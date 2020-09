Hokejisté Zlína přišli o generálku, náhradu za Kometu ale nehledají

Hokejisté PSG Zlín mají za sebou extraligovou generálku, aniž to tušili. Domácí porážka 1:5 od Brna byla jejich posledním přípravným zápasem. O čtvrteční odvetu na ledě Komety přišli poté, co se jejich soupeř odebral do dobrovolné karantény.