. Černoch - D. Šťastný, R. Sapoušek, N. Jones - A. Lukošik, J. Minárik, H. Egle - P. Tomek, T. Pastor, M. Váňa - F. Koffer
Sestavy:
A. Brízgala - G. Mendel, M. Jandus - T. Tomek, P. Pietroniro - W. Wylie, M. Houdek - J. Trojna - D. Audette, T. Robins, N. Ojamäki - M. Marcel, S. Vigneault, K. Klíma - M. Forman, A. Melka, M. Procházka - O. Lisler, O. Bláha, M. Ryšavý - A. Bareš

Vyloučení: 2:7, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 5 316 (89 % z kapacity 6 000)

Sparta – Plzeň 3:0

Domácím se ideálně vydařil vstup do utkání. Bezprostředně po úvodním buly se dostal před brankáře Malíka osamocený Řepík a po šesti sekundách hry otevřel skóre. Útočník Sparty se tak stal střelcem nejrychlejšího gólu v extralize. Asistenci si připsal kapitán Chlapík, jenž nastoupil poprvé po olympijské přestávce.

Plzeň ale rychle inkasovaná branka nepoznamenala a měla více ze hry. Ústřední postavou tak byl domácí gólman Kořenář, jenž Spartu podržel i při Mašínově vyloučení.

Michal Řepík ze Sparty slaví se spoluhráči gól po šesti vteřinách v utkání proti Plzni.

Pražané mohli udeřit i na začátku druhé části, Hykovu šanci ale zlikvidoval Malík. Sparta následně srovnala hru a byla nebezpečnější, na druhý gól si ale museli fanoušci počkat až do 37. minuty. Poté, co Západočeši nevyužili druhou přesilovou hru, se z otočky prosadil opět Řepík.

Bleskově mohl odpovědět Teplý, Kořenář byl ale připravený. Stejně jako na druhé straně Malík proti Chlapíkovi i Shoreovu zakončení.

Plzeň se tlačila za snížením a hned v úvodních sekundách třetí třetiny hosté dvakrát prověřili Kořenáře. V 47. minutě byl blízko gólu Měchura, sparťanský brankář ale oba pokusy nejlepšího střelce hostů vyrazil.

V 53. minutě byl vyloučen Mikko Petman a Pražané hned první přesilovou hru v zápase využili. Pohotovou dorážkou se prosadil Špaček.

