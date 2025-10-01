Tipsport extraliga 2025/26

Žovincovy paralelní světy: samé prohry v Kladně, samé výhry v Litoměřicích

Petr Bílek
  14:33
Jako by se pohyboval v paralelních světech. V Litoměřicích jen vítězí, v Kladně jen prohrává. Zkušený hokejový obránce Dušan Žovinec si alespoň v dresu Rytířů odškrtl jednu splněnou metu: první gól v extralize. V době, kdy už v to možná ani nedoufal, se třemi křížky na krku.
Kladno, 30. 9. 2025, Rytíři Kladno - Karlovy Vary, hokejová extraliga. Rytíři...

Kladno, 30. 9. 2025, Rytíři Kladno - Karlovy Vary, hokejová extraliga. Rytíři Slaví gól Dušana Žovince (uprostřed). | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Kladno, 30. 9. 2025, Rytíři Kladno - Karlovy Vary, hokejová extraliga. Fanoušci...
Kladenský zmar.
Hokejisté Kladna jsou zklamaní z prohry proti Karlovým Varům.
Kladenský Miroslav Forman nahání Víta Jiskru z Karlových Varů.
14 fotografií

„Mám radost, puk mi kluci schovali, ale týmové body by byly důležitější,“ mračil se dvaatřicetiletý hráč po úterní porážce 1:3 s Karlovými Vary.

Dva Žovincovy paradoxy.

První, do extraligy se vrátil po 14 letech. Naposledy ji hrál ve Spartě jako junior. „Pořád jsem věřil, ale očekávání už bylo menší. Neustále jsem makal a byl jsem překvapený, že to přišlo.“

Druhý, střídá kluby v opačném rozpoložení. S prvoligovými Litoměřicemi je na čele tabulky bez ztráty bodu, s extraligovým Kladnem poslední a během zatím čtyřzápasové výpomoci s nimi ani jednou nevyhrál. Větší kontrast zažívat nemůže.

Pan Jágr se zranil, Kladnu nepomohl. Body potřebujeme jako sviňa, hlesl záskok

„Všechno je o hlavě. Když přijedu z Litoměřic do Kladna, snažím se nepřipouštět si situaci, v jaké jsme. Je to těžké. Podobné období, když jsme byli dole, jsem zažil už asi dvakrát. A zlomit se to musí každodenní prací na tréninku, řešit detaily.“

V nich spatřuje Žovinec i odlišnosti mezi svými dvěma působišti. „Rozdíl mezi soutěžemi je v rychlosti a v detailech, ale v Litoměřicích je máme pořešené,“ tvrdí. „Extraligu si však taky užívám. Je fajn, že můžu vypomoct, snažím se o to každým střídáním.“

Proti Karlovým Varům udeřil hned v tom prvním střelou od modré čáry. „Nebyl jsem si jistý, jestli gól bude můj, puk se nějak odrazil. Byl náš plán to takhle hrát, ale pak už se nám to nedařilo. Nedávali jsme šance, chodili jsme málo do brány,“ naše pihy na kladenském výkonu, který přinesl už sedmou porážku v řadě a další ukotvení na dně. „Myslím, že jsme do toho dupali, hráli jsme dobře, ale zase jsme po chybách dostali góly.“

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

I táta, bývalý trenér české fotbalové reprezentace žen, by syna pochválil za jeho první extraligovou trefu. „Asi by řekl, že dobrý. Ale radši bych bral tři body. Musíme se zvednout…“

V první lize má Žovinec úctyhodné statistiky: 9 klubů, 727 zápasů, 63 gólů, 144 asistencí. „Letí to, ale pořád se cítím mladý,“ usmíval se, když v zimě dostal od Litoměřic dres s číslem milníku, tedy sedmistovkou. „Hokej se změnil a zrychlil, chci si ho užívat, vyhrávat a stíhat mladým, což se mi snad daří.“

Pokud se Kladno konečně zvedne, tak Žovinec by se v případě pokračujícího záskoku ocitl už jen v jedné, vítězné realitě. Vydrží-li úspěšná vlna i v Litoměřicích, samozřejmě.

Vstoupit do diskuse

10. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 7 0 0 3 37:19 21
2. HC Oceláři TřinecTřinec 9 5 2 0 2 29:20 19
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 10 6 0 1 3 27:22 19
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 5 1 2 2 24:20 19
5. HC Kometa BrnoKometa 10 6 0 1 3 28:26 19
6. HC Dynamo PardubicePardubice 10 4 2 0 4 31:24 16
7. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
9. HC Sparta PrahaSparta 10 4 1 0 5 27:22 14
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 10 3 2 1 4 25:26 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 4 0 0 6 20:28 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 2 1 0 6 20:27 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 9 2 0 1 6 15:30 7
14. Rytíři KladnoKladno 10 1 0 2 7 16:31 5
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

Žovincovy paralelní světy: samé prohry v Kladně, samé výhry v Litoměřicích

Jako by se pohyboval v paralelních světech. V Litoměřicích jen vítězí, v Kladně jen prohrává. Zkušený hokejový obránce Dušan Žovinec si alespoň v dresu Rytířů odškrtl jednu splněnou metu: první gól v...

1. října 2025  14:33

Víš co, Sašo? Odpočiň si. Rána pro dynastii, Floridu čeká ultimátní test odolnosti

Premium

Občas je až k nevíře, jak rychle se může všechno změnit. Stačí zlomek vteřiny. Jediné špatné rozhodnutí, jeden nešťastný pohyb. Nebo jedno pochroumané koleno. Vážné zranění Aleksandera Barkova...

1. října 2025

Machovský se usadil v Olomouci. Konečně nežijeme jako kočovný cirkus, těší ho

Loni přišel jako last minute posila. Kvůli zranění brankáře Branislava Konráda si hokejová Olomouc narychlo sehnala Matěje Machovského, gólmana se zkušenostmi z KHL, Finska či Sparty. Trefa. Fanoušci...

1. října 2025  10:26

Bezchybný Dobeš vychytal Ottawu, Faksa se trefil proti bývalému týmu

V úterních zápasech přípravy na hokejovou NHL se blýskl mladý český gólman Jakub Dobeš, jenž vychytal za Montreal čisté konto u triumfu 5:0 nad Ottawou. Mezi tři tyče se postavil i Karel Vejmelka,...

1. října 2025  7:24,  aktualizováno  8:05

Pšššt, ať to nevyplašíme! Mazanec nulu proti Brnu nepřeceňuje a brání se chvále

Hokejoví Oceláři Třinec zažívají mimořádně povedený vstup do sezony. K tomu brankář Marek Mazanec vévodí extraligovým statistikám. „Pšššt, nesmíme to zakřiknout,“ mírní gólman nadšení poté, co v...

1. října 2025

Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané

Čtyři zápasy, jediná výhra, z posledních tří duelů pouze dva vstřelené góly. Ne, takovou domácí bilanci si sparťanští hokejisté rozhodně nepředstavovali. A trpělivost v utkání 10. extraligového kola...

30. září 2025  22:36

Pan Jágr se zranil, Kladnu nepomohl. Body potřebujeme jako sviňa, hlesl záskok

Hokejový Bůh sestoupil ze skyboxu na led, jenže pak hodil zpátečku. Legendární Jaromír Jágr svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji nezahájil, přestože figuroval v úterní sestavě svého Kladna na...

30. září 2025  21:48

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

30. září 2025  16:45,  aktualizováno  21:24

Šťastné plácnutí i brněnské trápení. Chybí nám elán, říká Ščotka po prohře v Třinci

V souboji posledních dvou mistrů hokejové extraligy Třinec porazil Kometu a sesadili ji z první příčky. „Už jsem takový gólík potřeboval,“ jásal Michal Kovařčík, který o triumfu rozhodl jediným gólem...

30. září 2025  21:24

Kaprizov s Minnesotou usmlouval téměř tři miliardy, je nejlépe placeným hráčem NHL

Útočník Kirill Kaprizov podepsal s Minnesotou osmiletou smlouvu s celkovým příjmem 136 milionů dolarů, v přepočtu přes 2,8 miliardy korun, a bude nejlépe placeným hokejistou NHL. Roční odměna 17...

30. září 2025  17:15,  aktualizováno  17:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hradec se zlepšil a zažívá déjà vu. Nulový Škorvánek: Hra je teď na jiné úrovni

Po osmém zápase letošního ročníku to vypadá, že hokejisté Hradce Králové začali vstupovat do pomyslné stejné extraligové řeky jako loni, kdy se probrodili až ke druhé příčce v základní části. Stejně...

30. září 2025  14:45

Rulík mu věří, Toronto nikoliv. Kämpf přemýšlel o výměně, opět mu hrozí tribuna

Ocitl se v nelehké situaci. Nepříjemné, nezáviděníhodné, ale nikoliv neznámé. Už závěr minulé sezony NHL naznačil, že pozice Davida Kämpfa v Torontu se otřásá. A jak se zdá, přes léto k zásadní změně...

30. září 2025  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.