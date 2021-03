Hokejisty Liberce čekají klíčové bitvy o postup do čtvrtfinále play off

Play off doma Ať už hokejisté Liberce postoupí do čtvrtfinále nebo do předkola, je jisté, že budou muset dál hrát před prázdnými tribunami. Klub Bílých Tygrů proto pro fanoušky připravil speciální balíčky, které pomohou dotvořit hokejovou play off atmosféru v domácnostech. „Další výraznou novinkou pak bude prémiový online obsah, který během play off nabídne exkluzivní pohledy do zákulisí tygří kabiny, stejně jako bezprostřední dojmy a reakce hráčů, trenérů a dalších osobností klubu,“ uvedl klub v tiskové zprávě. Už ve středu také spustil netradiční předprodej vstupenek na play off. V ceně tentokrát nejsou vstupy na jednotlivé zápasy, ale unikátní upomínkové předměty, občerstvení s dovozem až domů a online vysílání. Vstupenky a balíčky lze zakoupit na profilu Bílých Tygrů na TicketPortal.cz., ceny se pohybují od 300 Kč za prémiový online balíček (na celé play off) po 5000 Kč za balíček, který obsahuje originál hokejku jednoho z vybraných hráčů Bílých Tygrů.