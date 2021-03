Dělejte to správně, nebo vůbec. Radegast index je u hokejistů na pranýři

Nelíbí se jim roky přetřásané tabulkové odstupné, kvůli kterému se dostávají do konkurenční nevýhody oproti zahraničním hráčům. Protože „nákup“ těch českých vyjde kluby mnohem dráž. Dost často je štve i hraní o vánočních svátcích, byť za normálních okolností právě tou dobou zimáky praskají ve švech. To vše se dalo očekávat. Ovšem z velkého průzkumu iDNES.cz a MF DNES, do kterého se zapojilo 245 hráčů extraligy, vyšla z odpovědí na otázku, co se jim na soutěži nelíbí, ještě jedna opakující se námitka: Nepřesné statistiky Radegast index!