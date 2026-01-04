Slavia jasně podtrhla vedení první ligy, ze dna se odlepil Zlín

Slávisté v prvním utkání v novém roce napravili předchozí porážku 4:6 s Porubou. K výhře nad Přerovem přispěl dvěma góly Daniel Kružík, který tak oslavil nedávné prodloužení smlouvy. Zubři neuspěli po sérii pěti vítězství, domácí hokejisté je přestříleli jednoznačně 42:17.
Čtvrté Litoměřice v regionálním derby porazily Chomutov 5:1. Zápas rozhodly v druhé třetině, kdy třemi góly během tří minut a 15 sekund zvýšily na 4:0. Kapitán Filip Kuťák se podílel na výhře brankou a dvěma asistencemi.
Předposlední místo v tabulce opustily Pardubice B, které si připsaly cennou výhru nad Kolínem. Rezerva Dynama zvítězila potřetí za poslední čtyři zápasy. Pardubického gólmana Tomáše Vomáčku překonal jen Lukáš Pajer, který v 51. minutě snížil na 1:3.
Z posledního místa se odlepil Zlín, který porazil 2:0 Frýdek-Místek. Obě branky padly už v první třetině. Podruhé v sezoně se v dresu Beranů trefil čtyřicetiletý útočník Bedřich Köhler, někdejší extraligový šampion, který přišel týmu v průběhu soutěže pomoct z druholigového Uherského Brodu.
Vsetín zvítězil 5:3 na ledě Sokolova a po příchodu trenéra Luboše Jenáčka vyhrál čtvrtý z pěti zápasů. Rozhodující branku vstřelil v čase 58:47 Erik Pospíšil.
Nejdelší vítěznou sérii v soutěži má momentálně Tábor. Nováček první ligy vyhrál počtvrté za sebou. V Moravských Budějovicích zvítězil nad Třebíčí 4:3 v prodloužení, které rozhodl Josef Hasman. Dvakrát skóroval Václav Karabáček, který bodoval poprvé v sezoně.
14:14 Sadovikov (Kordule, Ondračka)
15:30 Köhler (Talafa, Sedláček)
Huf (Čiliak) – Aubrecht, Veber, Štibingr, Ondračka, A. Salonen, Riedl (A), Talafa – Říčka, Holík (C), Paukku – Válek, Heš, Šlahař – Kordule, Sadovikov, Z. Doležal – Mužík, Sedláček (A), Köhler – Gago.
Schnattinger (Forst) – Urbanec, Teper (A), Hrbas, Haman, Kalkis, Průšek – Volas, Klimek (C), Ostřížek (A) – Cedzo, Kofroň, Střondala – Matiaško, Kozlík, Tyczynski – Svačina, Ižacký, Macháček – Ramik, Všetečka.
Rozhodčí: Tomáš Micka – Jakub Gebauer, Jan Vašíček – Martin Tvrdý
Počet diváků: 2061
16:53 Kalužík (Chabada)
32:45 Hrníčko (Pochobradský)
42:56 Fiala
58:05 Herčík (Rákos)
50:10 Pajer (Štohanzl, Kolmann)
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Švec – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Pochobradský, Hrníčko, Formánek – Pavlata, Urban, Žálčík – Rouha, Fiala, Kalužík.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec, T. Tůma – Haas, Štohanzl, A. Adamec – Šimek, P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Skořepa (A), Zvagulis – Pokorný, Pajer, Berger – M. Vlasák.
Rozhodčí: Mrkva, Petružálek – Bohuněk, Bartoň
Počet diváků: 222
04:24 Čermák (Průžek, Trunda)
21:33 Holý (Polák, Přikryl)
26:16 Průžek (Trunda)
33:44 Čermák (Trunda, F. Kočí)
43:52 Kružík (Šťovíček)
49:02 Kružík (Holý, Š. Havránek)
46:52 Boltvan (Nášel)
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), Perčič, Š. Havránek, Holý (C), Hrdinka, F. Kočí, Stejskal – Šťovíček, Polák, Kružík – Matěj Beran, Přikryl, Gricius – Průžek, Trunda, Čermák – Berka, Tichý, Slavíček.
Němeček (Švančara) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Zubíček – Adámek, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, A. Zeman – David Dobša, Nášel, Boltvan – Koudela.
Rozhodčí: Kostourek, Kosnar – Maštalíř, Maňák
Počet diváků: 1312
17:52 Osmík (Vracovský)
31:34 Dalecký (Číp, Pinkas)
54:47 Vrhel (M. Váňa, M. Adámek)
13:35 E. Pospíšil (Prokeš)
14:48 Matějček (M. Novák, Straka)
50:11 Šmerha (Jandus, Slováček)
58:47 E. Pospíšil (Dědek, Slováček)
59:13 Š. Bláha
Habal (Stuchlík) – Klejna, Rohan (A), Nedelka, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Vogel – Číp, Dalecký (A), Krežolek – Janata, Osmík, Vracovský – Vrhel, T. Knotek, Kupčo – M. Váňa, M. Adámek, Šlechta.
Honzík (Ceglinski) – Stříteský, Hryciow, Slováček (C), Staněk (A), Dujsík, Marcel, Zahradníček – Rob, Prokeš, Jandus – Šmerha, M. Novák, Valtonen – E. Pospíšil, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský.
Rozhodčí: Jakub Valenta, Luboš Čamra – Petr Baxa, Filip Sýkora
Počet diváků: 489
00:23 Bernovský (Kuťák, Žovinec)
29:13 Tomov (Kuťák, Plos)
32:16 R. Chlán (Žmola)
32:28 Kuťák (Plos, Suhrada)
54:32 Hujer (Lang, Žovinec)
41:30 P. Chlán (Ouřada, Sklenář)
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), Vandas, Tomov, Pavlák, J. Tůma – Plos, Kuťák (C), Bernovský – Costa, Kern, Lang – F. Novák, Hujer, Jelínek – Stěpančuk, Žmola, R. Chlán.
T. Král (33. Vay) – Jenáček, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Ulrych (C), Krutil, Havel, Žižka – Káňa, Eret, Coskey (A) – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Ouřada, P. Chlán, Sklenář – Havelka, Koblížek, M. Tůma (A).
Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Kokrment, Juránek
Počet diváků: 1209
04:54 E. Mareš (Kučera, Vodný)
05:40 Bittner (Vodný, Stehlík)
45:52 Psota (Bittner, Vodný)
04:34 Karabáček (Hasman)
14:11 Červený (Hruška, Pech)
28:20 Karabáček (Jungwirth, Cícha)
62:06 Hasman (Weinhold)
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Jenyš – Jaša.
Žajdlík (Málek) – Srdínko, Plášil (A), Bernad, Benda, Hubata, Weinhold, Cícha, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Matai – Jungwirth, Červený, Valský – Hasman, Dančišin, Karabáček – T. Doležal, Babka, Handl.
Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Otáhal, Komínek
Počet diváků: 471
Tabulka
|1.
|Slavia Praha
|36
|22
|3
|2
|9
|111:73
|74
|2.
|Jihlava
|34
|18
|4
|4
|8
|98:72
|66
|3.
|Kolín
|36
|19
|2
|5
|10
|94:79
|66
|4.
|Litoměřice
|36
|18
|2
|3
|13
|115:108
|61
|5.
|Vsetín
|36
|12
|9
|4
|11
|103:93
|58
|6.
|Přerov
|36
|14
|6
|1
|15
|81:89
|55
|7.
|Třebíč
|36
|13
|4
|7
|12
|92:97
|54
|8.
|Tábor
|36
|12
|5
|5
|14
|93:99
|51
|9.
|Chomutov
|36
|13
|1
|6
|16
|91:100
|47
|10.
|Sokolov
|36
|9
|8
|4
|15
|89:109
|47
|11.
|Pardubice B
|37
|10
|6
|3
|18
|97:105
|45
|12.
|Zlín
|37
|12
|2
|5
|18
|75:97
|45
|13.
|Poruba
|35
|11
|3
|3
|18
|99:108
|42
|14.
|Frýdek-Místek
|35
|11
|2
|5
|17
|88:97
|42