„Mám radost, puk mi kluci schovali, ale týmové body by byly důležitější,“ mračil se dvaatřicetiletý hráč po úterní porážce 1:3 s Karlovými Vary.
Dva Žovincovy paradoxy.
První, do extraligy se vrátil po 14 letech. Naposledy ji hrál ve Spartě jako junior. „Pořád jsem věřil, ale očekávání už bylo menší. Neustále jsem makal a byl jsem překvapený, že to přišlo.“
Druhý, střídá kluby v opačném rozpoložení. S prvoligovými Litoměřicemi je na čele tabulky bez ztráty bodu, s extraligovým Kladnem poslední a během zatím čtyřzápasové výpomoci s nimi ani jednou nevyhrál. Větší kontrast zažívat nemůže.
„Všechno je o hlavě. Když přijedu z Litoměřic do Kladna, snažím se nepřipouštět si situaci, v jaké jsme. Je to těžké. Podobné období, když jsme byli dole, jsem zažil už asi dvakrát. A zlomit se to musí každodenní prací na tréninku, řešit detaily.“
V nich spatřuje Žovinec i odlišnosti mezi svými dvěma působišti. „Rozdíl mezi soutěžemi je v rychlosti a v detailech, ale v Litoměřicích je máme pořešené,“ tvrdí. „Extraligu si však taky užívám. Je fajn, že můžu vypomoct, snažím se o to každým střídáním.“
Proti Karlovým Varům udeřil hned v tom prvním střelou od modré čáry. „Nebyl jsem si jistý, jestli gól bude můj, puk se nějak odrazil. Byl náš plán to takhle hrát, ale pak už se nám to nedařilo. Nedávali jsme šance, chodili jsme málo do brány,“ naše pihy na kladenském výkonu, který přinesl už sedmou porážku v řadě a další ukotvení na dně. „Myslím, že jsme do toho dupali, hráli jsme dobře, ale zase jsme po chybách dostali góly.“
I táta, bývalý trenér české fotbalové reprezentace žen, by syna pochválil za jeho první extraligovou trefu. „Asi by řekl, že dobrý. Ale radši bych bral tři body. Musíme se zvednout…“
V první lize má Žovinec úctyhodné statistiky: 9 klubů, 727 zápasů, 63 gólů, 144 asistencí. „Letí to, ale pořád se cítím mladý,“ usmíval se, když v zimě dostal od Litoměřic dres s číslem milníku, tedy sedmistovkou. „Hokej se změnil a zrychlil, chci si ho užívat, vyhrávat a stíhat mladým, což se mi snad daří.“
Pokud se Kladno konečně zvedne, tak Žovinec by se v případě pokračujícího záskoku ocitl už jen v jedné, vítězné realitě. Vydrží-li úspěšná vlna i v Litoměřicích, samozřejmě.