Hokejový útočník Řepík: Kariéra se krátí, chci ten titul se Spartou vyhrát

Sám touží - i s ohledem na svůj věk - získat kýžený titul, na který slavný klub již dlouho čeká. Nejblíže domácímu trůnu za posledních sedm sezon byl vlašimský rodák v závěru ročníku 2021/22, kdy Sparta došla až do finále, ale v něm nestačila na Třinec. V uplynulých třech sezonách zůstali Pražané jedinou výhru od boje o zlato, pokaždé vypadli po sedmizápasové semifinálové sérii. Posledním titulem zůstává ten z roku 2007.
„Jsem tady ve Spartě nejstarší, kariéra se mi krátí. A chtěl bych tady ten titul vyhrát. Budeme se snažit nechat tam všechno, makat, dobře si to připravit v základní části a jak jsme viděli - v play off se může stát cokoliv,“ prohlásil Řepík, jenž už jeden extraligový titul má. V roce 2016 vyhrál s Libercem, shodou okolností po finálovém triumfu nad Spartou.
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Je přesvědčený o tom, že tým má sílu na to, aby bojoval o nejvyšší mety. „Pevně věřím hlavně v to, že si v sobě uchováme, kde jsme minulou sezonu skončili - tu bojovnost a týmovost, které jsme předvedli. Věřím, že noví kluci mužstvo ještě pozvednou a budeme hrát dobře. Zatím cítím, že parta je super a vše klape. Snad si to přeneseme i do sezony,“ přál si Řepík.
Mužstvo se nijak zásadně nezměnilo. „Posílili jsme Blýmou (Matěj Blümel) a Sekem (Jiří Sekáč), což jsou dva výborní hráči. Jen Horyna (Roman Horák) je zraněný, ale až budeme doléčení, tak si myslím, že to bude dobré,“ uvedl Řepík.
Nový je realizační tým. Kouče Jaroslava Nedvěda nahradil Patrik Augusta, k ruce bude mít asistenty Ladislava Šmída a Tomáše Netíka.
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„Změnil nějaké detaily. Já jsem zatím spokojený, celý ten trenérský tým je dobrý. Také oni se těší na sezonu. Jsou lidští, ale zároveň i tvrdí, což je potřeba. Zatím je to dobré, ale ještě jsme nezačali hrát. Doufám, že chytíme začátek a povedeme si dobře hned od startu, abychom se nedostali do nějakého skluzu,“ prohlásil Řepík.
Velkým favoritem budou opět Pardubice, které půjdou do sezony v roli obhájce titulu. Pražané mohou zaútočit tak trochu ze závětří, útočník se zkušenostmi z NHL i reprezentace v tom však nevidí žádnou výhodu.
„Na Spartu bude vždycky tlak. Vždycky byl a vždycky bude, ať si říká kdo chce, co chce. Samozřejmě víme, jaký kádr Pardubice mají, jaké další hráče nabraly, mají výborný tým. My se budeme ale soustředit sami na sebe a pilovat naši hru. Víme, že Pardubice zase posílily, ale že bychom se o tom nějak bavili, to ne,“ konstatoval Řepík.
Ostrý start čeká jeho tým za týden v Olomouci. „Ještě je před námi jeden přípravný zápas ve Varech a pak jdeme na to. Příprava byla dlouhá a každý se těší, až to vypukne,“ uvedl Řepík.