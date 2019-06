Šolc u zlínských hokejistů nečekaně končí. Je to komplikace, říká Hosták

„Po více než dvaceti letech úspěšné práce ve zlínském hokeji odchází z vlastního rozhodnutí a po vzájemné dohodě s vedením klubu,“ stojí v oficiální zprávě na webových stránkách Beranů.

Z vyjádření Šolce však není zřejmé, proč se obě strany rozchází. „Nechci to komentovat a rozpitvávat v novinách. K 30. červnu jsme se dohodli na ukončení mojí činnosti ve Zlíně,“ uvedl Šolc.

Přestupy v hokejové extralize

Blízcí kluboví kolegové s jeho odchodem nepočítali. „Překvapilo mě to. Mrzí mě, že se Jirka takhle rozhodl. Udělal tady spoustu práce. Spolupracovalo se mi výborně. Ale život jde dál,“ pronesl generální manažer Beranů Martin Hosták.



„Klukům a především Martinovi Hostákovi s Radkem Zbožínkem (viceprezident prezidia) se musím omluvit, že jsem s nimi nevydržel v práci, kterou jsme rozjeli. To jsou lidi, na něž jsem se mohl spolehnout, když bylo potřeba. Nebylo to lehké rozhodnutí, na Zlín budu vzpomínat vždycky v dobrém,“ vzkázal Šolc.

Vyjádření zástupce města, které je většinovým vlastníkem hokejového klubu, se MF DNES včera nepodařilo získat. Prezident prezidia klubu a náměstek hejtmana Miroslav Adámek nezvedal telefon.

Kdo Šolce nahradí a převezme jeho kompetence, není zatím jasné. Případného nového jednatele ale musí schválit valná hromada klubu.

„Všechno je čerstvé, ale je to komplikace,“ připustil Hosták. „Prozatím se pokusíme podělit práci v nouzovém režimu my, co jsme na zimním stadionu. Naštěstí sezona áčka je po stránce sportovní kompletně připravená. Do startu extraligy se nebudou dít žádné horečnaté věci.“