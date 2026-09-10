Zopakovat minulou sezonu bude těžší, tuší kapitán plzeňských hokejistů Jeřábek

„Určitě tam respekt s ohledem na výsledek minulé sezony je. Na druhou stranu si myslím, že můžeme být zdravě sebevědomí a vstoupit do extraligové sezony s patřičnou sebedůvěrou,“ říká Jeřábek.
Dvěma výhrami jste úspěšně vstoupili do Ligy mistrů. Splnila evropská konfrontace vaše očekávání?
Potkat špičkové týmy je výborná příležitost, jak si vyzkoušet různé herní styly i jiné pojetí hokeje. Na úvod jsme zvládli souboj s Rögle, pak se trochu trápili s Tychy. Ale máme šest bodů, což je skvělý start. Teď nás čekají venkovní zápasy, ve kterých budeme chtít navázat na předchozí duely.
Na střídačce kvůli zdravotním problémům ještě nějaký čas bude chybět trenér Jandač. Je to velká komplikace?
Z pohledu hráčů si myslím, že změna není až tak velká. Trenér není na lavičce, ale sleduje zápasy a je s námi v kontaktu. Intenzitu, kterou od nás vyžaduje, se snažíme plnit a hlavně my starší koukáme na to, abychom si ani při tréninku nedali nic zadarmo.
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Kádr se oproti loňsku trochu změnil a také omladil. Podařilo se novým hráčům zapadnout do týmu?
Hlavně do obrany přišli mladší kluci, ale vepředu je tým hodně podobný. Doufám, že budou vidět vazby, které jsme tu měli minulý rok, to by mohla být nějaká naše výhoda. Fajn do toho zapadli i kluci ze zámoří, kterým jsme snad trochu pomohli. Dylanovi (MacPhersonovi) se navíc nedávno narodilo první dítě, takže jsme najednou měli víc témat, která jsme společně mohli probírat.
Máte jeden z nejnižších věkových průměrů, bude pro vás složitější mladý tým ukočírovat?
Neřekl bych, že složitější. Máme tady hodně kluků, kteří chtějí udělat další krok a postupně se posouvat mezi lídry. Je dobře, že se těch rolí nebojí. Někdo z nich už minulou sezonu vyskočil a doufám, že další na to letos navážou. Tři zápasy v přípravě se mohou zdát málo, ale postupně vytváříme automatismy a získáváme herní praxi. Myslím, že jsme dobře připravení, už minulý rok jsme si v kabině něco nastavili a věřím, že na to dokážeme navázat.
Bude extraliga letos ještě vyrovnanější?
Myslím, že to letos bude platit ještě víc. Nebude asi v lize tým, který by nemohl porazit jiného soupeře. Body si budou brát všichni a zase to bude o momentální formě a samozřejmě i zdravotním stavu jednotlivých hráčů. Svým způsobem nám loňská sezona pomáhá, ale vždy je těžší něco zopakovat a potvrzovat. Takže půjdeme do toho s respektem, ale zároveň sebevědomě.